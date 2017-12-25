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الرئيسية | سياسة | المعارضة تُحَمل الحكومة مسؤولية تهميش مدينة "شهيدي الفحم"

المعارضة تُحَمل الحكومة مسؤولية تهميش مدينة "شهيدي الفحم"

المعارضة تُحَمل الحكومة مسؤولية تهميش مدينة "شهيدي الفحم"
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 13:30

انتقد مصطفى توتو، برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حكومة سعد الدين العثماني بخصوص طريقة تعاملها مع ساكنة إقليم جرادة، التي لا تزال تعيش منذ ليلة الجمعة الماضية على وقع وفاة شابين داخل بئر لاستخراج الفحم.

واعتبر توتو، البرلماني عن دائرة جرادة، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى "بإيلاء أهمية قصوى للإقليم عبر تنفيذ برنامج تنموي مدر للشغل وإيجاد فرص شغل وبدائل حقيقية".

وشدد البرلماني المعارض على أن إقليم جرادة يعاني من اتساع رقعة البطالة؛ إذ أضحى يعرف أكبر معدل فيها بنسبة 32 في المائة على مستوى جهة الشرق.

ولم يقتصر البرلماني المنتمي لصفوف الأصالة والمعاصرة على هذا فحسب، بل شدد على أن حكومة العثماني ملزمة اليوم "بالبحث عن بدائل لفائدة السكان، وخاصة الشباب منهم؛ وذلك بالنظر إلى غياب فرص الشغل، لاسيما بعد إغلاق كل المناجم، وعلى رأسها مفاحم المغرب بجرادة".

وأوضح المتحدث ضمن تصريحه أن جهة الشرق التي تنتمي إليها منطقة جرادة، "تعرف تسجيل أكبر معدل للبطالة مقارنة مع باقي جهات المملكة، وهو ما يستوجب الالتفات إلى هذه الجهة وساكنتها عبر توفير فرص الشغل".

البرلماني نفسه اعتبر أن وفاة الشابين "دق لناقوس الخطر في الإقليم"، موردا أنه، بصفته نائبا برلمانيا، سبق له مساءلة الحكومة في هذا الجانب، خاصة وزارة الشغل والادماج المهني، التي يقودها محمد يتيم، حول "غياب أي اتفاقية للشغل مع الجهة؛ إذ لم توقع الوكالة الوطنية للتشغيل أي اتفاقية مع الشرق بينما لها اتفاقيات مع مختلف الجهات الأخرى".

كما أكد أنه عمد إلى طلب دعم مالي يقدر بخمسة ملايين درهم من وزارة الداخلية من أجل تشغيل العمال الموسميين، وتم تقديم ملف لمصالح المديرية التي يوجد على رأسها الوالي خالد سفير، وجرى منح جماعة جرادة قبل أسابيع مبلغا يناهز 3 ملايين درهم مكّن من تشغيل 300 فرد، غير أنه شدد على أن "هذه الخطوات لا تكفي لوحدها، وإنما وجب تضافر الجهود من أجل إخراج المدينة وساكنتها من الوضع الذي تعيشه".

كما انتقد البرلماني نفسه مصالح المكتب الوطني للكهرباء، الذي تحتج عليه الساكنة منذ أسابيع رافضة أداء الفواتير بسبب غلائها. وقال "البامي" توتو بهذا الخصوص: "قدمت في وقت سابق لمدير المكتب الوطني للكهرباء ملفا حول الوضع بالمدينة وعدم قدرة الساكنة على أداء الفواتير، غير أنه لم يتفاعل مع مطالب المواطنين".

وعاشت مدينة جرادة حدادا يوم أمس الأحد، رافقه تنظيم السكان مسيرة احتجاجية صوب مقر العمالة عرفت ترديد شعارات تعبيرا عن سخطهم على الوضع الذي تعيشه المنطقة، ورفضهم دفن جثماني الضحيتين إلى حين تقديم وعود حقيقية ببدائل تخرج الشباب من العطالة والمنطقة من جو الاحتقان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - العباس الاثنين 25 دجنبر 2017 - 13:38
هيا لنحتج جميعا كي تستفيق الدولة وتصحح الامور, نعلم ان الوطن غفور رحيم, لكن الشعب لن يرحم احدا.
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7
2 - تمغربيت الاثنين 25 دجنبر 2017 - 13:40
هل يجب أن يموت أحد حتي يكون هناك تغيير؟؟ هل يجب أن يدفع المواطن حياته الثمن حتي تلتفت الدولة له؟؟!! لماذا ننتظر المصائب حتي تقع ونبدأ بالحديث عن كل المشاكل.. لماذا المسؤولين لا يشتغلون بدون أن تأتي لهم الأوامر؟؟
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7
3 - ميمون الاثنين 25 دجنبر 2017 - 13:40
ليسة جرادة وحدها المهمشة،فالبلاد جلها ان لم تكن كلها مهمشة
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6
4 - جعفر الاثنين 25 دجنبر 2017 - 13:43
سمفونية تعودنا عليها مند زمان من في الحكومة كل شيء على مايرام والمعارضة تحمل المسؤولية للحكومة وهكدا تعالج المشاكل من طرف هؤلاء حكومة ومعارضة
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2
5 - نزار الاثنين 25 دجنبر 2017 - 13:45
الله ينصر سيدنا احسن مللك في عالم
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-8
6 - م ع الاثنين 25 دجنبر 2017 - 13:46
أسرهم دهبت ضحية لأن الدولة سوف لا تتنازل عن متابعتهم بسبب سرقة المعادن. لأن القانون واضح. تكاليف إخراجهما ستتحملها أسرتهما.
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-2
7 - ALLAL الاثنين 25 دجنبر 2017 - 13:47
مدينة جرادة تسيطر عليها لوبيات في قطاع المناجم والبرلماني المتدخل يعرفهم واذا اراد ان يسمعها حتى تصم الاذان باليسال الحضود الغاضبة
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8 - حماري قال لي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 13:50
سبحان الله !هناك دائما من يستغلون الفرص ويتربصون بالحكومة الدوائر ويريدون الركوب على أي حدث للظهور بمظهر الأبطال.
فبعدما بدأ حراك الحسيمة يفقد معناه، نرى من يريد إعاد الكرة من جديد. ولكن "كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله"
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9 - dakhla الاثنين 25 دجنبر 2017 - 13:50
فاش كطيح البقرة كي كثر جناوة انا كبالية كاع جول المدن مهمشة بالاخص المدن التي توجد فيها مناجم سياسة جوع كلبك تبعك حاشكم
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10 - اعادة النضر الاثنين 25 دجنبر 2017 - 13:54
باسم الله الرحمان الرحيم.في الحقيقة يجب اعادة النضر في كل شيء.الرواتب الضخمة التي يتقاضاهى كسالى الامة على ضهور الشعب المقهور.ثروات الوطن البرية والبحرية التي تنهب ليلا ونهارا بايدي التماسيح والعفاريت الوطنية والاجنبية .لقد ان الاوان وانكشفت لعبتكم كفاكم نهبا وسلبا ...لقد وصل السيل الزبى...
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11 - محمود الاثنين 25 دجنبر 2017 - 13:56
كل المغاربة يحملون أولياء أمورنا المسؤولية. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. هناك شهداء في مناطق مختلفة ولا يذكرون. هناك معاناة و لا أحد يحرك ساكن. ....
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12 - المهم الاثنين 25 دجنبر 2017 - 14:00
كلنا مسؤولين و كلنا معارضون و كلنا مع الأغلبية ،يجب ان نعمل بجد و بالمعقول لخدمة وطننا و مواطنينا لا ان نضع العصا في الرويضة و نوقف الجميع ،المعارضة هي المسؤولة الاولى و عليها ان تجد الحلول اللازمة و ان تكون معارضة شريفة لا لرمي المصائد ، المعارضة في المغرب تنتظر الافلاس للحكومة لكي تزيح الحكومة و تحل مكانها لكن هذا الافلاس يمس الوطن و المواطن اما الوزير فقد تخطى الحاجز حيث يتقاضى أجراً مهماً و بعده يحصل على تقاعد مريح من المال العام و يبقى المواطن هو الخاسر و حتى هذه التصرفات تجعل المواطن متذمرا نادما حقودا يفقد من خلالها وطنيته و عقيدته و اخلاقه و مردوديته في المجتمع . كلنا مسؤولون .
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13 - البام الاثنين 25 دجنبر 2017 - 14:04
وما هو دورك يا معارضة،،،،،،،،؟ ألستم ترأسون جهة الشرق
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14 - دحماني المطهري الاثنين 25 دجنبر 2017 - 14:06
على السيد توتو ،قبل أن يتساءل عن الطريقه التي تتعامل بها الحكومة مع تنمية مناطق الشرق و التي بدون أدنى شك هي طريقة الأصم الأبكم، أن يتساءل عن الطريقة التي فاز بها في الإنتخابات التشريعية!!!
السيد توتو يظهر فقط عندما تصل النار إلى رجله! ظهوره موسمي مع ظهور الكوارث و الجنازات!
دعونا نحمل أنفسنا قليلا مما يحدث في إقليمنا العزيز!
دعونا نقول الحق و لو لمرة واحدة!
كل من ينتخب صنما فلن يحصد إلا ندما!
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15 - عبدو الاثنين 25 دجنبر 2017 - 14:07
كفنا استهتارا بالمعارضة أو الحكومة أو مدينة كذا وكذا سئمنا من هذه الكوارث سئمنا من مجتمعنا الذي لا يوفر أبسط حقوق المواطنة الكريمة المستحقة فئة يوفر لها كل المتطلبات في أحسن الوضعيات وفئة لا يوفر لها شىء سوا القمع اذا طالبت حقوقها أقسم أننا في بلد لا يتوفر على المساواة بين سكانه كيف يمكن العيش الكريم بهذا الشكل سأتحدث عن حياتي التي لم أجد لها تفسير الى حد الساعة
العمر 32 سنة
أشتغل بمرتب 2700 درهم
الاقتطاعات الشهرية 1300 درهم قرض من أجل شقة سكانية التي أعيش بها
300 درهم فاتورة الماء و الكهرباء
مصروف بيتي 1000 درهم
سانديك الاقامة 100 درهم
المجموع 2700 درهم
التوفير 0 درهم مكاين لا مرض لا ملابس لا والوا كيف يمكن لرجل بمثل المواصفات التى ذكرت أن يتزوج أن يبني بيت سعيد أن يوفر لعائلته كل المتطلبات سئمنا من هذه المذلة اما أن توفر لنا حياة كريمة او يفتح لنا باب الهجرة من هذا البلد البئيس
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16 - ام محفوظ الاثنين 25 دجنبر 2017 - 14:08
مدينة وجدة فقدت اهتمامها مع فقدان المستشارة زوليخة الناصري ...
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