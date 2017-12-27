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عدم التصريح بأموال الانتخابات يعيد ممتلكات السياسيين إلى الواجهة

عدم التصريح بأموال الانتخابات يعيد ممتلكات السياسيين إلى الواجهة
هسبريس - محمد بلقاسم (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:00

أعاد التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات حول الحملات الانتخابية النقاش حول التصريح بالأموال الحقيقية التي يتم صرفها من قبل السياسيين؛ وهو ما يثير كذلك الاغتناء بالمناصب الذي يشهده المغرب رغم الآليات الرقابية.

وفي ما يخص مجالس الجهات، سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره أن من أصل 894 وكيل لائحة ترشيح أودع لدى المجلس 446 وكيل ترشيح تصاريح بمصاريف حملتهم الانتخابية؛ أي بنسبة إيداع قدرها 50 في المائة، من بينهم 53 وكيل لائحة ترشيح قدموا تصاريحهم خارج الأجل القانوني، مبرزا أنه لم يقم 448 بإيداع تصاريح بمصاريف حملتهم الانتخابية، من بينهم 23 منتخبا.

من جهة ثانية، وبخصوص مجالس العمالات والأقاليم، قال المجلس إن من بين 489 وكيلا أودع 349 تصاريح بمصاريف حملتهم؛ أي بنسبة إيداع قدرها 71 في المائة، مؤكدا أن من بينهم 125 وكيلا قدموا تصاريحهم خارج الأجل القانوني، بينما لم يقم 140 بإيداع تصاريح بمصاريف حملتهم، ومن بينهم 127 منتخبا.

أما في ما يتعلق بالجماعات فكشفت معطيات المجلس أن من أصل 1213 وكيلا صرح 653 بمصاريف حملتهم الانتخابية؛ أي بنسبة إيداع قدرها 53 في المائة، من بينهم 97 وكيلا قدموا تصاريحهم خارج الأجل القانوني، موضحا أن 560 لم يقوموا بإيداع تصاريح بمصاريف حملتهم، من بينهم 47 منتخبا.

جواد النوحي، أستاذ المالية العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط، أكد في تصريح لهسبريس على أهمية المجلس الأعلى الحسابات كمؤسسة كان ينظر إليها إلى وقت قريب على أنها غير فاعلة، مشيرا إلى الانتقال الذي عرفته هذه المؤسسة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن.

وقال النوحي إن الترسانة القانونية، سواء من خلال النص الدستوري أو المقتضيات القانونية، تؤكد على فكرة الحد من الانحراف المالي وعدم ربط المصالح العامة بالخاصة، أو الاستفادة من ميزة السلطة، مشددا على أن هذا التحول للوضع التشريعي الخاص بمدونة المحاكم المالية من خلال المستجدات التي حملها دستور 2011، وكذا النقاش العمومي السائد حول هذه المؤسسة، يدفع إلى ضرورة تفعيل مؤسسات الرقابة وحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفِي هذا الصدد أكد أستاذ التعليم العالي أن هذا الواقع أدى إلى الاهتمام بما يقوم به المجلس من قبل الفاعلين والمواطنين، من خلال تسليط الضوء على تقاريره من قبل الإعلام، مبرزا أن تقارير المجلس يتم الاعتماد عليها في تقييم أداء المؤسسات والنظر إلى نوع الانحرافات التي تسم سير البرامج العمومية.

وفِي مقابل ذلك اعتبر النوحي أن التنصيص على إجبارية التصريح بالمصاريف، والذي يفتح باب ممتلكات المرشحين، يبقى غير مفعل وفق التطور المطلوب، وزاد متسائلا: "هل هناك إمكانية فعلية لمتابعة ورصد ثروات المسؤولين، والتي يتضح من خلال ما يتم صرفه في الحملات الانتخابية أنها أصبحت في الغالب مجرد إجراء شكلي لا يوليه المعنيون أي اهتمام لازم؟".

وفِي هذا الصدد شدد الأستاذ الجامعي على ضرورة تفعيل هذا الاختصاص الذي يعد تفعيلا للفصل الأول من الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، موردا أنه لو تم تفعيل الآلية لتم الحد من الاغتناء، سواء من تحمل المسؤولية السياسية أو الإدارية، والتي تقتضي دائما طرح سؤال من أين لك هذا؟.

يذكر أن عدد وكلاء اللوائح المنتخبين الذين تمت مراسلتهم في هذا الصدد بلغ 583 منتخبا، قدم منهم 296 أجوبة للمجلس؛ في حين تخلف 103 منتخبين عن القيام بذلك رغم تبليغهم، و123 منتخبا لم يقوموا بسحب مراسلة المجلس رغم توصلهم بإشعار البريد؛ في حين أن 52 منتخبا لم يتم تبليغهم لكون العناوين المعتمدة غير مضبوطة، فيما لم تقدم مصالح البريد أي جواب عن 9 مراسلات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - متنمر الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:15
المال الذي تخسره الدولة في هذه المسرحيات التي تسمى بالانتخابات،والذي ندفع ه نحن من الضرائب،يعني ببساطة مال الشعب،أولى أن يغاث به الفقراء،انا شخصيا اسمي هذا بالتبذير و السرقة،وليس التمويل الإنتخابي،لأن ببساطة ليست لدينا ديمقراطية حقيقية،لتكون هناك حاجة للانتخابات،مجرد عروض مسرحية هزلية لتغطية الاستبداد و الفساد
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36
2 - سلام الصويري الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:15
ومن بعد؟؟؟! مع غياب هيبة الدولة وضعفها وتواطء سلطة التحكم مع زعماء أحزابها في إطار الاستفادة من الريع وعدم المتابعة مقابل القبول الكلي لأجندة الدولة العميقة فمن المستحيل في ضروف التسيب ان تكون هناك محاسبة او متابعة . هذا هو الواقع مع الأسف
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24
3 - عبدالحق الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:19
كفانا مسرحيات هل تظنون أننا أغبياء لك الله ياوطني
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25
4 - amin الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:26
تنفق الملايير على الاحزاب وفي الحملات الانتخابية ويتم اختلاس الملايير وفي الاخير يعين الملك من يشاء البرلمانيين والوزراء اجور ضخمة منح ضخمة سفريات لا تعد ولا تحصى سيارات الدولة سكن الدولة بنزين الدولة و لا يقومون باي شئء سوى النوم في قاعة البرلمان المكيفة وفالاخير يجي وزير ىيفقه شيئا يدير غرامة 25 درهم للراجلين من اجل تمويل ما ينفقه المخزن بافريقيا ودبا بغيين يبدلو لا كارط باش يعمرو خزينة الدولة من اجل تمويل بناء ملعب تانزانيا او مستشفى بروندا
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14
5 - wood الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:27
اموال دعم الاحزاب يستحود عليها الامناء العامون و لا ينفقون و لو سنتيما واحدا سواء على الحزب او تدبير مقراته و اجور العاملين فكل هذه الامور تتم بالهريف من هنا او هناك . اما تكلفة الحملات الانتخابية و شراء الاصوات و الذمم فيتكفل بها المترشح من جيبه الخاص بل حتى التزكية يتم شراءها من الحزب ، و المرشح الفائز يسترجع امواله بنهب المال العام و الصفقات المجزية ، فعدد كبير من البرلمانيين يسيرون جماعات قروية او حضرية تدر عليهم منافع كبيرة ،انه الفساد الذي يؤطره و يحميه القانون !!!
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18
6 - عادل القنيطرة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:42
ممتاز ... اضن انه حان الوقت لتبديل النضام السائد... الله يجعل شي بركة...
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7 - mogador الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:42
لقد أفحمتمونا بقوانين لا طائل منها، التصريح بالممتلكات ، الكسب الغير المشروع ، إهدار الملك العام ، إلزام الأحزاب بالتصريح بالنفقات....... لا شيئ من ذلك طبق فلماذا تكثرون من الكلام و القيل و القال و من سيحاسبكم أو سيراقبكم؟؟؟؟ إفعلوا ما شئتم.
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8 - الصحراوي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:03
لماذا لم يسن بوليف قانون ضد هؤلاء ؟تتطاولون فقط على الفقراء؟انا اطالب بحقي ف الحياة و حتى يوم الممات لن اسامح من اكل قرش من جيبي بغير حق.فموعدنايوم الحشر يا لصوص
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9 - علولة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:16
اقسم بالله ان من يوصي بإعطاء تلك الأموال الطائلة لتمويل الانتخابات فانه مسؤول امام الله عن كل سنتيم ولا يجوز شرعا تماما فإنها أمانة يستحقها الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات والشيوخ والعانزات وكل من ليس له الا الله ان يستفيد منها اما مسرحية الانتخابات فكل مترشح قادر على ان يشتري أصوات من من لا ظمير له حسبنا الآه ونعم الوكيل اللهم أني قد بلغت فاشهد
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10 - شفبق الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:17
التقارير لهذه اللجنة شيء جيد ولكن أين العقاب و المحاسبةهاد الملايير الناس كاملين عارفينها ولكن ما خفي كان اعظم ، هناك صناديق سوداء بالملايير في جل الوزارات لا احد يتحدث عنها وبالأخص وزارة الداخلية أموال تصرف بالجملة ولا رقيب ولاحسيب أناس لزلن يأخذون معاشاتهم الضخمة + علاوات primes من هذه الصناديق المتحجرة حسبنا الله ونعم الوكيل في اي واحد اكل أموال الضعفاء و الأيتام
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11 - دكاكين السياسةوبزولةالريع الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:36
مثل هذا التبديد و النهب ‏‎‏"القانوني‎‏"‏‎ ‎‏ للمال العام من طرف دكاكين الريع و الفساد السياسوية المتسلطة على تدبير الشأن العام المغربي هو ما يؤجج كل حراك إجتماعي أو شعبي سموه ما شئتم في جل مناطق المغرب العميق المقهور و البئيس و آخره و ليس آخره جرادة و زاكورة و قبلهما الريف المغربي الملتهب في الصيف الماضي و الذي كان من تداعياته الزج بقيادييه و نشطاءه و مناضليه في غياهب المعتقلات و السجون و أطاح ببعض رموز الريع و الفساد المتربيعين على تدبير الشأن العام المغربي المثقل بسياساتهم الفاشلة اللاشعبية التفقيرية و التجويعية القهرية التراجعية منذ عقود و المسؤولين عن تأجيل الانتظارات الكبرى لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح.
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12 - شوف تشوف الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:38
الحقيقة الضائعة : بغينا حاجة وحدا فهاد لبلاد وليست بمستحيلة إذا كنا نعنبر أنفسنا سواسية ونعيش في دولة الحق والقانون ونبدأ بالحكومة الإسلامية الحالية لتطلعنا على الحقائق وتكشف المستور للرأي العام المغربي ومن ذاخل قبة البرلمان والسؤال المطلوب هو : أين ثروات هاذا الوطن وكم أعدادها وماهي مزاياها وأنواعها ومن المالكين لها ومن يستفيد معهم وفي أي جهة تصرف أموالها وهاذا لرفع اللبس عن أكبر الطابوهات المثيرة للجدل بين أفراد الشعب المغربي وثروات لم نستفيد منها بعد فمنذ فجر الإستقلال وكل الحكومات اللتي تعاقبت علينا ومعها الهيآة الحزبية والنقابية لم تتوفر فيهم شروط المسؤولية لفضح الحقائق بل كانوا عراب للمافيا ومساهمين في تخريب هاذا الوطن وآداة تفعيل للفقر وتواجدهم طمس للهوية المتجلية في الكذب علينا لأجل الإستفراد من بالغنيمة المخزنية والإستفادة من خيرات هاذا الوطن غصبا عنا وهم بذالك يمتثلون الطاعة والخنوع ويتشبتون بالصمت ليصمدوا في وجه الثالوث الثرواتي ولهاذا يعتبرهم الشعب خونة وعملاء للفساد المستشري فوق وهم من إحدى المكونات الكارثية اللتي ألمت بالأمة ودمرت البنيات الأساسية لهاذا الوطن .
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13 - إدريس الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:48
مدينة سوق أربعاء الغرب مثال حي على نهب الثروات وجمع المال المسروق من الانتخابات .. منتخبون لا يملكون شيئا ولا شغل لهم ولا عمل .. شغلهم الوحيد وعملهم الأوحد هي الانتخابات .. وقد أصبح البعض منهم في التدبير .. وجاءت لجان التفتيش والمجلس الأعلى للحسابات ووقفوا على سرقة المال العام والصفقات المخدومة والتوظيفات المشبوهة .. رغم هذا عادوا إلى تسيير الجماعة مرة أخرى .. يوم يرى الشعب أن أمثال هؤلاء في جماعة سوق أربعاء الغرب وغيرها من الجماعات الأخرى قد شملهم العقاب والمتابعة القضائية ومنعوا من الترشح للانتخابات .. حينها يفهم الشعب أن ربط المسؤولية بالمحاسبة قد أصبح واقعا .. وتعود الثقة للعمل السياسي .
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