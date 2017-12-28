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كُتّاب وآراء
المغرب يشارك في اجتماع عمان حول وضع القدس
أعلنت جامعة الدول العربية، الأربعاء، أن الوفد الوزاري العربي المعني بالتصدي للقرار الأمريكي بشأن القدس، وضمنه المغرب، سيجتمع بالعاصمة الأردنية يوم 6 يناير المقبل.
وقال حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن الوفد الوزاري العربي المصغر المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ في 9 دجنبر الجاري والمعني بالقرار الأمريكي بشأن القدس "سيعقد اجتماعا في الأردن يوم 6 يناير المقبل بدعوة من رئاسة القمة العربية".
ويضم الوفد الوزاري العربي وزراء خارجية كل من المغرب ومصر والأردن وفلسطين والسعودية والإمارات بالإضافة إلى أمين عام الجامعة العربية.