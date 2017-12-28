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مجلس الحكومة يناقش قانونا بشأن رخصة السياقة

مجلس الحكومة يناقش قانونا بشأن رخصة السياقة
هسبريس - و.م.ع
الخميس 28 دجنبر 2017 - 02:42

ينعقد، اليوم الخميس، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول البرنامج الوطني للتقارب القانوني مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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