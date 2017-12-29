الملك يترأس حفلا دينيا في ذكرى وفاة الحسن الثاني

هسبريس - و.م.ع

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل، مساء اليوم الخميس بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى التاسعة عشرة لوفاة الملك الحسن الثاني.

وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية.

وبهذه المناسبة، قام الملك بزيارة قبر والده الحسن الثاني وجده محمد الخامس، حيث ترحم على روحيهما. كما ترحم على روح الأمير مولاي عبد الله.