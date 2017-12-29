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الرئيسية | سياسة | الملك يترأس حفلا دينيا في ذكرى وفاة الحسن الثاني

الملك يترأس حفلا دينيا في ذكرى وفاة الحسن الثاني

الملك يترأس حفلا دينيا في ذكرى وفاة الحسن الثاني
هسبريس - و.م.ع
الخميس 28 دجنبر 2017 - 23:05

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل، مساء اليوم الخميس بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى التاسعة عشرة لوفاة الملك الحسن الثاني.

وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية.

وبهذه المناسبة، قام الملك بزيارة قبر والده الحسن الثاني وجده محمد الخامس، حيث ترحم على روحيهما. كما ترحم على روح الأمير مولاي عبد الله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - اعصيم سمير الجمعة 29 دجنبر 2017 - 00:11
رحم الله الفقيد الملك الحسن الثاني باني السدود.واسكنه الله العلي القدير فسيح جناته رفقة الشهداءوالصدقين.وحفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية الشريفة.
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2 - عبدالواحد الجمعة 29 دجنبر 2017 - 00:20
أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته
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