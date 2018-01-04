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الرئيسية | سياسة | رئيس الحكومة: مجانية التعليم مستمرة .. رسوم تسجيل للأسر الميسورة

رئيس الحكومة: مجانية التعليم مستمرة .. رسوم تسجيل للأسر الميسورة

رئيس الحكومة: مجانية التعليم مستمرة .. رسوم تسجيل للأسر الميسورة
هسبريس- محمد بلقاسم
الخميس 04 يناير 2018 - 15:00

رغم تأكيد مشروع القانون رقم 51.17 على ضرورة مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين في تمويل منظومة التربية والتعليم، وفِي مقدمتها مساهمة الأسر الميسورة والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، فإن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اختار أن ينفي عزم حكومته التخلي عن مجانية التعليم العالي؛ وذلك بعد الغضب الذي رافق الإفراج عن مشروع القانون.

وضمن كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال العُثماني: "غير صحيح بالمرة تخلي الحكومة عن مجانية التعليم لأن النص لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم"، موضحا أن الأمر يتعلق بـ"رسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".

وأضاف العُثماني في هذا الصدد: "هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيق القانون سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين"، مشيرا إلى أنه "سيتم إبلاغ الرأي العام بمضامين مشروع القانون الإطار وفق خطة تواصلية؛ وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة".

وأفرد مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي بابا خاصا بتمويل منظومة التربية والتعليم، يتضمن مواصلة الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية، مؤكدا أنها تضمن مجانية التعليم الإلزامي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد هذا التعليم لأسباب مادية محضة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة.

وفِي هذا الصدد أشار العُثماني إلى أن مشروع القانون الإطار "يعد من المشاريع التي طال انتظارها لكونه أول مرة سيتوفر بلدنا على قانون إطار في هذا المجال، ويتضمن عددا من الأمور المهمة والأساسية، لأنه جاء نتيجة حوار بين المجلس الأعلى للتعليم وبين مختلف القوى الوطنية، من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني"، مبرزا أنه يتضمن ما جاء في الرؤية التي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة من خلال ممثليها في المجلس الأعلى للتعليم التي كان لها دور في صياغتها.

وأعلن المشروع أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية؛ وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - مواطنة الخميس 04 يناير 2018 - 15:16
كفاكم ضحكاً على المواطنين !!! بل حان الوقت لمحاسبة أنفسكم يا مسؤولين !! انتم من تتقاضون الملايين بالإضافة للاعفاءات من أشياء كثيرة !! خفضوا من اجوركم وأجور النواب البرلمانيين !!! الشعب عاق وفاق ولم يعد قادر على تحمل الظلم والاستبداد أكثر !!! الله يأخذ فيكم الحق.
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72
2 - said الخميس 04 يناير 2018 - 15:16
متى يتم اخراج قانون يحد من امتيازات النوام البرلمانيين .الى اي حد سيتواصل مسلسل استنزاف جيوب المواطنين واغناء الميسورين .مسلسل الحكرة يتواصل مع حكومة العثماني
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60
3 - ما فهمت والو الخميس 04 يناير 2018 - 15:17
واش كاين شي أسرة ميسورة في المغرب كتقري ولادها في العمومي؟
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83
4 - moha الخميس 04 يناير 2018 - 15:19
باراكا من الضحك على الشعب... شكون هاذ الاسرة الميسورة اللي كاقري ولادها ف المدرسة العمومية . الوقاحة هي هدي خاصكم غير الجرأة
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67
5 - مغربي مسيحي الخميس 04 يناير 2018 - 15:19
إنها نهاية التعليم في المغرب البلد يتخلف مع مرور كل سنة.
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35
6 - نوبيز بن حزيز الخميس 04 يناير 2018 - 15:21
ليس هناك مجانية للتعليم مادام التلميذ يؤدي ثلاثة آلاف وستمائة قبل الدخول كضريبة إذن مضروبة في خمسين تلميذ تساوي مليون إلا قليل هي خلصة الاستاذ ثمن الفين وخمسمية درهم للشهر حيث لقراءة أربعة أشهر وما تبقى عطا واحتفالات ومنهم من تلد تقري ساعة في الأسبوع ويرسلها المدير ترضع ولدها وتترك التلاميذ خارج التغطية
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1
7 - بنالمادني الخميس 04 يناير 2018 - 15:21
لماذا هذا الكذب المفضوح، فأبناء الميسورين يتابعون دراستهم في مؤسسات تابعة لبعثات خارجية و في الخارج ولا علاقة لهم بالموضوع ، فعلى من تضحك ، احترم نفسك. أم لكم تعريف جديد للميسور الذي يمكن أن يطرق أبواب جامعاتكم . أم ستمنعون أبناء الميسورين من متابعة دراستهم بالخارج. .
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36
8 - محمد العناق الخميس 04 يناير 2018 - 15:22
يبدو أن الحكومة بها إعاقة دهنية ،بالله عليكم هل الأسر الميسرة تسجل أبنائها في العمومي ،على من تضحكوا ؟أصلا التعليم العمومي ليس مؤهلا ولكن ليس باليد حيلة مضطر أخاك لبطل.
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26
9 - Moussa الخميس 04 يناير 2018 - 15:22
Education was never free in Morocco to begin with, people always paid high taxes to support all public services, and now basically Mr. Othmani just wants to increase more taxes. So for him to say that education was always free is a lie. By the way I think he means well but he needs to be more clear with us and most importantly show the people where all the other taxes we already pay go to.
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7
10 - fak الخميس 04 يناير 2018 - 15:23
مجانية التعليم بجميع مستوياته ضرورة ملحة مع إصلاح المنظومة التعليمية من جذورها .لأن التعليم هو قاطرة
تنمية هذا الوطن .مع تحسين ظروف العمل للأطر وإصدار قانون لأخضاع التلاميذ والطلبة بواجب الاحترام للأستاذ داخل الفصل الدراسي وخارجه. وعلى التلميذ أن يلتزم أداء واجبه الدراسي
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17
11 - fonctionnaire الخميس 04 يناير 2018 - 15:24
mais qui sont les familles aisés quelques sont les critères bien sûr ceux qui vont payer ce sont les petits fonctionnaires qui se battent pour les études le logement le bien-être et tout par ce que les richard mettent leurs enfants pour leur etude dans les missions étrangères
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5
12 - Marokki الخميس 04 يناير 2018 - 15:25
الاسر الميسور اصلا لا تستعمل التعليم العمومي الرديء.
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19
13 - سعيد حجي الخميس 04 يناير 2018 - 15:25
وااااااااالسي العثماني .. الأسر الميسورة أبناؤها يدرسون في مؤسسات القطاع الخاص .. و هذا يعني انهم أصلا يدفعون المال مقابل دراسة أبنائهم ..
مما يعني أن كلامك بائت باهت لا جديد فيه .. سوى انك تحاول التغطية على مخطط مخزني هدفه مزيد من التخريب ..
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25
14 - مواطن الخميس 04 يناير 2018 - 15:26
وعلاه الاسر الميسورة غادي تقري ولادها فشي جامعة ديال الدولة!!!! وبااااااز
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19
15 - واقعيا كن الخميس 04 يناير 2018 - 15:27
سبحان الله الدول المتحضرة كتجيب شي حلول مقنعة كتسد بها فام الشعب
حنا الحكومة نتاعنا عكس من ذالك.....
علاش اخويا بدلا باش تنواظ علينا هذ الظجة زيدها فضربة الضؤ والماء والسيارات
كيف زايدين التلفاز اولهواء ووووووووو اوهنينا يرحم والديك
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8
16 - حسيسان الخميس 04 يناير 2018 - 15:29
اكيد ان رسوم التسجيل ستسددها الأسر المغربية كافة لكونها ميسورة في نظركم وخير دليل وزيرتكم اعلنتها جهرة في.البرلمان ان المغرب ليس به فقراء على من تضحكون
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11
17 - عبد الصمد العربي الخميس 04 يناير 2018 - 15:30
ما ينقصني هو الخاتم يا مولاي... لقد قمتم بتعرية المساكين و لم يتبق غير التعليم حتى تجهزوا على اغلبية الشعب الفقير الممحون المطحون ...
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10
18 - Fati الخميس 04 يناير 2018 - 15:30
Lah yakhod fikom o lhe9 o safi . Je ne sais pas ou cette politique vas emmener le pays. Arreter svp !
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6
19 - محمد الخميس 04 يناير 2018 - 15:32
سبحان الله اصبح هدا الشي المخيف يطلع علينا يوميا مادا حصل . هدا سكوت الشعب غير عادي اخاف ان تاتي العاصفة . اصبحنا نضع ايدينا على قلوبنا مخافة ان نسمع زيادة اخرى . لم ندهب الى فراش الموت الا اخدنا معنا دواء الم تشبع الحكومة ام ان تماسيح تكاثروا بشكل مخيف . يا الوزير لمادا لا تسال ماهو السبب , تلميد يدرس من ابتدائي الى جامعة لا يعرف ان يتكلم بالفرنسية ولا حتى بالعربية. انظر يا الوزير حتى اساتدة الجامعيين والنخب يتكلمون بالدارجة عبر قنوات المغربية مادا عسى ان نقول من له ثقافة بسيط . لمادا لا تسال يا الوزير بعض اطفال لم يتجاوزوا 3 سنوات يتكلون باللغة الفرنسية بطلقة . لمادا همكم الوحيد الفلوس من جيوب الطبقة الوسطى تكد وتعمل والله سنصبح في الطبقة الفقيرة لا شي يبشر بالخير .
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8
20 - صاغرو الخميس 04 يناير 2018 - 15:35
اسي العثماني واش نتا حاكر المغاربة
كالك المجانية مستمرة والرسوم للاسر الميسورة
إذن بفمك المجانية ما كايناش
الأسر الميسورة أصلا قاطعت التعليم العمومي منذ زمان
السؤال او القالب هو ما تقصده الحكومة بالأسر الميسورة
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8
21 - الميسور هو الفقير الخميس 04 يناير 2018 - 15:37
ماذا تعنون ب"الميسورة " ؟؟؟ الميسورة تعني الفقيرة هي من تتلقى الضربات العنيفة من قبل ( المخزن ) في العطالة و البطالة و الجهل و الفقر و التهميش و سوء الحال .. الأسعار الملتهبة و الظلم و اللستعباد .. سيرو خليونا من كذوبكم ... الميسور راه نهب و سرق و ما كايسولو حد .
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10
22 - مواطن حر الخميس 04 يناير 2018 - 15:40
تخفيظ اجور ذلك الجيش العرمرم من البرلمانيين و المستشارين و من يلحق بهم و إلغاء امتيازاتهم سيوفر مصاريف ضخمة ستغطي التعليم و الصحة و يشيط الخير
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6
23 - hassan الخميس 04 يناير 2018 - 15:44
معاالرسوم للميسوين مقابل الجودة والمحاسبة.كما ان هده الرسوم يجب استتمارها في قطاع التعليم وليس تمويل 2M TV
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-2
24 - لطفي الخميس 04 يناير 2018 - 15:44
كان بالأحرى من الحكومة أن تنظر في منظومة التعليم وكيف أصبحت !تعليم رديء وكثرة المقرارات وتلاميذ أفرغ من فؤاد أم موسى.أين حكومة السيد كريم العمراني وحكومة المرحوم المعطي بو عبيد وحكومة الفيلالي والسيد اليوسفي....أما الآن بعد التهريج جاء التخريج والتفقير
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2
25 - Karima الخميس 04 يناير 2018 - 15:48
The best universities in the world in the UK and USA are not free of charge. You have to pay to be a dentist, doctor, architect, civil engineer etc.

Students in those countries finish their degrees with huge debts between $40.000 and $100.000 for expensive disciplines such veterinary surgery and architecture.

Some of the debts is from parents soft loans, bank loans, government loans on top of bursuries. Students in those countries have to work part-time during the academic year to pay for rent and other bills. And in the summer, they work full-time to start paying for their debts early.

I can't see education in Morocco staying for free forever if we want to catch up with the rest of the world.

So why my taxes should pay for someone's else to be a doctor?! He or she should pay, get a bank loan or bursary for bright students with no means.
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0
26 - عبدالحق من وجدة الخميس 04 يناير 2018 - 15:49
حكومة الضرائب و الزيادات . نذكركم بالبرنامج الذي توعدتم به المواطنين أثناء الحملات الإنتخابية . هل تكلمتم عن كل هذه الزيادات و الضرائب ؟
نعم لا و التسجيلات موجودة فارجعوا إليها . المؤمن إذا عاهد وفى .
و النرجع للتعليم هل تكلمتم في حملاتكم عن التعاقد ؟ و هل تكلمتم عن إلغاء مجانيته . فهل الأسر الميسورة مازال أولادهم في المدارس العمومية ؟
إذن المستهدف هو الموظف المتوسط ، و هذا الموظف اسألوا عن راتبه . كم من ديون ؟ و كم من فرد يعول ( والديه ثم إخوانه البطاليين ... ) .
حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم التلوكيل .....
" التاريخ سيشهد عليكم لا لكم "
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