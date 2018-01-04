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كُتّاب وآراء
رئيس الحكومة: مجانية التعليم مستمرة .. رسوم تسجيل للأسر الميسورة
رغم تأكيد مشروع القانون رقم 51.17 على ضرورة مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين في تمويل منظومة التربية والتعليم، وفِي مقدمتها مساهمة الأسر الميسورة والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، فإن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اختار أن ينفي عزم حكومته التخلي عن مجانية التعليم العالي؛ وذلك بعد الغضب الذي رافق الإفراج عن مشروع القانون.
وضمن كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال العُثماني: "غير صحيح بالمرة تخلي الحكومة عن مجانية التعليم لأن النص لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم"، موضحا أن الأمر يتعلق بـ"رسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".
وأضاف العُثماني في هذا الصدد: "هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيق القانون سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين"، مشيرا إلى أنه "سيتم إبلاغ الرأي العام بمضامين مشروع القانون الإطار وفق خطة تواصلية؛ وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة".
وأفرد مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي بابا خاصا بتمويل منظومة التربية والتعليم، يتضمن مواصلة الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية، مؤكدا أنها تضمن مجانية التعليم الإلزامي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد هذا التعليم لأسباب مادية محضة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة.
وفِي هذا الصدد أشار العُثماني إلى أن مشروع القانون الإطار "يعد من المشاريع التي طال انتظارها لكونه أول مرة سيتوفر بلدنا على قانون إطار في هذا المجال، ويتضمن عددا من الأمور المهمة والأساسية، لأنه جاء نتيجة حوار بين المجلس الأعلى للتعليم وبين مختلف القوى الوطنية، من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني"، مبرزا أنه يتضمن ما جاء في الرؤية التي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة من خلال ممثليها في المجلس الأعلى للتعليم التي كان لها دور في صياغتها.
وأعلن المشروع أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية؛ وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
تنمية هذا الوطن .مع تحسين ظروف العمل للأطر وإصدار قانون لأخضاع التلاميذ والطلبة بواجب الاحترام للأستاذ داخل الفصل الدراسي وخارجه. وعلى التلميذ أن يلتزم أداء واجبه الدراسي
مما يعني أن كلامك بائت باهت لا جديد فيه .. سوى انك تحاول التغطية على مخطط مخزني هدفه مزيد من التخريب ..
حنا الحكومة نتاعنا عكس من ذالك.....
علاش اخويا بدلا باش تنواظ علينا هذ الظجة زيدها فضربة الضؤ والماء والسيارات
كيف زايدين التلفاز اولهواء ووووووووو اوهنينا يرحم والديك
كالك المجانية مستمرة والرسوم للاسر الميسورة
إذن بفمك المجانية ما كايناش
الأسر الميسورة أصلا قاطعت التعليم العمومي منذ زمان
السؤال او القالب هو ما تقصده الحكومة بالأسر الميسورة
Students in those countries finish their degrees with huge debts between $40.000 and $100.000 for expensive disciplines such veterinary surgery and architecture.
Some of the debts is from parents soft loans, bank loans, government loans on top of bursuries. Students in those countries have to work part-time during the academic year to pay for rent and other bills. And in the summer, they work full-time to start paying for their debts early.
I can't see education in Morocco staying for free forever if we want to catch up with the rest of the world.
So why my taxes should pay for someone's else to be a doctor?! He or she should pay, get a bank loan or bursary for bright students with no means.
نعم لا و التسجيلات موجودة فارجعوا إليها . المؤمن إذا عاهد وفى .
و النرجع للتعليم هل تكلمتم في حملاتكم عن التعاقد ؟ و هل تكلمتم عن إلغاء مجانيته . فهل الأسر الميسورة مازال أولادهم في المدارس العمومية ؟
إذن المستهدف هو الموظف المتوسط ، و هذا الموظف اسألوا عن راتبه . كم من ديون ؟ و كم من فرد يعول ( والديه ثم إخوانه البطاليين ... ) .
حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم التلوكيل .....
" التاريخ سيشهد عليكم لا لكم "