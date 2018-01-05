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مقعدان نيابيان لـ"الوردة" و"الجرار" في جرسيف

مقعدان نيابيان لـ"الوردة" و"الجرار" في جرسيف
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 05 يناير 2018 - 12:50

فاز حزبا الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة بالمقعدين الشاغرين في مجلس النواب عن الدائرة الإنتخابية المحلية لجرسيف، وذلك برسم الانتخابات الجزئية التي جرت أمس.

وحسب النتائج التي أعلنت عنها اللجنة الإقليمية للإحصاء بعمالة جرسيف فإن مرشح حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، سعيد بعزيز، فاز بالمقعد الأول بعد حصوله على 9810 أصوات، فيما فاز مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، محمد البرنيشي، بالمقعد الثاني إثر حصوله على 8356 صوتا.

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، التي تنافست فيها ست لوائح تمثل أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وفيدرالية اليسار الديمقراطي، 31.88 في المائة من المسجلين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - said kech الجمعة 05 يناير 2018 - 13:05
الله يجزاكم بالخير فهموني علاش كيتنافسو هاد الأحزاب فالمقعد والانتخابات .واش بغيين ايخدمو البلاد .هدي مبانتش ليا ....واش باش يتحكمو فالقوانين كيف بغاو هدي كتبان .....ولا لي عندو شي فراكات بغا يردهوم مالاير فضرف 5 سنوات ....الا مكانش هاد الإحتمالات كملين....علاااااااااااااااااااااااااااااااش..... والسلام
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2 - رشدون حمادي الجمعة 05 يناير 2018 - 13:42
واين العدالة والتنمية الم اقل لكم ان سعد الدين العتﻻوي ﻻ يستطيع قيادة حزب بحجم العدالة والتنمية فكيف له قيادة دولة .ونحن كشعب نشهد بانه المسؤول الاول عن اي تراجع للحزب ﻻنه قبل بدور ابن عرفة .
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3 - عبدالسلام الجمعة 05 يناير 2018 - 14:56
ردا.على.الاخ.رقم.واحد.انهم.يتنافسون.على.
المقاعد.لاءنهم.يعون.جيدا.عى.انها.اخر.مرة.
ستكون.فيها.الانتخابات.في.المغرب.
معادا.الى.جابوا.شي.شعب.اخر.من.دول.اخرى.
كافرقيا.مثلا.اما.المغاربة.فمحال.ومحال.
مزال.تنطوي.علينا.الحيلة.
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