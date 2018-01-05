مقعدان نيابيان لـ"الوردة" و"الجرار" في جرسيف

هسبريس - و.م.ع

فاز حزبا الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة بالمقعدين الشاغرين في مجلس النواب عن الدائرة الإنتخابية المحلية لجرسيف، وذلك برسم الانتخابات الجزئية التي جرت أمس.

وحسب النتائج التي أعلنت عنها اللجنة الإقليمية للإحصاء بعمالة جرسيف فإن مرشح حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، سعيد بعزيز، فاز بالمقعد الأول بعد حصوله على 9810 أصوات، فيما فاز مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، محمد البرنيشي، بالمقعد الثاني إثر حصوله على 8356 صوتا.

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، التي تنافست فيها ست لوائح تمثل أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وفيدرالية اليسار الديمقراطي، 31.88 في المائة من المسجلين.