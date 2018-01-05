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الرئيسية | سياسة | "البيجيدي" يحصد خيبات سياسية ورصيده يتراجع بالانتخابات الجزئية

"البيجيدي" يحصد خيبات سياسية ورصيده يتراجع بالانتخابات الجزئية

"البيجيدي" يحصد خيبات سياسية ورصيده يتراجع بالانتخابات الجزئية
هسبريس - طارق بنهدا
الجمعة 05 يناير 2018 - 23:00

بحصد أحزاب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الأصالة والمعاصرة" والتجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" لمقاعد شاغرة في مجلس النواب برسم الانتخابات الجزئية التي جرت بحر هذا الأسبوع، يستمر حزب العدالة والتنمية في حصد الخيبات منذ تصدره للاستحقاقات التشريعية العام الماضي.

ويستمر رصيد "إخوان المغرب" في التراجع على مستوى الانتخابات الجزئية التي نظمت بنحو 15 دائرة انتخابية، إثر قرارات المحكمة الدستورية بإلغاء مقاعد برلمانية؛ وهي الاستحقاقات التي عرفت اكتساحا وعودةً قويّة لحزب التجمع الوطني للأحرار، واسترجاع أحزاب أخرى، مثل "الحركة الشعبية"، لمقاعدها، مقابل تراجع "العدالة والتنمية" الذي لم يحصد سوى مقعدين يتيمين فقط.

وبلغة الأرقام، فإن "البيجيدي" يكون قد فقد مقعدا برلمانيا بشكل رسمي في المجموع ضمن تشريعيات مجلس النواب، فبعدما خسر في 09 دوائر انتخابية شارك فيها، وفقا لأرقام غير رسمية، فاز في اثنتين، حيث استرجع مقعده الملغى في دائرة تطوان وفاز في دائرة إنزكان ايت ملول، كما فقد مقعدين في هذه التشريعيات بكل من سيدي إفني وبولمان بعدما أعادت المحكمة الدستورية احتساب النتائج.

ومن أبرز الخسائر التي تلقاها "المصباح" ما وقع في دائرة خنيفرة يوم أمس، بعدما انهزم مرشح الحزب، بادو حفيظ، أمام مرشح "الحركة الشعبية"؛ ما يدل على تراجع أصوات الناخبين المغاربة التي كانت لصالح "العدالة والتنمية"، في واقع يبدو أنه يؤشر على أزمة ما بعد مرحلة الإعفاء الملكي لعبد الإله بنكيران من مهام تشكيل الحكومة العام الماضي، وما أعقبه من تصدع داخل الحزب وتنحية أمينه العام السابق من ولاية ثالثة لصالح رئيس الحكومةالحالي، سعد الدين العثماني.

ورغم أن ظروف الانتخابات التشريعية تختلف كثيرا عن تلك الجزئية التي تعلن عنها المحكمة الدستورية، خاصة على مستوى "التعبئة لانتخابات كاملة الأركان"، إلا أن عبد الله أبو عوض، أستاذ باحث في العلوم السياسية، يرى أن حزب العدالة والتنمية يعيش تداعيات مرحلة انتقالية وترتيب بيته الداخلي وانتقال الأمانة العامة من عبد الإله بنكيران سعد الدين العثماني.

وقال الباحث المغربي، في تصريح لهسبريس، إن مرد هذا التراجع في رصيد "العدالة والتنمية" الانتخابي هو بنكيران "الذي كان يقود في فترة سابقة حملة شعبية للترويج للحزب"؛ إذ "كانت له القدرة نوعا ما في التأثير على الرأي العام المغربي خلال الانتخابات"، منبها إلى أن الأمر لا يتعلق بكاريزما سياسية "التي لا توجد إلا عند الملك"، بل بما وصفه "الترويج السياسي الذي كان يوظفه في خدمة أجندة الحزب".

في المقابل، شدد أبو عوض على أن حزب "العدالة والتنمية" بدأ فعلا "يفقد مصداقيته، خاصة بحكم طبيعة القرارات التي تعلن عنها الحكومة التي يقودها، سواء كانت تلك القرارات حقيقة أم ترويجا"، مشيرا إلى أن "الشعب المغربي لن يفرق بين ما يتخذ من قرارات أو التي يتم الترويج لها، لأن بعضها يمس صلب تطلعاته ولو كانت غير صادقة"، وأوضح أن "المغربي بدأ يبتعد عن الانجراف وراء الخطابات السياسية أمام البرامج السياسية الحقيقية".

وخلص عبد الله أبو عوض إلى أن ما وقع لحزب العدالة والتنمية من تراجع في رصيده الانتخابي والشعبي يبقى مؤشرا على أن "الأحزاب السياسية مطالبة بضرورة إدراك أن الانتخابات في المرحلة القادمة لن تفلح فيها الخطابات الشفهية، بقدر أهمية الترويج لبرامج واضحة المعالم تهتم بتطلعات المغاربة، خاصة في عمقها الاقتصادي والاجتماعي، من القدرة على توفير مناصب الشغل، إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي على مستوى التعليم والصحة وغيرها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - حميد الجمعة 05 يناير 2018 - 23:10
الى الجحيم انشاء الله فنتذكر اننا احسن اليكم الضن وانتم حسبتم الشعب غبي
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114
2 - hassib الجمعة 05 يناير 2018 - 23:12
النتيجة الحتمية التي لاتحتاج لمحللين سياسيين..هذا الحزب بني على اساس؟؟؟وسيدفن تحت انقاض صانعي تاريخه والمغامرة التي لم تحسب نتيجتها جيدا مآلها السقوط بسرعة.
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64
3 - hayani الجمعة 05 يناير 2018 - 23:12
Rien d étonnant dans ces élections partielles la majorité des marocains sont des pauvres de cout d achat au dessous de la moyenne alors comment vont-ils accorder leur confiance à un parti qui ne cesse de les écraser en augmentant les peix à chaque occasion !!! Ringo prépare ton cercueil !!
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24
4 - fouki abdelghani الجمعة 05 يناير 2018 - 23:12
هدا كان من المتوقع بعد استبعاد عبد الله بنكيران ورحيل باها اللذين كانوا أهم رموز الحزب الذي حاربته الدولة و رجالاتها حسبي الله و نعم الوكيل وتركوا فيه بيادق وزبانية
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-39
5 - harrokki الجمعة 05 يناير 2018 - 23:12
On croyait que le PJD était Avec le peuple on a découvert qu'il est Avec Elmekhzen et la pérennité d'une monarchie non constitutionnelle
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41
6 - المتتبع الجمعة 05 يناير 2018 - 23:13
لقد قلناها سابقا أنهم يحصدون ما زرعوا الكل كان يؤمن لبنكيران لا بحزب العدالة والتنمية كل ما يقع في الانتخابات الجزئية تنبانا به والقادم هو الأسوأ في ٢٠٢١لن يحصل الحزب حتى على فريق برلماني بالغرفتين معا والايام بيننا
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60
7 - ali الجمعة 05 يناير 2018 - 23:14
ها حزب لم يعد يمثل شيئا ...لقد فقد مصداقيته...بعد عشر سنوات سيصبح حاله كحال الاتحاد الاشتراكي الان...وبعد عشرين سنة سيختفي تماما..
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90
8 - الحقيقة الضائعة الجمعة 05 يناير 2018 - 23:14
الله ازيدهم فالخسران خرجوا علنا الانتهازيين تجار الدين و الدين بريء منهم خرجوا على الموظفين بلا قياس الاقتطاعات الزيادة في سن التقاعد , قالوا انهم جرئون لان الاحزاب الاخرى لم تستطع تحريك ملف التقاعد , لكن لماذا لم يجرئوا على تحرك ملف تقاعد الوزراء و البرلمنيين , ضف الى ذلك قولهم ان كتلة الاجور مرتفعة الله ينعل لي ميحشم, كتلة اجورهم تضاعف كتلة اجور الموظفين ازيد ازيد
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92
9 - zak الجمعة 05 يناير 2018 - 23:15
سيماهم على على وجوههم من أثر الكدوب
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73
10 - مغربي الجمعة 05 يناير 2018 - 23:21
هذه هي السنوات الأخيرت التي بقيت لهذا الحزب الذي نخر جيوب المغاربة.جميعنا سنقف ضده في الإنتخابات المقبلة.حتى يمحى من على خريطة أحزاب المملكة.حتى ولو الداودي ديالهم أقر بالزيادات الصاروخية ديالو.فإن شاء الله الإنتخابات المقبلة سوف نصوت على الذي يستحق وعندها ترجع الأمور إلى طبيعتها.شيء ثاني أريد من صاحب الجلالة أن يزيل نهائيا تقاعد الوزراء والبرلمانيين.الوزراء عند مزاولتهم يستفدون كثيرا من الأموال.لأن كل شيء بين أيديهم.والبرلمانيين لا مستوى ولاهم يحزنون.تخيلوا معي برلماني متقاعد مستوى الإبتدائي تقاعده أحسن من دكتور جامعي!!!!!!!
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45
11 - سكر الحزب الجمعة 05 يناير 2018 - 23:21
مند فوز العتماني اصبح الحزب كالقهوة بدون سكر . بن كيران هو السكر الحزب اما العتماني فسكره يزداد حموضة يوم بعد يوم
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-3
12 - NOUMRI الجمعة 05 يناير 2018 - 23:24
إلى الجحيم و بئس المصير يا من إستغليتم الدين للوصول إلى مأربكم
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55
13 - Mouatene الجمعة 05 يناير 2018 - 23:24
الفئة اللتي صوتت على العدالة والتنمية اصبحت تتراجع لانها عرفت الحقيقة
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61
14 - شمتان الجمعة 05 يناير 2018 - 23:25
ذنوب المغاربة اللذين أفقرتموهم و ضيقتم عليهم أرزاقهم غادي تخرج فيكم إن عاجلا أم آجلا. قبح الله سعيكم يا حزب الجهالة و التعمية.
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49
15 - sebbar الجمعة 05 يناير 2018 - 23:26
البيجيدي يساوي صفر, والاحزاب التي تبشرون بعودتها تساوي ثلاثة اصفار..
تيقنوا بان الله يمهل ولا يهمل, ويوما ما سيقول الشعب المغربي كلمته..
اذا الشعب يوما اراد الحياة..
فلا بد ان يستجيب القدر..
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43
16 - حاميدو الجمعة 05 يناير 2018 - 23:28
الاخوان زادو فثمن المحروقات طفالهوم المصباح.
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33
17 - عبدو الكزاوي الجمعة 05 يناير 2018 - 23:30
هذا ما يجنيه تيار الاستوزار الذي تماهى مع المخزن للتخلص من بنكيران، أتحدى هؤلاء خاصة الرميد رفيق درب بنكيران أن يقنع الشعب بالتصويت لهم في الاستحقاقات القادمة.
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13
18 - امراة حرة الجمعة 05 يناير 2018 - 23:31
امر طبيعي فالبيجيدي مجرد حزب يسعى لخدمة مصالحه
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28
19 - MAMADOU ET IBRAHIMA الجمعة 05 يناير 2018 - 23:31
من يعتقد ومن يحلم ومن يظن بلي غادي تتبدل شي حاجة ف المغرب فهو واااااااهم واحمق,نعم فرنسا واسبانيا راهوم غاديين بخير لكن المغرب ديما غادي اللور وعلاش?
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26
20 - الديناصوور الجمعة 05 يناير 2018 - 23:33
حزب العدالة والتنمية حزب ابان الزمان انه لا يصلح لشيء
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26
21 - جريء الجمعة 05 يناير 2018 - 23:35
حزب انصاف او شباه المثقفين، اضاعوا على الشعب فرصة تاريخية للقفز لمصاف الدول الديموقراطية.
ماذا فعلوا غير الزيادات في كل شيء، و لم يخلقوا ولو فرصة عمل واحدة، ولا تغيير دستوري واحد لتوازن السلط.
جمعوا الفلوس على ظهرةالشعب، اعطاوهم لسيادهم داوهم لافريقيا وبانما ووووو.
التمسليم داخر الزمات.
نرجوا من العقلاء الابتعاد عن هذا الحزب المشؤوم، رغم اننا نعلم ان في الساحة فقط احزاب المخزن.
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18
22 - لحلو الجمعة 05 يناير 2018 - 23:36
أغلبية العامة تعرف بنكيران اكثر ما تعرف حزب العدالة والتنمية فإن ذهب بنكيران ذهب معه حزب العدالة
حزب العدالة سيأخد مكانه الطبيعي حزب خرج من رحيم المخزن ليعود اليه يقتات على فتاته
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17
23 - omar الجمعة 05 يناير 2018 - 23:37
بنكران ضرب تلافة للحزب ههههههه
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6
24 - ايت الراصد:المهاجر الجمعة 05 يناير 2018 - 23:42
ان ماتوصل اليه الان بعض الباحثين.. من نتائج تخص تراجع البيجيدي في الانتخابات الجزئية -في المقال اعلاه - تم ذكره من خلال تحليل عقلاني مختصر حيث ذكرت عبر حرية الرأي بتاريخ 22من الشهر الماضي ماتوصلت اليه كالتالي: يجب ان نتساءل لماذا الفوز لحزب خرج من رحم المخزنية (واعني به الاحرار وماجاوره؟!..)
اولا: انها من نتائج تجميد الحكومة باوامر عليا وعزل بنكيران
ثانيا:الانشقاق داخل حزب البيجيدي قد افرز تياران كل واحد يحارب الاخر فيؤثر على نتائج الانتخابات ...
ثالثا:اذن لابد ان تكون السيطرة لحزب البام او الاحرار في الانتخابات القادمة ،هذا اذا لم يتم تشكيل حزب اخر مخزني بأيديولوجية دينية..
باختصار ان الاحرار لن يحصلوا على ماحصلوا اليه الا بفراغ الساحة وبفعل عزوف اعضاء البيجيدي وانشقاقهم كما قلنا ونفور المواطنين الذين أصبحوا اكثر وعيا بعدم ضرورة الانتخابات لانها شكلية يتحكم في نتائجها القصر ....
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11
25 - حاميدو الجمعة 05 يناير 2018 - 23:44
من يزرع الريح يحصد العاصفة...هذه أولى البشائر.
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18
26 - محمد البهالي الجمعة 05 يناير 2018 - 23:45
حزب العدالة والتنمية عليه أن يغير نظرته للمستقبل السياسي للحركة الإسلامية بالمغرب والعالم العربي، لا يجب أن يفتر إحساس الحركات الإسلامية بالمغرب بعد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة واندماجه السياسي معها واصطدامه بإكراهات الواقع السياسي المتنازع بشأنه داخله وخارجيا، على العموم على الحزب تخريج دفعة قوية لنسق سياسي إسلامي للدفاع عن قضايا الشعوب وقضايا أسلمة بعض مظاهر الدولة وتخفيف الإنفاق على المجال السياسي الموجه دوليا وتغيير للشكل الذي عليه بأندونيسيا ودول أخرى أكثر حفاظا على التقاليد والأصالة، كل حزب يطمح في السلطة يقدم تنازلات إن لم نقل يوقع على حريته في الاختيار لصالح الصوت الجمعي أحيانا على وجه الإجبار، وهذا تبين من خلال رفع الدعم الذي لم تقم به أي حكومة في السابق على قطاع المحروقات وكان من بين الملفات التي تزعزع السياسة الداخلية، حزب العدالة مرر قرارات حكومية لم تكن لصالح المواطنين باستنثناء مسائل الرفع من الأجور والصناديق الموجهة لدعم بعض الفئات، لربح المعادلة يجب العدل في توزيع المساعدات على كل الفئات ودعم الهيئات وتقوية بناء المدن والقرى المتكاملة الوطنية.
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-10
27 - rachida الجمعة 05 يناير 2018 - 23:46
الحزب اللي الشعب المغربي تامل فيه كل الخير هو نفسه الحزب الذي اجهش على امال المواطنين ويتضح في الاخير انه جاء فقط لتنفيذ اجندة استحال تنفيذها من طرف كل الاحزاب وهانحن كل سنة نبشر بقوانين وقرارات تثقل كاهل المواطن وربنا يستر في اللي جاي .
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21
28 - Amazigh الجمعة 05 يناير 2018 - 23:47
سقوط مدوي في 2021 لأن الحزب في عهد بنكيران انبطح للمخزن و صاط في ولاد الشعب من أساتذة طلبة و مجزرة مركز انزكان ستبقى وصمة عار عليك أما العثماني السكوتي فنبطاحه فات كل المقاييس
انا ساقاطع الانتخابات لأنها مسرحية بئيسة
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17
29 - tarik الجمعة 05 يناير 2018 - 23:49
سؤال موجه إلا كل منتقدي هاد الحزب مادا أستنتج الشعب من الأحزاب قبل هاد الحزب المخزن يفعل ما يريد ومتا أراد مللنا من الكلام الخاوي لا تعليم لا صحا الشعب يعيش حالتن مزريه لاقتصاد يحمر الوجه وتمر الأيام على هاد الحال المستفيد هوا المخزن وكباراة الدولة من يتمتع في خيراة البلاد حسبا الله ونعم الوكيل أحبك يا وطني
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-4
30 - نهايةحزب تجار الدين السبت 06 يناير 2018 - 00:01
‎هاته الخيبات التي حصدها الباجدة في مسلسل الانتخابات الجزئية هي نتاج إجهاز الحزب على حقوق و مكتسبات عموم جماهير الشعب المغربي الكادح طيلة الست سنوات التي مضت من تبوأه تدبير الشأن العام المغربي و إثقاله كواهلهم بترسانة من السياسات اللاشعبية التفقيرية و التجويعية القهرية التراجعية و هو ما جنى على الحزب و قياداته السابقة و الحالية سيلا جارفا و عارما من السخط الشعبي المتعاظم عليه تم ترجمته عبر صناديق الاقتراع التي ألقت بمرشحيه خارج اللعبة. ‎‏‎ ‎
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5
31 - Oujdi From USA السبت 06 يناير 2018 - 00:01
Moi même ça va être dit après 5 ans de gouvernement du RNI et après 5 ans du gouvernement du PAM....etc. Et le grand perdant dans ce cinéma C'est les vrais pauvres du blad. Show and show
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4
32 - abdenasser abdoun السبت 06 يناير 2018 - 00:05
ليس من الصعب ان يترك السياسي المخلص بصمته كما وعد . بعدها لن يفكر ابدا فيما انتم منشغلون .
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-2
33 - حسن السبت 06 يناير 2018 - 00:17
الناخبون يكفرون عن اخطاءهم التي ارتكبوها بمنح اصواتهم لهؤلاء الذين كذبوا على المواطنين ولم يحققوا لهذا الشعب الا غلاء المعيشة وتفير الفقراء واغناء الاعنياء
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4
34 - farwq السبت 06 يناير 2018 - 00:20
كولى الاحزاب ساوا فى الانتخبات برامج فى الاوراق وشوارع والازقة مملوءن على اخرهم وعندما يذخلون الى البرلمان جلالب بيضاء وعندما يخروج سيارات فاخمة وبطون منطفخة جلسات البرلمان لا توذرس فيه اش خاص الوطن والمواطن ولتكلم خاص يتكلم على الوطن ماشى هذا من اغلبية وهذا من المعارضة كتسقت اغلبية والمعارضة فاش كيبغيو ايزذوهم فى تحويشت العمر تقعوذ فى5 سنوات الذموقرطية اولافلا الله يعطينا المطر على قذ النفع وشى زلزال حوكومى يبذا من لمقذمين وشيوخ واش الارض مافيها تجزاءة غير ايحط لمعلم ابريكة يوقف شيخ او لمقذم اعطينى 3000 درهم ولا ذير لبلان
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1
35 - rachid السبت 06 يناير 2018 - 00:23
الحمد لله والشكر لله . الى الهاوية انشأء الله
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5
36 - سعيد السبت 06 يناير 2018 - 00:25
هذا حزب خرب البلاد و العباد. انا شخصيا لا أومن به كحزب بل عصابة إجرامية باعت الفقير و أهلكت المواطن بزيادات صاروخية. أكثروا الفساد في البلاد و نهبوا ثروات البلاد و الحاكم يتفرج.
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4
37 - Omar السبت 06 يناير 2018 - 00:56
سيحصد الحزب ما زرع ولكن لن يجد ما يعشر وإذا ما عشر لن يجد ما يحصد لهذا أقول أن انقلابات الحزب ستنقلب عليه قبل ان ينقلب عليه الشعب .
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6
38 - نيشان السبت 06 يناير 2018 - 00:59
من باعنا بالامس بالرخص.نرخص مقامه اليوم.نشطب عليه نتركه بلا عنوان. هذا الحزب لازم يحس بالذل ويعيش مكسور.كما تدين تدان.يا حزب الباجدة.
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7
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