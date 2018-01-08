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كُتّاب وآراء
بوريطة يشيد بمتانة العلاقات المغربية الإماراتية
انتقل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث اجتمع بنظيره وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد.
اللقاء شهد تباحث الطرفين سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتطوير العلاقة المشتركة بينهما، زيادة على تبادل وجهات النظر حول مستجدات الوضع الإقليمي والدولي.
وأكد بوريطة على متانة العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى حرص المملكة المغربية على تعزيز التعاون بينها وبين دولة الامارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.
وبدوره، أكد الوزير الإماراتي على قوة العلاقات التي تجمع البلدين، مشيرا إلى حرص قيادتي المغرب والإمارات، بشكل مستمر، على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
وتأتي زيارة بوريطة للإمارات، التي لم يعلن عن مدتها، بعد أسبوعين من زيارة قام بها لكل من السعودية والكويت، على التوالي، ونقل خلالها رسائل من الملك محمد السادس إلى زعيمي البلدين.