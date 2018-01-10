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كُتّاب وآراء
الحكومة تتدارس مشروع قانون الضمان الاجتماعي
ينعقد، يوم الجمعة 12 يناير الجاري، مجلس الحكومة يتصدره رئيسها سعد الدين العثماني ليتدارس، في بدايته، مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
بلاغ لرئاسة الحكومة قال إن المجلس سيتدارس، أيضا، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، والثاني بإدماج بعض المتصرفين التابعين لوزارة الشغل والإدماج المهني ضمن هيئة تفتيش الشغل.
المشروع الثالث الذي سيناقشه المجلس يهم المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني. بينما سيختتم المجلس أشغاله، وفق المصدر نفسه، بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.