رئيس الدومينيكان يعين سفيرة فوق العادة بالمغرب

متابعة من خالد ملوك

عين دانيلو مادينا، رئيس جمهورية الدومينيكان، السفيرة غريثيا فيوردا ليثيا بيتشاردو على رأس البعثة الدبلوماسية لسانتو دومينغو بالعاصمة الرباط.

ووفق ما جاء في المرسوم رقم 18-26، الذي نقلت مضامينه وسائل إعلامية دومينيكانية، فإن رئاسة الجمهورية اختارت غريثيا فيوردا، التي سبق أن كانت سفيرة بكل من كوريا الجنوبية وجمهورية بنما، لتمثيل بلادها بالمغرب.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الرئيس دانيلو عين غريثيا فيوردا سفيرة مفوضة فوق العادة، في إطار الصلاحيات التي يخولها له الفصل 128 من الدستور، مشيرا إلى أنها ستتكلف بتمثيل جمهورية الدومينيكان بالعاصمة الرباط، حيث ستسلم أوراق اعتمادها كسفيرة في الأيام القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن زكرياء الكوميري، السفير المغربي الجديد بجمهورية الدومينيكان، كان قد سلم أوراق اعتماده، ممثلا للبعثة الدبلوماسية للمملكة بالعاصمة سانتو دومينغو في الـ14 من شهر مارس الماضي.