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الرئيسية | سياسة | رئيس الدومينيكان يعين سفيرة فوق العادة بالمغرب

رئيس الدومينيكان يعين سفيرة فوق العادة بالمغرب

رئيس الدومينيكان يعين سفيرة فوق العادة بالمغرب
متابعة من خالد ملوك
الجمعة 12 يناير 2018 - 12:25

عين دانيلو مادينا، رئيس جمهورية الدومينيكان، السفيرة غريثيا فيوردا ليثيا بيتشاردو على رأس البعثة الدبلوماسية لسانتو دومينغو بالعاصمة الرباط.

ووفق ما جاء في المرسوم رقم 18-26، الذي نقلت مضامينه وسائل إعلامية دومينيكانية، فإن رئاسة الجمهورية اختارت غريثيا فيوردا، التي سبق أن كانت سفيرة بكل من كوريا الجنوبية وجمهورية بنما، لتمثيل بلادها بالمغرب.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الرئيس دانيلو عين غريثيا فيوردا سفيرة مفوضة فوق العادة، في إطار الصلاحيات التي يخولها له الفصل 128 من الدستور، مشيرا إلى أنها ستتكلف بتمثيل جمهورية الدومينيكان بالعاصمة الرباط، حيث ستسلم أوراق اعتمادها كسفيرة في الأيام القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن زكرياء الكوميري، السفير المغربي الجديد بجمهورية الدومينيكان، كان قد سلم أوراق اعتماده، ممثلا للبعثة الدبلوماسية للمملكة بالعاصمة سانتو دومينغو في الـ14 من شهر مارس الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - المجيب الجمعة 12 يناير 2018 - 13:17
هل يوجد بين المعلقين من يفهم في الامور الدبلوماسية ليشرح لنا ما معنى " سفيرة فوق العادة" او " سفيرة مفوضة" وما هو الفرق مع منصب " سفير عادي"؟؟
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15
2 - رد علی صاحب التعليق الأول الجمعة 12 يناير 2018 - 13:50
سفير فوق العادة في الرتب الديبلوماسية الشخص هو المفوض بالقيام بخدمات خاصة ذات إمكانيات غير عادية، فيعطى له من الصلاحيات مثلا كأن يكون سفيرا لدولته في أكثر من بلد.
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7
3 - marok-okane الجمعة 12 يناير 2018 - 13:57
السلام عليكم الى السيد :المجيب. السفير فوق العادة له صلاحيات واسعة تصل إلى ابرام اتفاقيات باسم دولته ويكون كذلك مستشار لحكومته لدى الدولة المبعوث إليها عكس السفير العادي الذي له مهام محددة اما قانونيا فهما سواء ويمتاز السفير فوق العادة عن السفير العادي بتجربته وحنكته السياسيتين إضافة الى تعدد لغاته و خبرته في الوساطة الدبلوماسية لحل المشكلات المعقدة لهذا سمي بسفير فوق العادة. فهذا المنصب لا يعطى بالحسابات والارضاءات السياسية في اطار اقتسام الكعكة.
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4 - المجيب الجمعة 12 يناير 2018 - 15:05
شكرا للاخوان الذين تفضلوا بهذه الاجوبة القيمة. وإذا كان " السفير فوق العادة" عنده هذه الخصائص في التجربة والكفاءة المتفردة والسلطة الموسعة، فكيف نفسر تلك الشخبطة واللخبطة الهاوية التي حدثت منذ مدة ليست ببعيدة في سفارة المغرب بالمكسيك في حين ان السيد ليبيك عبد الرحمان كان معين هناك على اساس انه " سفير فوق العادة"؟؟
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