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الرئيسية | سياسة | بوريطة: الانقسام لا يخدم القضية الفلسطينية والحزم يسم مواقف المملكة

بوريطة: الانقسام لا يخدم القضية الفلسطينية والحزم يسم مواقف المملكة

بوريطة: الانقسام لا يخدم القضية الفلسطينية والحزم يسم مواقف المملكة
هسبريس- محمد بلقاسم
الجمعة 12 يناير 2018 - 15:00

استغرب ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، غياب العديد من الدول الإفريقية عن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المس بوضعية القدس، وقال: "الإشكال الذي واجه خريطة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قرار الرئيس الأمريكي هو غياب عدد من الدول الإفريقية التي لم تصوت ضد القرار".

وضمن اجتماع لتدارس "قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها"، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب المغربي، كشف بوريطة أن "المغرب عارض مقاطعة غواتيمالا التي أرادت الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مبررا ذلك بـ"كون هذا القرار يعد بمثابة الكيل بمكيالين ما دمنا لم نستطع مقاطعة أمريكا".

وفي مقابل تأكيد بوريطة أن "القضية الفلسطينية تؤدي ثمن حسابات بين الدول، وبلدان على مستوى أوروبا وكذلك أمريكا اللاتينية تعرف انقساما حول القضية"، أعلن أن "المغاربة كلهم يعتبرون القضية الفلسطينية أساسية، وأن الدبلوماسية المغربية تولي أهمية كبيرة لهذه القضية لأنها جزء من وجدان شعور وانتماء المغاربة".

ونبه المتحدث نفسه إلى أن "القرار يأتي في سياق إدارة أمريكية جديدة تنتهج سياسة معينة، عبر الضغط بورقة المساعدات ومواقف من مسلسل السلام في الشرق الأوسط"، مبرزا أن "السياق الإسرائيلي مستمر منذ سبع سنوات بسياسة متطرفة تجاه الفلسطينيين ومسلسل السلام".

وعلى المستوى العربي يرى كبير الدبلوماسيين المغاربة أن "السياق معروف وصعب جدا، حيث الصراعات بين الدول العربية تطغى على أي تنسيق"، لافتا الانتباه إلى كون "مسلسل السلام توقف منذ سنة 2014، والطرف الفلسطيني منقسم وكل محاولات المصالحة لم تستطع التغلب على الانقسام، في ظل 25 ألف انتهاك للمسجد الأقصى خلال عام واحد من لدن الإسرائيليين".

"كانت هناك إرهاصات، والملك محمد السادس وجه رسالة للتحذير منذ أيام من اتخاذ أمريكا للقرار، ثم اتصال مع الرئيس أبو مازن؛ وتم بتعليمات ملكية استدعاء القائمة بأعمال السفارة الأمريكية، بحضور سفراء دول محلس الأمن والسفير الفلسطيني"، يسرد بوريطة تعاطي المملكة مع قرار ترامب الماس بوضعية مدينة القدس، مؤكدا أن "المغرب تعامل بهذا الحزم وهذه السرعة مع القرار؛ لأن المغرب يعتبر القدس تتجاوز الصراع العربي الإسرائيلي لأنها تمس أطراف وديانات أخرى، ورفضا لإزاحة القدس من طاولة المفاوضات"، بتعبيره.

وقال بوريطة في هذا الاتجاه: "القدس هي موضوع قرارات دولية تؤكد أنها جزء من الأراضي المحتلة التي تخضع للقانون الدولي"، موردا أن "القرار الأمريكي بمثابة تشجيع لطمس الملامح الإسلامية والمسيحية للمدينة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - في سبيل المال الجمعة 12 يناير 2018 - 15:16
السيد بوريطة ! بحكم منصبك وتجربتك لا يخفى عليك أن الأفارقة ليست لهم مبادئ أو مواقف ثابتة. كل ما يعرفون هو المال والمال ثم المال. غيابهم عن التصويت على قضية القدس هو خوفهم من انقطاع المساعدات والهبات الأمريكية. وفي القريب العاجل سينقلبون على المغرب عندما يتوقف عن إرسال المساعدات والهدايا والمكافءات و ... و ... و أنت أدرى منا بهذا.
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33
2 - ماءالعينين الجمعة 12 يناير 2018 - 15:23
جميل ان تعترف إسرائيل بالقدس عاصمة لدولة فلسطين وتكون اسرائيل عضوفي جامعة الدول العرببة
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10
3 - aigle marocain الجمعة 12 يناير 2018 - 15:31
D'une façon génerale ;l'affaire palistinienne nous n'interesse pas de prés ou de loin:elle inteesse seulement les plistiniens seuls;de plus la ville de jérusalem est une ville juive et israelienne et non pas arabe.
Chers marocains reveillez vous de votre sommeil et laissez le monde en paix
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-18
4 - Observateur الجمعة 12 يناير 2018 - 15:36
تحالف ضد الشيعة بين قاطعي الرؤوس السعوديين والمحتلين الإسرائيليين و”المجنون” ترامب.
شنّ الصحفي البريطاني الشهير”روبرت فيسك” هجوما لاذعا على الحكومات الغربية والسعودية وإسرائيل في مقالة له نشرتها الإندبندنت الخميس (10 آب 2017)، قال فيها:
“إن جمْع قاطعي الرؤوس السعوديين والمحتلين الإسرائيليين في تحالف واحد يعتبر إنجازا نوعا ما، لكن لا داعي لأن تشعر بالرومانسية حيال هذا، فمعروف أنه حين يمرض السعوديون الأغنياء، يطيرون بطائراتهم الخاصة إلى تل أبيب لتلقي العلاج في أفضل مشافي إسرائيل، وحين تحلق المقاتلات الإسرائيلية والسعودية في السماء، يمكنك أن تكون متأكدًا من أنها تحاول أن تقصف الشيعة، إما في اليمن أو في سوريا، ولا تقوم بقصف السنة”.
‎و أشار الكاتب إلى أنه إذا كان هناك تحالف غير مكتوب بين السعودية وإسرائيل.
‎كما ذكر الكاتب بأن الرئيس الأمريكي الذي وصفه بالمجنون ونظامه الغريب : هو أيضا جزء من التحالف السعودي- الإسرائيلي المناهض للشيعة.
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2
5 - عبد الرحيم فتح الخير الجمعة 12 يناير 2018 - 15:40
القضية الفلسطينية عمرت طويلا لأن رجال من طينة الكبار رحلوا عن عالمنا فالملك الحسن الثاني والرءيس المناضل ياسر عرفات والاسراءيلي شمعون بيريز ، تركوا الساحة لعصبية الورثة الحمقى حزب الليكود المنحل والسلطة المنقسمة والعرب الغارقين في ربيع جاء بعد جفاف .
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-10
6 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 12 يناير 2018 - 15:45
أولا وقبل كل شيء، يجب علينا (المغرب) أن نهتم بمشاكلنا المتعلقة ببلدنا قبل التفكير في الآخرين . فليسطين او حكام فلسطين لم يدافعوا أبدا عن قضيتنا الوطنية. بالعكس كانوا دائما على جانب عدونا يجب على جميع المغاربة ان يفهموا هذا . نعم للدفاع عن القدس وما تبقى بلدي من الاولويات
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-5
7 - simo danmark الجمعة 12 يناير 2018 - 16:10
الى بوريطة، المشكل ليس في غياب بعض الدول الافريقية....لكن لُب المشكل هو الخوف من ان أمريكا لن تقدم لهم اي مساعدة بل معونة ادا ما صوتوا ضد القدس كعاصمة لإسرائيل "اناحسنتم أحسنتم لانفسكم وان أسأتم فلها فادا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة" ....القدس له رب يحميه
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4
8 - وجهة نضر 2 الجمعة 12 يناير 2018 - 16:21
مؤخرا تم اجتماع مجلس اﻷمن للنضر في قضية اعتراف ترامب القدس عاصمة ﻹسراءىيل.فكانت النتيجة الفيثو اﻷمريكي كالعادة.حبدا لو ركزت خارجيتنا على القضية الوطنية بتنقية المنطقة العازلة من عصابات بوزبال لشساعتها وربما تساوي 1/3 صحراءنا الحبيبةفمليشيات بوزبال استقرت بشكل رسمي في هده المناطق وتطمع في البقية.ﻷضن أن طاقم ترامب سيقف مكتوف اﻷيدي حينما تكون ضده.الحدر تم الحدر .
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9 - Omar33 الجمعة 12 يناير 2018 - 16:37
il ne faut chercher que ses seuls intérêts
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0
10 - Ignorant الجمعة 12 يناير 2018 - 16:51
السيد بوريطة يستغرب من موقف الدول الافريقية. إذا كنت فعلا مستغربا فأنا أيضا مستغرب من استغرابك. إذا كنت لا تعرف الأفارقة جيدا فكما نقول بالدارجة المغربية " ما بينك وبين الدبلوماسية غير الخير والإحسان". الخاص والعام من الناس يعرفون أن الأفارقة متسولون محترفون ولا تهمهم القضايا والمواقف والمبادئ. وهم آخر من يفكر في قضية القدس.
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0
11 - منصف الجمعة 12 يناير 2018 - 16:58
القدس جزء من عقيدتنا. و كدلك هي مقدسة عند اليهود و النصارى.هي محط صراع بين الديانات السماوية. لملا تشكيل لجنة دولية لتسييرها و جعلها مدينة دولية غير تابعة لاي دولة. بهذا سيعيش الجميع في سلام مع احترام جميع الاديان. و مع مرور الزمن و التعايش سيختلط الكل. و سيكون الامر سهلا لشرح رسالة الاسلام و سموه .لانه عندما سيجاور يهودي مسلم سيكون هناك حوار و نقاش هادئ لمقارنة الاديان و توضيح لليهودي و النصراني ان الاسلام هو دين الحق و بالدلاءل من القرآن. خير دليل اليهود المغاربة معضمهم اعتنق الاسلام و هناك عاءلات فاسية كانت يهودية و اصبحت مسلمة بفضل حسن معاملة المغاربة المسلمين لهم على مر العصور.
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