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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | سياسة | العثماني يجمع أحزاب الأغلبية ويتمسك برفاق بنعبد الله في الحكومة

العثماني يجمع أحزاب الأغلبية ويتمسك برفاق بنعبد الله في الحكومة

العثماني يجمع أحزاب الأغلبية ويتمسك برفاق بنعبد الله في الحكومة
هسبريس – محمد بلقاسم
الاثنين 15 يناير 2018 - 15:00

أعلن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، تمسكه بتحالف الإسلاميين مع "التقدميين" في الحكومة التي يقودها؛ وذلك ردا على ما تم تداوله من إمكانية تخليه عن الرفاق خلال التعديل الحكومي المرتقب.

وفي وقت سبق أن أكد فيه مصدر لهسبريس أن رئيس الحكومة توصل من حزب التقدم والاشتراكية بالأسماء التي يقترحها لتعويض الاسمين اللذين تم إعفاؤهما من طرف الملك محمد السادس، لم يتحدث العثماني، اليوم الاثنين أمام برلمانيي حزبه، عن مآل التعديل الحكومي.

وفي مقابل تأكيد أكثر من مصدر برلماني داخل "البيجيدي" أن لقاء العثماني مع أعضاء برلمان الحزب في الرباط كان ذا طبيعة تقنية، أعلن رئيس الحكومة وفاءه للتحالف الذي يجمعه مع الأحزاب الخمسة المشكلة للأغلبية، وخصوصا حزب التقدم والاشتراكية.

وقال العثماني في هذا الصدد، بحسب ما نقله عنه نواب من حزبه، "نحن أوفياء بطريقة واعية وإرادية لحلفائنا في الحكومة، وعلى رأسهم حزب التقدم والاشتراكية"، مضيفا: "نحن حريصون على الوفاء لهم والوفاء للأغلبية".

العثماني، وهو ينفي أن يكون ما تم الترويج له بخصوص علاقة حزب العدالة والتنمية بالتقدم والاشتراكية صحيحا، كشف أن لقاء لأحزاب التحالف الستة سينعقد قريبا؛ وذلك بعدما فشل في أول امتحان يهم تدبيره للأغلبية الحكومية التي تشتغل بدون ميثاق بعد أزيد من ثمانية أشهر على تشكيلها، والتي جاءت عقب أطول أزمة حكومية في تاريخ المغرب.

وكان مصدر من داخل الأغلبية الحكومية قد نفى أن يكون هناك أي توجه نحو إبعاد حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة خلال عملية الترميم التي سيقوم بها سعد الدين العثماني بهدف معالجة مخلفات الزلزال الذي أحدثه الملك محمد السادس بإعفائه أربعة وزراء من الحكومة الحالية، وغضبه على آخرين في الحكومة السابقة.

وقال مصدر هسبريس إن "التقدم والاشتراكية مازال مستمرا في التشكيلة الحكومية، والنقاش المطروح حاليا يهم الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية"، موردا أن الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية أصبحت ضمن التعديلات التي ستعرفها الحكومة في نسختها الثانية، ورجح أن تكون هي النقطة التي أربكت العثماني وحلفاءه في الأغلبية.

وكلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، مع إضافة الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية، ليكون هناك تعديل حكومي موسع يرتقب أن يتم خلاله تعويض كل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سابقا، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني سابقا، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سابقا، والحسين الوردي، وزير الصحة سابقا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - تمغربيت الاثنين 15 يناير 2018 - 15:07
بعض الأحزاب ومن هم التقدميين أجدهم مثل الفرق التي تنشط البطولة ونفس شي يدخلون في تشكيل اي حكومة يتحالفون مع من ليس لهم أي تقارب أيديولوجي... مهم أن يكون في ساحة..
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29
2 - ملاحظ الاثنين 15 يناير 2018 - 15:13
تعجبك الأسماء والمسميات الإسلاميين الرفاق التقدميون وما هي في الحقيقه إلا لعبه السياسيين للتحكم في الكل وكلاهما وجه واحد وهدف واحد نهب المواطن والكذب عليه
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36
3 - Observateur الاثنين 15 يناير 2018 - 15:15
Le monde évolue avec un vitesse incroyable et chez nous "BCHWIA KAY TKAL KHOU DANJALE"
Time is money vous n'avez jamais entendu avant
WA TL9O SKHOUNE
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10
4 - المتتبع الاثنين 15 يناير 2018 - 15:17
هل رئيس الحكومة الحالي حتى هو يواجه البلوكاج كسابقه لأنه لا يعقل ٤ مناصب غضب عليها ملك البلاد لا يمكن تركها شاغرة
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14
5 - الوطنية الاثنين 15 يناير 2018 - 15:17
رفاق بن عرد الله لم كان فيهم الربح ما يخرج رئيسهم من الحكومة تأديبيا أش هذا التفكير كاينة احزاب اخرى رغم ان ولاد عبد الواحد واحد لا ننتظر اي تغيير احصدوا الاموال واخرجوا لعوضكم اخر وهكذا دواليك
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16
6 - ثورية برهون الاثنين 15 يناير 2018 - 15:18
من ضمن لك البقاء في الحكومة حتى تتشبث برفاق نبيل بن عبدالله الم تر كيف وبخه القصر ثم طرده من الحكومة ؟الست انت من تعالج الا مراض العقلية ام ذهب عقلك انا كذلك والله وتا لله وبالله اني لاراك خارج الحكومة وعزيز اخنوش رءيسا للحكومة اسمع كلام الحكماء ولا تعاند القصر ابدا لانك ستلتحق بابن كيران في القريب العاجل وستندم على صياع الكعكة كما ندم هو ولم ينفعه النذم المغاربة اجمعين فقدوا الثقة فيكم لانكم لم تاتوهم الا بالويل والغلاء والبطالة ايها الانبطاحيون المتمسلمون لقد تمسكنتم حتى تمكنتم ولكن التاريخ هو الحكم بيننا فوالله لن تفوزوا بالاغلبية ابدا ابذا لقد شوهتم الاسلام واساتم الى كل المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم تلنساء يمتن في معبر باب سبتة وفي الصويرة من اجل لقمة عيش وانتم تتمتعون بالمال الحرام من تعويضات واتاوات و راتب مالي منتفخ يتجاوز 100000 درهم شهريا اين هي القناعة والعفاف والكفاف ام تلك كانت ادعاءات لاجل تخذير عقول الفقراء واستمالتهم لاجل كسب اصواتهم ثم رميهم في الزبالة؟؟الله لن يوفقكم وسيفضحكم ويعري سوءتكم ايها الكاذبون
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23
7 - أستاذ الاثنين 15 يناير 2018 - 15:19
هذه الحكومة أججت الأوضاع و أفقرت الموظف و أقفلت التوظيفات و فتحت التعاقد و رفعت الأسعار.
هذا الحزب المشؤوم اغتنى على حساب المكلخين من الشعب ممن صوتوا له.
كانت آمانا كبيرة فيهم بحكم أنهم كانوا ينتمون للطبقة الكادحة و المتوسطة داخل المجتمع لكن دخولهم للحكومة كان ذا طابع شخصي، للاغتناء و نفخ البطون و قص اللحي..
فعلا أدركت اليوم أن السياسة في المغرب فقط يدخلها الإنسان لقضاء مآربه و الاغتناء. انتهى الكلام و لك الله يا وطن.
التعليم رجاله و نساؤه أصبحوا في الحضيض اقتطاعات جمود الأجور و الترقيات و صمت نقابة الملتحين...وراء تأزم هذا القطاع الذي يعتبر رافعت المستقبل و الأجيال.
أصبح المغرب يطبل و يغرد و يصفق لدنيا باطما و الدوزي و أمينكس و السرحاني...و القائمة طويلة. هذه الفئة هي من تشتري الفيلا و الرانج و.. في ظرف قياسي أما الفئة المثقفة و أساتذة هذا البلد فهي غارقة في قروض الاستهلاك لهزالة أجورها
تحية خزي و عار لحزب صوت له 17% من مكلخي الشعب و عائلات منتميه. تحية انحطاط لحزب أنهك الموظف العمومي
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25
8 - السفير الاثنين 15 يناير 2018 - 15:24
الأحزاب المغربية بدون استثناء انتهت صلاحياتها وأصبحت عبء ثقيل على ميزانية الدولة والشعب المغربي هو سبب هذا الوضع المزي الذي أفقر الفقير وأغنى الغني بسبب الانتخابات التي أصبحت تجارة رخيصة ببعض الدريهمات فقط فالبرلماني لم يأتِ بنفسه والوزير كذلك إن لم يكن هناك شعب ينتخب عليهم فالكل يجري وراء الغنى والقوة فإما ان تمون ذءبا وسط الذءاب أو نعجة وسط الذءاب..........
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22
9 - kadiri الاثنين 15 يناير 2018 - 15:41
يبدو لي أن المخزن قرر الإبقاء على حكومة البيجيدي حتى تقوم باتخاذ أهـم الإصلاحات الضروية و غير الشعبية مثل المقاصة و التعليم و التقاعد والتعاقد .... بعد ذالك ، وهـي كلهـا إجراءات لازمة لكنهـا ستقضي على شعبية البيجيدي ، حينئد يتم النداء على سي أخنوش ليتمتع بما أنجزه البيجيديون، إنًه المخزن كما عهـدناه، المشكل أن جل المغاربة أصبحوا واعون باللعبة!!!!
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9
10 - في الصميم الاثنين 15 يناير 2018 - 15:47
الكل متشابه لا يوحد فرق بينهم ، الدليل هو قانون سقف تعويضات المسؤلين الكبار الذي نقش في مابينهم لكن للأسف كان مسرحية تمتيلية بامتياز ، والصحيح هو كان يجب علي الحكومة وعلى رءيسها إصدار مرسوم مع إلزام التطبيق فورا، بدل النقاش في البرلمان مضيعة للوقت وليس قانوني
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9
11 - أحزاب الأغلبية الاثنين 15 يناير 2018 - 15:48
Tous les partis exceptés PSU, sont morts, et n'ont plus de valeur ajoutée vis à vis de la vie quotidienne des marocains et n'attendent que enterrement
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3
12 - جمال الاثنين 15 يناير 2018 - 15:48
خوتي هاذ الحكومة ما بغاتش تعيق . وراه الملك ما بغيكومش . وحتى الشعب . الفاهم يفهم .علاش غير 4الوزراء اخدوا منك اسي العثماني تقريبا قد الوقت لي كان تيتفاوض فيه بنكيران . ونهار منين بغاوك راك عينتي الحكومة كلها في اسبوع . وعيق راك زعما انت طبيب نفساني . اولا تقضات لك النفس .
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7
13 - مسفيوي الاثنين 15 يناير 2018 - 15:49
جميع الأحزاب أصبحت لا تمثل إلا نفسها ،المواطن أصبح يعي هده اللعبة السياسية المكشوفة لاخير فيكم جميعا الا الوعود والأوهام والتسويف
لك الله ياوطني.
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7
14 - maghriby assyyylll الاثنين 15 يناير 2018 - 15:50
mais docteur il fallait faire vite.proposer n importe comment . juste des ministres compétents qui sollutionnent les problèmes qui s imposent. qui savent diriger .
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4
15 - سعيد الاثنين 15 يناير 2018 - 15:58
توجد حكومة لا توجد الأمر عادي.
يوجد العثمة في حلوقنا لايوجد الأمر عادي.
الإسلاميين يوجدون أو لا يوجدون أمر عادي.
هناك حكومة أخرى تحث الظل هي التي تسير البلاد و في الواجهة يوجد العثمة و رفاقه بلحاهم أو بغيره الأمر عادي........
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3
16 - بنادي عليك الاثنين 15 يناير 2018 - 16:14
الحركة الشعبية.التقدم والاشتراكية.الاحرار الداستوري.حزب الوبر.دكاكين احتياطية للتزيين.بوش ترو.مع قليل من الرتوش والاتكيت
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17 - العسري يزيد الاثنين 15 يناير 2018 - 16:22
بكل صراحا وصدق الحكومة منحوسه على شعب لان كل الاصلاحات وتغير قوانين وشرعنة مدونات مستورده تخذم الحزب الحاكم درجه ب1ا لاولى ام شعب خصوصا لعمال عاملات ميوامين طالب معاشو واغلبة لمتقاعدين تحت سقف 5000درهم كلاو لعصى ونحطت كرمتهم بسبب سياسة لنثقاميه الحقوده الدي تامر به بنكران وصفق له اغلبية ومعارضه ونقابات وبرلمان لانهم ستفادو من غنيمة ووزيعة ملاير المقاصه واقول لكل من يبرئ بنكران وحزبه لمنحوس بانكهم لن يدرو في سياسه العمياء الدي خرج به للعلن بنكران وقال ان زدت في ثمن لغزوال 3دراهم لتر انا لحدفت المقاصه لانه يستفد منه لبرلمان ولوزرا وكبار لمسسؤلين وضحك ضحكة طغات هههها هههها ليسحمر شعب بقرارته لنثقاميه وتاريخ ولفديوات يسجلو المامره الدي تسببت في انتشار لفقر لبطاله الاجرام طلاق لنتحار بلوكاج توظيف لمشاريع وخوصصة تعليم ولستشفاء
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18 - عواد الاثنين 15 يناير 2018 - 16:32
ما شاء الله. الإسلامي والشيوعي والاشتراكية و الليبرالي جميعها تحالفت ضد قوى الظلم الذي هو الشعب بطبيعة الحال. تختلفون في الفكر والمرجعية ولكن تتوحدون في المصالح. سبحان الله
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19 - آيت واحي علي الاثنين 15 يناير 2018 - 16:36
أنتم تلعبون في " شرود " hors-jeu . لأن الشعب لم يعد يهمه ما تقومون به .
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20 - عباس الاثنين 15 يناير 2018 - 16:46
مات حزب الرفاق بموت الاستاذ علي يعتة. ورغم محاولة بعض مناضليه اعادة انبعاثه لكن سوا اختيارهم لامينه لعام .كان اختيارا في غير محله. وكانت الضربة القاضية لهذا الحزب الفاشل وتشبث العثماني به كمن تشبث غريق بغريق.
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21 - Retraite الاثنين 15 يناير 2018 - 17:38
يقال: (تشبث غريق بغريق )بما أن حزب التقدم والاشتراكية قد اعفي أمينه العام من الاستوزار فلا يحق لهذا الاخير أن يقترح وزراء بدلاء من حزبه وهذا هو المنطق ماعدا اذا كان للسياسة منطق خاص بها!
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