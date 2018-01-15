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كُتّاب وآراء
العثماني يجمع أحزاب الأغلبية ويتمسك برفاق بنعبد الله في الحكومة
أعلن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، تمسكه بتحالف الإسلاميين مع "التقدميين" في الحكومة التي يقودها؛ وذلك ردا على ما تم تداوله من إمكانية تخليه عن الرفاق خلال التعديل الحكومي المرتقب.
وفي وقت سبق أن أكد فيه مصدر لهسبريس أن رئيس الحكومة توصل من حزب التقدم والاشتراكية بالأسماء التي يقترحها لتعويض الاسمين اللذين تم إعفاؤهما من طرف الملك محمد السادس، لم يتحدث العثماني، اليوم الاثنين أمام برلمانيي حزبه، عن مآل التعديل الحكومي.
وفي مقابل تأكيد أكثر من مصدر برلماني داخل "البيجيدي" أن لقاء العثماني مع أعضاء برلمان الحزب في الرباط كان ذا طبيعة تقنية، أعلن رئيس الحكومة وفاءه للتحالف الذي يجمعه مع الأحزاب الخمسة المشكلة للأغلبية، وخصوصا حزب التقدم والاشتراكية.
وقال العثماني في هذا الصدد، بحسب ما نقله عنه نواب من حزبه، "نحن أوفياء بطريقة واعية وإرادية لحلفائنا في الحكومة، وعلى رأسهم حزب التقدم والاشتراكية"، مضيفا: "نحن حريصون على الوفاء لهم والوفاء للأغلبية".
العثماني، وهو ينفي أن يكون ما تم الترويج له بخصوص علاقة حزب العدالة والتنمية بالتقدم والاشتراكية صحيحا، كشف أن لقاء لأحزاب التحالف الستة سينعقد قريبا؛ وذلك بعدما فشل في أول امتحان يهم تدبيره للأغلبية الحكومية التي تشتغل بدون ميثاق بعد أزيد من ثمانية أشهر على تشكيلها، والتي جاءت عقب أطول أزمة حكومية في تاريخ المغرب.
وكان مصدر من داخل الأغلبية الحكومية قد نفى أن يكون هناك أي توجه نحو إبعاد حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة خلال عملية الترميم التي سيقوم بها سعد الدين العثماني بهدف معالجة مخلفات الزلزال الذي أحدثه الملك محمد السادس بإعفائه أربعة وزراء من الحكومة الحالية، وغضبه على آخرين في الحكومة السابقة.
وقال مصدر هسبريس إن "التقدم والاشتراكية مازال مستمرا في التشكيلة الحكومية، والنقاش المطروح حاليا يهم الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية"، موردا أن الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية أصبحت ضمن التعديلات التي ستعرفها الحكومة في نسختها الثانية، ورجح أن تكون هي النقطة التي أربكت العثماني وحلفاءه في الأغلبية.
وكلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، مع إضافة الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية، ليكون هناك تعديل حكومي موسع يرتقب أن يتم خلاله تعويض كل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سابقا، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني سابقا، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سابقا، والحسين الوردي، وزير الصحة سابقا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
Time is money vous n'avez jamais entendu avant
WA TL9O SKHOUNE
هذا الحزب المشؤوم اغتنى على حساب المكلخين من الشعب ممن صوتوا له.
كانت آمانا كبيرة فيهم بحكم أنهم كانوا ينتمون للطبقة الكادحة و المتوسطة داخل المجتمع لكن دخولهم للحكومة كان ذا طابع شخصي، للاغتناء و نفخ البطون و قص اللحي..
فعلا أدركت اليوم أن السياسة في المغرب فقط يدخلها الإنسان لقضاء مآربه و الاغتناء. انتهى الكلام و لك الله يا وطن.
التعليم رجاله و نساؤه أصبحوا في الحضيض اقتطاعات جمود الأجور و الترقيات و صمت نقابة الملتحين...وراء تأزم هذا القطاع الذي يعتبر رافعت المستقبل و الأجيال.
أصبح المغرب يطبل و يغرد و يصفق لدنيا باطما و الدوزي و أمينكس و السرحاني...و القائمة طويلة. هذه الفئة هي من تشتري الفيلا و الرانج و.. في ظرف قياسي أما الفئة المثقفة و أساتذة هذا البلد فهي غارقة في قروض الاستهلاك لهزالة أجورها
تحية خزي و عار لحزب صوت له 17% من مكلخي الشعب و عائلات منتميه. تحية انحطاط لحزب أنهك الموظف العمومي
لك الله ياوطني.
يوجد العثمة في حلوقنا لايوجد الأمر عادي.
الإسلاميين يوجدون أو لا يوجدون أمر عادي.
هناك حكومة أخرى تحث الظل هي التي تسير البلاد و في الواجهة يوجد العثمة و رفاقه بلحاهم أو بغيره الأمر عادي........