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كُتّاب وآراء
رئيس النواب يمثل الملك في تنصيب ويا رئيسا للبيريا
قال مجلس النواب، في بلاغ له، إن رئيسه لحبيب المالكي سيمثل الملك محمدا السادس في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية ليبريا "جورج ويا"، التي ستجري يوم الاثنين القادم بالعاصمة "مونروفيا".
وكان الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى "جورج ويا" بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد خلفا لـ"إلين جونسون سيرليف"، أعرب فيها عن حرصه القوي على تعزيز العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها لتشمل كافة المجالات، خدمة للمصالح المشتركة للشعبين، وإسهاما في توطيد جسور التآزر والتكامل بين بلدان القارة الإفريقية، المتطلعة شعوبها إلى المزيد من التقدم والرخاء، في ظل التنمية الشاملة والأمن والاستقرار.
وتجمع البلدين، يقول البلاغ الذي توصلت به هسبريس، "علاقات تعاون نموذجية منذ بدء العلاقات الديبلوماسية بينهما في ستينيات القرن الماضي، وتتميز ليبريا بموقفها الثابت من القضية الوطنية المغربية، كما أنها رحبت بطلب المغرب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
وتعتبر دولة ليبريا من أوائل الدول الإفريقية التي حصلت على الاستقلال إبان الفترة الاستعمارية، كما تعتبر من الدول المؤسسة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو".