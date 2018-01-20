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كُتّاب وآراء
شباب مغاربة يؤسسون رابطة اقتصادية وسياسية
في بادرة تروم تعزيز حضور الشباب المغربي في المجاليْن السياسي والاقتصادي، في ظلِّ الضعف الكبير الذي يسِمُ انخراط الشباب في الهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية، أعلن، صباح اليوم السبت بالرباط، شباب ينتمون إلى مختلف جهات المملكة عن تأسيس رابطة الشباب الاقتصادي والسياسي.
ويرمي الشباب المؤسسون للرابطة إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ من بينها أنْ تكون الهيئة التي أسسوها أداة لتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين والاقتصاديين لمعالجة مختلف قضايا الشباب، وترسيخ قيَم المواطنة وتشجيع الشباب على الانخراط في صناعة القرار، وتفعيل دور ممارسة الحقوق المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.
جمال بنشقرون، النائب البرلماني والكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، قال، في كلمة بالمناسبة، إنَّ ثمّة حاجة ماسة إلى انخراط الشباب المغربي في العمل السياسي، لمحاربة الفساد والاختلالات التي تعيق تقدم المغرب، خاصة أنَّ كتلة الشباب تمثل ثلتي سكان المملكة، مضيفا "يجب تملّك قناعةِ أنْ لا مستقبل لأي وطن بدون شبابه".
وتوقف بنشقرون عند مسألة عزوف الشباب عن العمل السياسي في المغرب، متسائلا: "هل هذه مسألة إرادية تتعلق بإرادة شخصية للشباب، أم أن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية لضعف مستوى تكوين الشباب مع أزمة التربية والتعليم التي يعرفها المغرب، وضعف التأطير الطلابي الذي كان يرفع وعْي الشباب للانخراط في العمل السياسي"، مؤكدا على ملحاجية إصلاح النظام التعليمي المغربي، بهدف الوصول إلى التنمية المنشودة.
من جهته، دعا الحسين جبار، المفتش العام لوزارة الشبيبة والرياضة، الشباب المؤسسين لرابطة الشباب الاقتصادي والسياسي إلى العمل على أن تكون هيئتهم قيمة مضافة في النسيج الجمعوي المغربي، قائلا "المغرب يعج بالجمعيات، ولكن هل هذا المجتمع المدني لديه مبادرات خلاقة وهل هو فاعل"، وداعيا إلى عدم خلْط عمل المجتمع المدني بعمل الدولة، حيث يجب على الجمعيات أن يكون دورها مكمّلا لأدوار الدولة.