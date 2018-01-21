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الرئيسية | سياسة | المغرب يدين "صواريخ الحوثيين" ويرفض المساس بأرض الحرمين

المغرب يدين "صواريخ الحوثيين" ويرفض المساس بأرض الحرمين

المغرب يدين "صواريخ الحوثيين" ويرفض المساس بأرض الحرمين
هسبريس من الرباط
الأحد 21 يناير 2018 - 18:00

أكدت المملكة المغربية، أنها لن تقبل بأي مساس بأرض الحرمين الشريفين، وباقي الدول الخليجية والعربية.

وقالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد بجدة، إن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، "لن تقبل ولن ترضى بأي مساس بأرض الحرمين الشريفين ومن حولها من الدول الخليجية والعربية الشقيقة".

وفي هذا الإطار، جددت بوستة الإعراب عن "إدانة المغرب للاعتداءات المتكررة للمليشيات المنتهكة للشرعية في اليمن، على المملكة العربية السعودية، في خرق سافر للمواثيق والقرارات الدولية لهيئة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي".

كما أعربت عن إشادة المغرب ب"ما أظهرته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من مستوى عال ورصين في ضبط النفس وتحكيم العقل والتحلي بقيم الدين الإسلامي الحنيف القائم على الأخوة والتعاون".

وأضافت أن المغرب يؤكد "حق المملكة العربية السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها، ومساندتها في الإجراءات التي تقرر اتخاذها في إطار الشرعية الدولية ضد تلك الانتهاكات المتكررة لسيادتها وأمنها"، مشيرة إلى أن هذا الموقف "لا يتعارض مع مواصلة التمسك بالخيار السياسي السلمي لتسوية الأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني".

وجددت كاتبة الدولة، التأكيد على تضامن المغرب الموصول مع المملكة العربية السعودية والدول الخليجية والعربية الشقيقة في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها، مبرزة الروابط التاريخية العميقة والعلاقات التضامنية الموصولة والشراكة المتجددة التي تجمع المملكتين المغربية والسعودية، وبقية بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير أن اعتداءات الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية تعد انتهاكا صارخا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي، مذكرا بإطلاق هذه الميليشيات لنحو 300 صاروخ باليستي منها أكثر من 90 صاروخا استهدفت مناطق ومدن المملكة، بما فيها مكة المكرمة المكرمة.

وقال الجبير إن إطلاق المليشيات الحوثية صاروخا باليستيا إيراني الصنع على مدينة الرياض، يمثل انتهاكا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، والقرارات الدولية خصوصا قرار مجلس الأمن 2216، مؤكدا أن النظام الإيراني يواصل مد المليشيات الحوثية بالسلاح، للاعتداء على المملكة واستهداف مصالحها الحيوية.

أما الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، فدعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع "الانتهاكات الإجرامية للميليشيات الحوثية في حق الشعب اليمني والمملكة العربية السعودية وأمن الملاحة في البحر الأحمر".

وندد العثيمين بإطلاق الميليشيات الحوثية للصواريخ الباليستية في اتجاه السعودية ولاسيما في اتجاه العاصمة الرياض ومكة المكرمة دون مراعاة لما تمثله المملكة، بالنسبة للعالم الإسلامي، وما تمثله مكة المكرمة من قداسة كأطهر البقاع وقبلة المسلمين.

وينعقد الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بطلب من السعودية، لبحث تداعيات إطلاق مليشيا الحوثي صاروخا باليستيا على مدينة الرياض يوم 19 دجنبر الماضي.

وعلى هامش الاجتماع، عقد فريق الاتصال بمنظمة التعاون الإسلامي الخاص باليمن، والذي يضم 17 دولة من بينها المغرب، اجتماعا أكد خلاله على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تحول اليمن إلى مصدر تهديد للدول المجاورة، وملاذ للتنظيمات الإرهابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - Et alors? الأحد 21 يناير 2018 - 18:05
اودي لهاو معانا راه السعودية مخلصة ترامب يحميها
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35
2 - عمري الأحد 21 يناير 2018 - 18:09
وماذا عن قتل اليمنيين تحت طائلة القصف ليلا ونهارا؟هل السعوديون خلق الله واليمنيين ليسوا كذلك؟مالكم كيف تحكمون؟
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74
3 - مغربي الأحد 21 يناير 2018 - 18:12
حفظ الله المغرب وبلاد الحرمين من شر الأعداء
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-39
4 - أبو بلال الأحد 21 يناير 2018 - 18:13
كما أعربت عن إشادة المغرب ب"ما أظهرته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من مستوى عال ورصين في ضبط النفس وتحكيم العقل والتحلي بقيم الدين الإسلامي الحنيف القائم على الأخوة والتعاون".
(والله العظيم مكتحشمو عن اي دين وقيم تتحدثين عنه في ظل استهداف المدنيين العزل وتشتيت الأسر وقتل الأطفال وباااااز اليمنيين قتلاتهوم غير المجاعة) وإلى الله المشتكى
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56
5 - واحد الأحد 21 يناير 2018 - 18:15
الحوثيون يمنيون، أهل أرض وأصحاب حق، و ماشي هوما الي مشاو هجمو على السعودية، السعودية هي الي هاجمة عليهم وجارة معاها العالم الاسلامي لحرب مذهبية، باش يقتلو فشيعة القطيف والعوامية ونجران فجنوب السعودية على خاطرهم، لا لشيئ الا لأنهم ضد حكام أل سعود ولأن مناطهم غنية بالنفط.

أما اذا جينا نشوفو الأمور بمنطق مذهبي، من حق الحوثيين يتحالفو معامن ما بغاو، ما حدهم عايشين فدولة عندها سيادة، وحد ما عاب على السعودية تبعيتها لأمريكا، وبصراحة اذا تخيرت بين ايران والسعودية أنا نختار ايران، ناس مرتبين فمستويات عالية فالتعليم وعندهم النووي وواحلين للقوى العظمى فالحلاقم ... أما السعودية؟

واش كاين الي يتبع دولة الحاكم ديالها ما عندوش حتى الباك؟
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58
6 - breek الأحد 21 يناير 2018 - 18:15
من المسؤول عن إقحام المغاربة في حرب طوائف تعود جذورها الى 1400 عام
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52
7 - Ahmed الأحد 21 يناير 2018 - 18:20
والأطفال والنساء والشيوخ والأبريا ء إلي كل يوم تطلق عليهم الصواريخ وتحاصر موانيهم لدخول الغذاء والدواء يعني مامن حقهم الدفاع عن وطنهم ويحق لسعودية الدفاع ع نفسها سبحان الله تغيرت المفاهيم وصارت الناس بدون ضمير بس لحمدلله فيه يوم الحساب تحاسبوا ع كل دم وروح وعوائل شتتوا شملها
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17
8 - عباس الأحد 21 يناير 2018 - 18:21
المغرب لم يستطع الدفاع حتى عن ارضه فحدوده مستباحة من المهاجرين الافارقة وامواله مستنزفة من اجل قضية الصحراء ونسائه يمتن بمعابر سبتة ومليلية المحتلتين اما بحال هاد المواقف من اجل نيل رضا السعودية او نيل بعض الدريهمات فلا تفيد شيئا
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20
9 - mre الأحد 21 يناير 2018 - 18:27
المساس بارض الحرمين شيئ لا يختلف عليه اثنان، ولكن ما يقوم به ال ... في اليمن لا يجب على المغرب ان يدافع عليه بغطاء الدفاع عن ارض الحرمين.
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17
10 - المهلهل الأحد 21 يناير 2018 - 18:28
لم اقرء الموضوع لان المغرب يشجب دائما حتى حسبنا اننا في الخليج المغرب عليه أن يندد و يدعو الى جلسة طارئة لمجلس الامن لان اليمن يغزو السعودية و هو ما يعتبر توسعا و اش هاد الاسطوانة ما غديش تسالي الحرب دخلات ليها السعودية يعني غادي تكل طرحة خيال لعصى او تخرج لان الحرب ضد عصابات لن ينفع فيها الا ايمان الجندي بعدالة قضيته و لان من تهاجمهم مسنودون من ايران و لان امريكا ترى في هده الحرب مورد لبيع الدخيرة و العتاد لسعودي و من في فلكها فهد الحرب سوف يعمل الامريكان على اطالة أمدها و هدا هو عين العقل مادام حكام السعودية لا يصنعون خرطوشة
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12
11 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 21 يناير 2018 - 18:29
المملكة العربية السعودية الشقيقة تعاني من ارهاب مليشيات الحوثي الارهابية المدفوعة من ايران كما نعاني نحن المغاربة من مليشيات البوليساريو الارهابية المدفوعة من النظام الجزائري فالحالة واحدة و ان اختلفت الاسماء فالتحالف قائم بين الدولتين الشقيقتين كما هو قائم بين النظامين الشريرين الجزائري و الايراني لتمزيق هذين الدولتين العريقتين و المهمتين في الساحتين العربية و الاسلامية فالسعودية هي ارض رسولنا الكريم صلوات الله عليه و نزول القران الكريم و المغرب بطبيعة الحال ذنبه الوحيد ان له تاريخ و حضارة عريقة تمتد ل12 قرنا و امبراطورية قائمة الدات في موقع استراتيجي فريد من نوعه فتحالف الدولتين جائز شرعا و قانونا ضد ارهاب هذه المليشيات الخارجة عن القانون التي تسلحها و تدعمها قوى الشر فالمغرب بفضل قوة جيوشه البطلة و عزيمة شعبه استطاع حصرها و قلب الطاولة عليها و على من يحتضنها و حاصرها في صحراء قاحلة مع العقارب و الافاعي اما السعودية الشقيقة فانها ستعاني لبعض الوقت لكن بتحالفها مع بلدنا و وجوده بجانبها و هو الذي يملك تجارب في القضاء على المليشيات الارهابية ستتمكن من قلب المعادلة و ستهزمهم باذن الله.
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-15
12 - كولونيا الأحد 21 يناير 2018 - 18:32
للتوضيح فقط الدول الخليجيه لم تصبح متحده بعد الخيانه والغدر الدي تعرضت له قطر من طرف الامارات وال سعود هناك محور بحرين امارات سعوديه. وهو محور الشر ويريد طرد الخوارج الحوتيين وانقلاب على الرئيس شرعي وتقسيم اليمن واستحواد على خيراته وهناك محور قطر بحمايه تركيه وهي اصبحت تعارض كيفية تعامل السعوديه والامارات مع الشعب اليمني وتنبه من مخاطر تقسيمه واستحواد على ترواته مع عدم نسيان مطالبتها بعودة الشرعيه وهناك محور محايد الكويت وعمان
الخاسر هو الشعب اليمني لا فائدة من الحوتيين ولا فائدة من ال سعود الاتنين مجرمي حرب ويجب محاكمتهم والمغرب يجب عليه دخول سوق راسو وبرك من تسول والمتاجره بارواح الأبرياء.نعلم جدا ما تريده الوزاره الخارجيه المغربيه تملحيس للتسول فقط .
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8
13 - مناهض الأحد 21 يناير 2018 - 18:32
اين جمعيات حقوق الانسان ؟ الالاف يقتلون وانتشار الكوليرا بسبب العدوان الغاشم على شعب اعزل. لو استفتي المغاربة فستكون النتيجة 99.999999% ضد توريط المغرب في هذه الحرب العدوانية العبثية.
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7
14 - مغربي بامريكا مار الأحد 21 يناير 2018 - 18:33
ديها غير فولاد بلادك اما راه هادوك عندهم ترامب لي حارس عليهم مقابل الدولارات.. منين كيموتو اليمنيين بطائراتك اللي كتشارك بها مع سيادك مكنسمعو كلامك... و شوف غير قريب ناس الاطلس كتموت بالبرد و ناس جرادة معندهم والو بغاو غير يخدمو في الحلال و تنغير و الحسيمة و الصويرة ووووو
لنا الله و بس
Publiez si vous avez un peu de transparence
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9
15 - مغربي الأحد 21 يناير 2018 - 18:36
نطالب بخروج المغرب من العدوان السعودي على اليمن الشقيق .الشعب اليمني يعيش وضعا صعبا بسبب حرب محمد بن سلمان.المغرب لا دخل له معهم و بيننا و بين الشعب اليمني كل خير و احترام .الجيش المغربي يجب أن يخرج من هده الورطة السعودية .ما كان علينا الدخول معهم في هدا الظلم الكبير في حق الشعب اليمني الشقيق.قلوبنا معهم
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8
16 - م المصطفى الأحد 21 يناير 2018 - 18:37
لا أحد من المسلمين يحب المساس بأرض الحرمين٫ لا من طرف الحوثيين ولا من غيرهم. لكن رغم العلاقات الوطيدة التي تربطنا بالمملكة العربية السعودية٫ ما أجمل لو بقي المغرب في موقع الحياد لا من جهة زيد ولا من جهة عمر ...
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3
17 - fouad الأحد 21 يناير 2018 - 18:39
أولا القتال بين المسلمين حرمه الله ولابد من المصالحة والعدل بين الطرفين وشؤون اليمن لا يحلها إلا الطرفين المتنازعين فأما ان يتحالفوا الدول العرب على قتال أحد الطرفين فهذا ظلم واعتداء وكفر بالله فلا تعاونوا على اظلم والعصيان والله لكم بالمرصاد أيها الظالمين
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0
18 - هبة الأحد 21 يناير 2018 - 18:46
هل أصبحت سياسة ترامب تطغى على العالم العربي كذلك ؟
لا أرى اختلافا بين انحياز أمريكا نحو اسرائيل دون فلسطين وانحياز المغرب نحو السعودية دون اليمن !

والله وحده أعلم كيف سيكون القادم بعد هذا التدخل المغربي.
الله يحفظنا من كل سوء .
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0
19 - محمود الأحد 21 يناير 2018 - 18:48
اذا كانت السعودية ارض الحرمين مستثناتا من الاعتداء يعني ان الدول العربية الاخرى مستباحة و منها اليمن ماذا عن الأطفال و النساء و العجزة التي تظهر على شاشات التلفزيونات لمدا بشاعة القصف السعودي للمدنيين في اليمن انا ضد الحرب كيفما كانت اسبابه و غاياته و حتى أدواته اما رد الفعل فهو دفاعا عن النفس ثم ان الحرب خدعة ماذا ينتظر السعوديون ان يرميهم بالورد او ياتوا للحج ليشتروا بعائداته الطائرات الامريكية ثم زِد على هذا و ذاك لو كانت السعودية تريد الديموقراطية لليمن و ما أسمته بالشرعية لطبقته في بلدها اولا قبل اليمن
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0
20 - محمد أمين الأحد 21 يناير 2018 - 18:50
اكدت المملكة المغربية، انها لن تقبل بالمساس بارض الحرمين و باقي الدول الخليجية والعربية، ادا فلسطين ليس عربية ،هيا يارجال حركوا قوتكم فلسطين تنزف وتستغيث،اتروكونا من الكلام الفارغ، والله لم تقدروا على شيء فيكم غير بلا بلا
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0
21 - سيغولين نكرة الأحد 21 يناير 2018 - 18:51
السياسة بحال نادر التبن تبداه ساهل وتحير في نهايته هناك من يسويه بالشوك والقصبا دائما ينتهي بالعصا وقليل من يستعمل يديه الاثنين بلطف ويجمع شتاته قبل طمره بالغيس خطا من يظن ان قتل خلق الله لحمايه الشعب ابدا لان الريس سيموت وكان محمي هادي حرب بالوكالة فقط وكل ذاهب إلى سبيل حاله
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