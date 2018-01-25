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كُتّاب وآراء
الملك يتمنى الصحة والعافية لرئيس الإمارات المتحدة
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أطيب تهانئه وأزكى متمنياته للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولأسرته الأميرية، بموفور الصحة والعافية، وسابغ السعادة والهناء، وللشعب الإماراتي الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء، في ظل قيادته الحكيمة.
ومما جاء في برقية الملك "وإنها لمناسبة طيبة أغتنمها لأعبر لسموكم عن عميق اعتزازي بما يشدنا شخصيا وأسرتينا من وشائج الأخوة المتينة والمودة الصادقة، وبما يربط بلدينا الشقيقين من علاقات متميزة قوامها التقدير المتبادل والتعاون المثمر والتضامن الفاعل".
وأضاف "وإذ أجدد لكم أصدق عبارات التهاني، مشفوعة بدعواتي الخالصة بأن يعيد الله عليكم هذه الذكرى الميمونة وأمثالها بدوام الأفراح والمسرات، فإني أرجو أن تتفضلوا، صاحب السمو وأخي الأعز الأكرم، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
حفظ الله الشيخ خليفه الذي يحب المغاربة
ورحم الله الشيخ زايد وادخله فسيح جناته.
للإشارة وظائف شاغره في الإمارات ( كارفور و بعض الفنادق) عن طريق الأنابيبك فقط سجل وتكتب مستوى جامعي (وخا معندكش) غادوز .
خطأ كبير ما قامت به الدولة عندما سمحت لتنظيم الإخوان والوهابية بالإنتشار لكي توقف المد اليساري والآن علينا أن نتعايش مع الإسلام السياسي والمتشددين والإرهابيين... ومن وراء هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام الحق بل يستخدمون الدين كوسيلة للوصول إلى الحكم...
حفظ الله الملك محمد السادس ولي عهده مولاي الحسن وساىر الاسرة العلوية المجيدة انه سميع مجيب