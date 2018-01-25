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الرئيسية | سياسة | الملك يتمنى الصحة والعافية لرئيس الإمارات المتحدة

الملك يتمنى الصحة والعافية لرئيس الإمارات المتحدة

الملك يتمنى الصحة والعافية لرئيس الإمارات المتحدة
هسبريس - و.م.ع
الخميس 25 يناير 2018 - 14:05

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أطيب تهانئه وأزكى متمنياته للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولأسرته الأميرية، بموفور الصحة والعافية، وسابغ السعادة والهناء، وللشعب الإماراتي الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء، في ظل قيادته الحكيمة.

ومما جاء في برقية الملك "وإنها لمناسبة طيبة أغتنمها لأعبر لسموكم عن عميق اعتزازي بما يشدنا شخصيا وأسرتينا من وشائج الأخوة المتينة والمودة الصادقة، وبما يربط بلدينا الشقيقين من علاقات متميزة قوامها التقدير المتبادل والتعاون المثمر والتضامن الفاعل".

وأضاف "وإذ أجدد لكم أصدق عبارات التهاني، مشفوعة بدعواتي الخالصة بأن يعيد الله عليكم هذه الذكرى الميمونة وأمثالها بدوام الأفراح والمسرات، فإني أرجو أن تتفضلوا، صاحب السمو وأخي الأعز الأكرم، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مهاجر الخميس 25 يناير 2018 - 14:49
الإمارات العربية المتحدة اقرب الدول للمغرب والعلاقة اكثر من اخوية
حفظ الله الشيخ خليفه الذي يحب المغاربة
ورحم الله الشيخ زايد وادخله فسيح جناته.
للإشارة وظائف شاغره في الإمارات ( كارفور و بعض الفنادق) عن طريق الأنابيبك فقط سجل وتكتب مستوى جامعي (وخا معندكش) غادوز .
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-84
2 - abdou الخميس 25 يناير 2018 - 15:11
pour le personnes qui a mis le première commentaire je suis pas d'accord avec vous je crois que si tu regardes bien tu trouveras que il faut pas dire un truc comme ça un peu de respecter s'il te plaît et n'oublie pas que c'est un grand roi
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-32
3 - اعصيم سمير الخميس 25 يناير 2018 - 15:35
كل الاحترام والتقدير للاخوة الاشقاء في دولة الإمارات .حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية الشريفة.
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-35
4 - الخسين الخميس 25 يناير 2018 - 15:44
وهل مدهب المالكي يجيز الاحتفال باعياد الميلاد وتهنئة من يحتفل به؟ ام ان هذا يجوز لان المغرب له خصوصيته. ؟
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22
5 - من برمنغهام الخميس 25 يناير 2018 - 16:10
الامارات العربية صارت خنجرا في جسد هذه الامة ،قرامطة هذا العصر يحاربون دين الله.
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50
6 - NeoSimo الخميس 25 يناير 2018 - 17:12
غالبية التعليقات تمثل الخوانجية ضد الإمارات ومع قطر وهم لا يفهمون في السياسة إلا ما يملي عليهم القرضاوي وعصابته...

خطأ كبير ما قامت به الدولة عندما سمحت لتنظيم الإخوان والوهابية بالإنتشار لكي توقف المد اليساري والآن علينا أن نتعايش مع الإسلام السياسي والمتشددين والإرهابيين... ومن وراء هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام الحق بل يستخدمون الدين كوسيلة للوصول إلى الحكم...
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-19
7 - خالد م مكناس الخميس 25 يناير 2018 - 17:21
هناك علاقة قوية بين البلدين المغربي والاماراتي خاصة على المستوى العلمي وخير دليل على ذلك جامعة محمد الخامس أبوظبي ذات اطر اغلبها من المغرب و تعتبر من أجود الجامعات التي تدعمها الدولة الاماراتية .
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2
8 - نور الخميس 25 يناير 2018 - 17:47
نجد العلاقة المغربية الامارتية علاقة وطيدة بفضل السياسة المتبعة من طرف الملك محمد السادس
حفظ الله الملك محمد السادس ولي عهده مولاي الحسن وساىر الاسرة العلوية المجيدة انه سميع مجيب
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-5
9 - صراحة الخميس 25 يناير 2018 - 19:39
الشعب الاماراتي شعب طيب ومضياف ولكن المسؤوليين والشبوخ . وضعوا ايديهم.في يد الصهاينة لتفرقة الامة .
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-4
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