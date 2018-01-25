الملك يتمنى الصحة والعافية لرئيس الإمارات المتحدة

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أطيب تهانئه وأزكى متمنياته للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولأسرته الأميرية، بموفور الصحة والعافية، وسابغ السعادة والهناء، وللشعب الإماراتي الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء، في ظل قيادته الحكيمة.

ومما جاء في برقية الملك "وإنها لمناسبة طيبة أغتنمها لأعبر لسموكم عن عميق اعتزازي بما يشدنا شخصيا وأسرتينا من وشائج الأخوة المتينة والمودة الصادقة، وبما يربط بلدينا الشقيقين من علاقات متميزة قوامها التقدير المتبادل والتعاون المثمر والتضامن الفاعل".

وأضاف "وإذ أجدد لكم أصدق عبارات التهاني، مشفوعة بدعواتي الخالصة بأن يعيد الله عليكم هذه الذكرى الميمونة وأمثالها بدوام الأفراح والمسرات، فإني أرجو أن تتفضلوا، صاحب السمو وأخي الأعز الأكرم، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري".