رفاق منيب: تحرير الدرهم يُهدد السلم الاجتماعي

هسبريس من الرباط

حذر الحزب الاشتراكي الموحد من السياسات الحكومية المتخذة التي قال إنها تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وتغرق الجماهير في مستنقع الفقر والبطاقة والهشاشة، وحمل المسؤولية لـ"النظام وحكومته الرجعية"، بتعبير البيان الختامي الصادر عقب انعقاد مؤتمره الوطني الرابع.

واستنكر "رفاق منيب"، في بيانهم، قرار تحرير سعر صرف الدرهم، وقالوا إن المغرب يستجيب من خلاله لإملاءات المؤسسات المالية العالمية؛ "وستكون له انعكاسات خطيرة على بلادنا في ظل ميزان تجاري مختل ومرتبط بالأورو والدولار، وحيث الواردات تمثل ضعف الصادرات".

وأضاف الحزب، الذي يتجه إلى وضع نبيلة منيب على رأس ولاية ثانية، أن "المغرب يعاني من الفساد والريع وتهريب الأموال إلى الخارج، ما ينذر بانهيار قيمة الدرهم مستقبلا ومعه القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتهديد السلم المجتمعي".

وأكد التنظيم اليساري المعارض أن المشروع الديمقراطي هو "الخيار الوحيد القادر أن يصنع أفقا جديدا لبلادنا، أفق الديمقراطية والتنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية، ويجنبها مخاطر التطرف"، وأورد أن مشروعه السياسي "في تناقض وصراع مستمر مع المشروعين المخزني والأصولي المناهض للديمقراطية".

وحول مستقبل اليسار وأفق الاندماج، خلص "حزب الشمعة" إلى أن المؤتمر يعتبر إعادة بناء اليسار المغربي مهمة الساعة لانطلاق نهضة جديدة ولتشكيل الجواب السياسي والمجتمعي على الانتظارات والرهانات المعلقة على اليسار، ودعا مناضليه إلى عدم "ترك السلطوية المخزنية والأصولية الدينية المتطرفة ليستفيدا من الأوضاع باستغلال الدين والسلطة والمال لأغراض سياسية تخدم الاستبداد والفساد والرجعية في نهاية المطاف".

وسجل التنظيم ذاته "فشل حكومة العثماني في الاستجابة لمطالب ساكنة الريف وزاكورة وايميضار وأوطاط الحاج وتندرارة وجرادة"، وقال إن "التهميش سيستمر في غياب المشروع التنموي البديل للنهوض بجهات الوطن كاملة".

دوليا، طالب الاشتراكي الموحد المغرب بسحب قواته من "اليمن الشقيق وعدم التورط في تدخلات مماثلة تسيء إلى سمعة البلد وموقعه".