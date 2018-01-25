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هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

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الرئيسية | سياسة | رفاق منيب: تحرير الدرهم يُهدد السلم الاجتماعي

رفاق منيب: تحرير الدرهم يُهدد السلم الاجتماعي

رفاق منيب: تحرير الدرهم يُهدد السلم الاجتماعي
هسبريس من الرباط
الخميس 25 يناير 2018 - 16:10

حذر الحزب الاشتراكي الموحد من السياسات الحكومية المتخذة التي قال إنها تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وتغرق الجماهير في مستنقع الفقر والبطاقة والهشاشة، وحمل المسؤولية لـ"النظام وحكومته الرجعية"، بتعبير البيان الختامي الصادر عقب انعقاد مؤتمره الوطني الرابع.

واستنكر "رفاق منيب"، في بيانهم، قرار تحرير سعر صرف الدرهم، وقالوا إن المغرب يستجيب من خلاله لإملاءات المؤسسات المالية العالمية؛ "وستكون له انعكاسات خطيرة على بلادنا في ظل ميزان تجاري مختل ومرتبط بالأورو والدولار، وحيث الواردات تمثل ضعف الصادرات".

وأضاف الحزب، الذي يتجه إلى وضع نبيلة منيب على رأس ولاية ثانية، أن "المغرب يعاني من الفساد والريع وتهريب الأموال إلى الخارج، ما ينذر بانهيار قيمة الدرهم مستقبلا ومعه القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتهديد السلم المجتمعي".

وأكد التنظيم اليساري المعارض أن المشروع الديمقراطي هو "الخيار الوحيد القادر أن يصنع أفقا جديدا لبلادنا، أفق الديمقراطية والتنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية، ويجنبها مخاطر التطرف"، وأورد أن مشروعه السياسي "في تناقض وصراع مستمر مع المشروعين المخزني والأصولي المناهض للديمقراطية".

وحول مستقبل اليسار وأفق الاندماج، خلص "حزب الشمعة" إلى أن المؤتمر يعتبر إعادة بناء اليسار المغربي مهمة الساعة لانطلاق نهضة جديدة ولتشكيل الجواب السياسي والمجتمعي على الانتظارات والرهانات المعلقة على اليسار، ودعا مناضليه إلى عدم "ترك السلطوية المخزنية والأصولية الدينية المتطرفة ليستفيدا من الأوضاع باستغلال الدين والسلطة والمال لأغراض سياسية تخدم الاستبداد والفساد والرجعية في نهاية المطاف".

وسجل التنظيم ذاته "فشل حكومة العثماني في الاستجابة لمطالب ساكنة الريف وزاكورة وايميضار وأوطاط الحاج وتندرارة وجرادة"، وقال إن "التهميش سيستمر في غياب المشروع التنموي البديل للنهوض بجهات الوطن كاملة".

دوليا، طالب الاشتراكي الموحد المغرب بسحب قواته من "اليمن الشقيق وعدم التورط في تدخلات مماثلة تسيء إلى سمعة البلد وموقعه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - رمضان الخميس 25 يناير 2018 - 16:33
تحية لرفاق منيب.لانريد استنكارات بل اقتراحات وحلول ناجعةحتى نكون اقوى عند الخصوم.ويكون اقتصادنا قوي وسعرالدرهم اقوى.
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13
2 - جمرة نار الخميس 25 يناير 2018 - 16:35
تحرير الدرهم سيغرق المواطنين في مستنقع الفقر والبؤس إنها قرارات وتوصيات البنك الدولى سنصبح كدولة مصر.والسلم الاجتماعي سيصبح على جمرة نار أو كف عفريت ولا يمكن لأحد أن يتنبأ أو يضمن مستقبل الوطن.
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17
3 - سعيد الخميس 25 يناير 2018 - 16:51
إنها الحقيقة المرة يوم أمس صدمت بسبتة الدرهم لا قيمة له حتى في الصرف والله العظيم هاذ الطبقة البرجوازية فين غادين بينا والصدمة والاحتقار والظلم
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14
4 - No comment الخميس 25 يناير 2018 - 16:51
كان عليهم حتا الصيف و عوموه تجي معاه.اما حنا المزاليط و غرقنا شحال هادي. وكلنا عليهم الله يأخذ الحق فيهم .
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4
5 - عبار الخميس 25 يناير 2018 - 16:53
ر فاق منيب لان تجمعهم مكروسكوبي فالوسيلة الوحيدة للظهور هي خالف تعرف. حال اليسار البائد في العالم وليس في المغرب. خير وسيلة هي اذا كان العلم ذاهبا يمينا فنحن اليسار يسارا. لكن لماذا المرونة وليس تعويم الدرهم خطر وكيف? اسئلة لم ولن يجيب عنها حزب منيب لانها غيرموجودة. هي فقط فرقعات اعلامية يقوم بها الاحزاب التي تحس بصغرها ذاخل مجتمعاتها. لذلك ترفع شعارات حتى على الحاكم الكبير لانها تعرف انها لن تجرب ابدا في تسيير البلاد اذن فلا حرج عليها. ولنكن مطقيين من في حزب منيب قادر على تسيير البلاد? لذلك بيانات هذا النوع من الاحزاب تبقى خرجات اعلامية فقط
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22
6 - abdou الخميس 25 يناير 2018 - 17:01
تحرير المواطن من الحكرة أولوية قبل تحرير الدرهم.في الأخير الانسان هو من يصنع التروة و ليس العكس.
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18
7 - SAA الخميس 25 يناير 2018 - 17:18
Demander d abord à Mounib Nabila de nous expliquer de quoi il s agit. La gauche qui ne se modernise pas est condamnée à mourir. Regarder en europe.
où sont les parties socialistes et communistes. Donner des avis critiques d accord mais il faut donner aussi des solutions. Nous vivons des mutations vers d autres systemes de gouvernances vers la digitalisation vers la robotiques etc. Donc je dis à madame Mounibe il faut changer de strategie
C est pas en invitant zefzafi à son congrés que les gens vont voter pour son partie. A bon entendeur
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2
8 - hicham l الخميس 25 يناير 2018 - 17:21
اتفق مع الاشتراكي الموحد خاصة فيما يتعلق بسحب القوات العسكرية المغربية من اليمن
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-7
9 - kayssar الخميس 25 يناير 2018 - 17:36
انا اريد ان اضع سؤالا على المغاربة، لو لم يعلن نهائيا عن تعويم الدرهم و قامت الدولة بما قامت به اليوم، هل سترى هدا النوع من البشر يركب على مثل هاته الإجراءات، ثانيا ان القليل من يعلم ان الدرهم كان مسندا ب60 على اليورو و 40 على الدولار فلمادا لم تقع فاجعة قبل و ما هو الفرق اليوم ؟ الفرق بسيط ان اليوم اقصى ما سيصل فيه الدرهم فالإنخفاض هو 2.5 التي كانت 0.30 فكيف للفاجعة ان تقع ؟ هدا التغويل و تحريف الاشياء اصبح رياضة محببة لدا كل شعبوي يريد تحسين وجوده في الساحة، الكل اصبح يحن على الشعب و يدافع عليه بين قوسين، ولو كان في زمام الامر لرأيت العجب!!! الشعب يريد محاربة المفسدين أينما كانوا وهو يتكل على الله الدي يغني و يفقر وليس على الدرهم.
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9
10 - Farid الخميس 25 يناير 2018 - 17:47
ثر‘وات المغرب الحقيقية لو تم توجيهها جيدا لخلفتCough لنا جيلا متعلما و واعيا و حرفيين من اعلى مستوى. ولما نبتت مدارس حرة كالفطر. هنا و هناك لابتزاز المواطن. اما الفوسفاط فتسيطر عليه مؤسسة ملكية. المكتب الشريف للفوسفاط و مداخيله هو من يتصرف فيها فتات للعمال و لبعض الفرق الرياضية بالمنطقة كالجديدة واسفي و اليوسفية.نعيش في ظل ديكتاتورية قمعية رأسمالية لا ترحم احد. عندما يعي الشعب بغالبية ستتغير الامور اما غير ذالك فلن تتغير. لذلك يخربون التعليم بخلق جيل من الضباع. الاعتداء على الاساتدة. تشرميل .... كل هذه الاشياء في صالحهم لاستمرار اانهب لاطول فترة ممكنة.
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5
11 - سؤال الخميس 25 يناير 2018 - 18:04
سؤال بسيط، حتى لا نقع في السيناريوا الذي رواه الوزير الداودي، عندما سئل عن تغير خطابهم عندما كان حزبه في المعارضة و عندما اصبح في الحكومة. فكان جوابه انهم عندما كانوا في المعارضة لم يكونوا يعرفون ماذا يوجد في "الخابيا" و الان علموه و ادركو صعوبة تحقيق ما كانوا يصدحون به، اي انهم يوم كانوا في المعارضة، كانو يهرفون بما لا يعرفون. اما السؤال فهو: ما هو الحل العملي في نظركم؟ و مدى واقعيته و مرضوضه.
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6
12 - Ahmed الخميس 25 يناير 2018 - 18:04
ان بيانك الحزبي ايتها السيدة المحترمة لم يات بجديد اد اكتفى بالاشارة الى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المطروحة في الساحة المغربية وهدا يعرفه الصغير والكبير دون ان ياتي بحلول ملائمة وناجعة للخروج من تلك المشاكل ادن لاداعي للتدكير بما هو موجود لان المواطن يحتاج للعيش الكريم ولا يحتاج بمثل هده البيانات الشفوية.
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4
13 - العبدي الخميس 25 يناير 2018 - 18:45
لم يبقى لى الرفيق اﻻ بﻻ بﻻ بﻻ الفارغة عسى ان يجد مكانا عند من لم يعرفوا ماضيه .سياسة انا مامتفقش معاك لم تجدي نفعا حتى لكورباتشوف . الله ....
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0
14 - عبدالرحمان الخميس 25 يناير 2018 - 18:52
هل ممكن تقدموا لنا الدول التي نهجت سياسة التعويم و كيف يسير اقتصادها و كيف هي مستويات عيش مواطنيها.
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-1
15 - الرباطية الخميس 25 يناير 2018 - 19:22
لا أظن أن المغرب يسير إلى كارثة بتحرير الدرهم لأنه تحرير جزئي و ليس كلي 2،5 ليست كثيرة جدا بل ريما النتائج سوف تكون إيجابية انشاء الله ++تفاؤلوا خيرا تجدوه++ لن يغامر الملك بالأمن والقدرة الشرائية للشعب و هو يعي ذلك جيدا و نحن نثق فيه فلا داع للقلق
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-4
16 - جمييييل الخميس 25 يناير 2018 - 19:43
الان اقتربت الساعة المغرب أصبح يدنو الى مستنقع (تونس،مصر،سوريا،ليبيا،اليمن...)، الاحتياط عند الشعب ينفذ كما هو الحال بالنسبة للصبر فقد نفذ فإن لم تتداركوا الأمر سوف تسقطون فيه انتم كذلك. بين قوسين راكم مسيتو جيوب المغاربة كافة...
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