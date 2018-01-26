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الرئيسية | سياسة | خدمات الطاقة والمعادن تجمع الرباح وبنعبد القادر

خدمات الطاقة والمعادن تجمع الرباح وبنعبد القادر

خدمات الطاقة والمعادن تجمع الرباح وبنعبد القادر
هسبريس - حارث بنوالي
الجمعة 26 يناير 2018 - 17:13

وقّع محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة بالرباط، على اتفاقية شراكة بخصوص مشروع تطوير الخدمات العمومية المقدمة من لدن قطاع الطاقة والمعادن.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي تهدف حسب المعطيات المتوفرة إلى تطوير الولوج إلى الخدمات العمومية ورقمنتها، وتجويد الخدمات التي يقدمها قطاع الطاقة والمعادن، سيتم العمل على الرفع من نسبة الخدمات المرقمنة التي يقدمها القطاع إلى 100%، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الموضوعة على الخط إلى 50 خدمة، وتخفيض أجل معالجة وتقديم الخدمات العمومية بنسبة 50%، بالإضافة إلى تقليص عدد التنقلات التي يقوم بها المواطنون للحصول على الخدمات التي يقدمها القطاع بنسبة 50%.

واعتبر محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أن الوزارة منفتحة على كل القطاعات الحكومية في سبيل تطوير الخدمات العمومية المقدمة من الإدارات للمرتفقين، موضحا أن هذه الاتفاقية ستليها اتفاقيات مماثلة كلها تصب في تجويد الاستقبال ورقمنة المعطيات الإدارية.

ومن جهته، نوه عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بالاتفاقية الموقعة، مؤكدا أنها ستمكن الوزارة من الرفع من جودة الاستقبال ووضع المعلومات رهن إشارة المواطنين.

كما أوضح الرباح أن الإصلاح التشريعي طويل الأمد؛ غير أن العديد من الإجراءات قد تتخذ بسرعة، ويكون لها الأثر على حياة المرتفقين.

وتبلغ مدة إنجاز المشروع 18 شهرا ممتدة على مرحلتين: مرحلة جرد وتبسيط الخدمات العمومية المقدمة من لدن قطاع الطاقة والمعادن (08 أشهر)، ومرحلة تطوير نظام معلوماتي للخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن (10 أشهر).

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير الخدمات العمومية، من خلال صندوق تحديث الإدارة العمومية (FOMAP)، حيث تبلغ قيمة مساهمة الصندوق في هذا المشروع 2000000 درهم من أصل تكلفة إجمالية تبلغ 4000000 درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - حلالة 59 الجمعة 26 يناير 2018 - 17:34
قبل أن تحسنوا الخدمات = خفضوا ثمن الضو و الماء و هما الذين يشكلان الهم الأكبر للمواطن البسيط. أما فيلاتكم تبيت مضاءة طوال الليل و تنصحون البسطاء بالحفاظ على الطاقة عبر الحملات الاشهارية المكلفة. على حساب خزينة البلاد
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5
2 - harrokki الجمعة 26 يناير 2018 - 19:05
Dites nous Monsieur Rabah combien nos mines d'or et d'argent rapporte à l'état marocain ???!!! Ou bien vous êtes comme nous ça ne vous concerne pas !!! Ça appartient à cette caste des nobles puisque le Maroc y a la caste des nobles ceux qui possèdent tout et la caste des serviteurs ceux qui doivent apprendre 2 mots sidi et lala ... paraît il que le Maroc appartient à tous les marocains les habitants de Jrada revendiquent leurs parts.
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3 - marocain الجمعة 26 يناير 2018 - 19:22
أنا غير بغيت نعرف فين هي المدخيل د يال المعادن ديل المغرب
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