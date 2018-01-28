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الرئيسية | سياسة | ويا: عودة المغرب تعزز وحدة القارة الإفريقية

ويا: عودة المغرب تعزز وحدة القارة الإفريقية

ويا: عودة المغرب تعزز وحدة القارة الإفريقية
هسبريس - متابعة
الأحد 28 يناير 2018 - 18:45

أشاد الرئيس الليبيري جورج ويا، اليوم الأحد بأديس أبابا، بعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن هذه العودة تعزز وحدة القارة الإفريقية.

وقال الرئيس ويا، في تصريح للصحافة على هامش اليوم الأول من أشغال القمة ال30 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي تنعقد بالعاصمة الإثيوبية، إن هذه العودة تمثل تطورا إيجابيا بالنسبة لإفريقيا.

ويشارك الرئيس جورج ويا، لأول مرة، في قمة الاتحاد الإفريقي بعد انتخابه مؤخرا رئيسا لليبيريا.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حلالة 59 الأحد 28 يناير 2018 - 20:03
أنا كمواطن مغربي أرفض كل الرفض أن يمثلني لحبيب المالكي في ديبلوماسية وطني .أنا المغربي الجنسية أرفض المالكي. و هذا من حقي أليس كذلك ؟
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