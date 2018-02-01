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الرئيسية | سياسة | التعاون المثمر يجمع العثماني بـ"يونيسكو" في الرباط

التعاون المثمر يجمع العثماني بـ"يونيسكو" في الرباط

التعاون المثمر يجمع العثماني بـ"يونيسكو" في الرباط
هسبريس من الرباط
الخميس 01 فبراير 2018 - 04:28

بحث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، مع صلاح خالد مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" بالرباط، وممثلها لدى المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس، مختلف أوجه التعاون المثمر القائم بين الجانبين.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن "هذا اللقاء شكل مناسبة استعرض فيها الجانبان مختلف أوجه التعاون المثمر القائم بين المملكة المغربية ومنظمة "يونيسكو"، في مجالات متعددة وعبر برامج مشتركة، تهم على الخصوص محاربة الأمية والهدر المدرسي وتكوين المدرسين في مجال الوقاية من أخطار التطرف العنيف، والتعامل مع محتويات الشبكات الاجتماعية والحفاظ على التراث المادي واللامادي، وإدارة المواقع التراثية، ومحاربة أشكال التجارة غير المشروعة وتهريب القطع الأثرية وصيانة الرصيد المعرفي في مجال الصناعة التقليدية، والنهوض بمساهمة الموسيقى في التنمية الحضارية المستدامة والتكوين في مجال إدارة المحميات الطبيعية، وغيرها من البرامج التي تباشرها المنظمة بالمغرب في إطار الشراكة الدولية".

ونوه العثماني، وفق البلاغ نفسه، بمستوى التعاون القائم مع منظمة "يونيسكو"، مجددا التأكيد على استعداد المغرب لمواصلة الانخراط في مختلف البرامج التي تسهر على تنفيذها المنظمة في مجالات تدخلاتها، ورغبة المملكة في وضع الخبرة التي راكمتها رهن إشارة الدول الإفريقية الصديقة العضوة في المنظمة على وجه الخصوص.

وأبرز المصدر ذاته إشادة صلاح خالد بالكفاءة والانخراط التامين للأطر المغربية في مختلف القطاعات التي تتعامل معها المنظمة، ومساهمتهم الوازنة في نجاح البرامج التي يسهر عليها مكتب "يونيسكو" بالمغرب.

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