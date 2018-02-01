24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:22
|12:46
|15:36
|18:01
|19:18
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الثلوج تقطع طرقات وتسبب انهيار منازل بالريش
- الثلوج الكثيفة تعزل دائرة إملشيل والحوامل في خطر
- "التحكيم الرياضي" تلغي العقوبات ضد رياضيين روسيين
- عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة
- إسرائيل ترحب بإدراج واشنطن هنية على قائمة الإرهاب
"الأسود" في "الشان" .. روسيا تنادي الكعبي وأداء لاعبين متردي (5.00)
اكتشاف يفتح آفاق زراعة وإنتاج القمح الصلب بصحراء المغرب (5.00)
الغضب يعاود الاشتعال بجرادة .. "مناجم الموت" تسقط ضحية جديدة (5.00)
قضاء فرنسا ينتصر لمتقاعدين مغاربة أمام شركة السكك الحديدية (5.00)
- دهس لص بسلا يسائل حدود تطبيق "شرع اليد" والدفاع عن النفس - (160)
- وزارة الجالية تبرمج 180 عرضا مسرحيا لفائدة مغاربة العالم - (74)
- قضاء فرنسا ينتصر لمتقاعدين مغاربة أمام شركة السكك الحديدية - (59)
- الغضب يعاود الاشتعال بجرادة .. "مناجم الموت" تسقط ضحية جديدة - (52)
- المغرب يتراجع في مؤشر احترام القانون .. والجزائر خارج الترتيب - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المالكي يشيد بعراقة الممارسة الديمقراطية بإيطاليا
استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، "باربارا بريغاتو"، سفيرة إيطاليا الجديدة المعتمدة بالرباط.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس مجلس النواب بالدينامية السياسية التي يعرفها المجتمع الإيطالي، وبعراقة الممارسة الديمقراطية بإيطاليا، معربا في الآن ذاته عن عزمه إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، ومذكرا بتشكيل مجلس النواب لمجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الإيطالية خلال الدورة التشريعية السابقة.
من جهتها، قدمت السفيرة الجديدة لمحة حول اختصاصات البرلمان الإيطالي بمجلسيه، مشيرة إلى قرب تنظيم الانتخابات التشريعية بإيطاليا، والتي سينبثق عنها برلمان جديد، ومؤكدة أهمية التقارب والتعاون بين برلماني البلدين.