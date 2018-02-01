المالكي يشيد بعراقة الممارسة الديمقراطية بإيطاليا

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، "باربارا بريغاتو"، سفيرة إيطاليا الجديدة المعتمدة بالرباط.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس مجلس النواب بالدينامية السياسية التي يعرفها المجتمع الإيطالي، وبعراقة الممارسة الديمقراطية بإيطاليا، معربا في الآن ذاته عن عزمه إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، ومذكرا بتشكيل مجلس النواب لمجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الإيطالية خلال الدورة التشريعية السابقة.

من جهتها، قدمت السفيرة الجديدة لمحة حول اختصاصات البرلمان الإيطالي بمجلسيه، مشيرة إلى قرب تنظيم الانتخابات التشريعية بإيطاليا، والتي سينبثق عنها برلمان جديد، ومؤكدة أهمية التقارب والتعاون بين برلماني البلدين.