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الرئيسية | سياسة | المالكي يشيد بعراقة الممارسة الديمقراطية بإيطاليا

المالكي يشيد بعراقة الممارسة الديمقراطية بإيطاليا

المالكي يشيد بعراقة الممارسة الديمقراطية بإيطاليا
هسبريس من الرباط
الخميس 01 فبراير 2018 - 22:06

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، "باربارا بريغاتو"، سفيرة إيطاليا الجديدة المعتمدة بالرباط.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس مجلس النواب بالدينامية السياسية التي يعرفها المجتمع الإيطالي، وبعراقة الممارسة الديمقراطية بإيطاليا، معربا في الآن ذاته عن عزمه إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، ومذكرا بتشكيل مجلس النواب لمجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الإيطالية خلال الدورة التشريعية السابقة.

من جهتها، قدمت السفيرة الجديدة لمحة حول اختصاصات البرلمان الإيطالي بمجلسيه، مشيرة إلى قرب تنظيم الانتخابات التشريعية بإيطاليا، والتي سينبثق عنها برلمان جديد، ومؤكدة أهمية التقارب والتعاون بين برلماني البلدين.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - جريء الخميس 01 فبراير 2018 - 22:38
الناس متايكة الكرطة ولعبنها علينا مزياااان، السفريات والتبارع والنتيجة لا شيء سوى ......
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2 - زعبول الخميس 01 فبراير 2018 - 22:53
كيفاش هاد يشيد ؟؟؟؟ ،، زعما المغرب راه وصل أوج الديمقراطية و يشيد بالديمقراطية الإيطالية التي ما تزال في طريق تحقيق الديمقراطية ؟؟؟،، الله يعطينا وجوهكم لي ما يحشمو ما يرمشو .. بااااااازز
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