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الرئيسية | سياسة | تل أبيب "تنتشي" بدخول إسرائيليين إلى المغرب بجواز سفر عبري

تل أبيب "تنتشي" بدخول إسرائيليين إلى المغرب بجواز سفر عبري

تل أبيب "تنتشي" بدخول إسرائيليين إلى المغرب بجواز سفر عبري
هسبريس - طارق بنهدا
الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:30

في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة المغربية على غياب أي علاقة تربط الرباط بإسرائيل، تستمر الدولة العبرية في إعلان توجهها الرسمي القاضي بربط علاقات أكبر مع ما تصفها بـ"الدول العربية المعتدلة"، بما فيها المغرب؛ وهو ما ظهر مجددا في موقف إسرائيلي يكشف جزء من هذه العلاقات.

أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في الإعلام العربي، قال إن إسرائيل "تفتح يديْها للسّلام مع كافّة الدّول العربية الّتي تريد العيش بسلام"، ملمحا إلى أن الأمر يتعلق بالمغرب، بجانب مصر والأردن، حيث إن "الكثير من الإسرائيليين يسافرون إلى هذه الدول العربية بواسطة جواز السّفر الإسرائيلي".

وبعدما حاول المسؤول الإسرائيلي جس نبض مرتادي صفحته على موقع "فيسبوك"، بتوجيه سؤال مباشر، مضمونه: "هل تعرفون إلى أي دول عربية يمكن السفر بواسطة جواز السفر الإسرائيلي؟"، قبل أن يعود لاحقا ليجيب قائلا: "يمكن السفر بواسطة جواز السفر الإسرائيلي إلى كلّ من الأردن ومصر والمغرب"، مضيفا "هل صادفتم مواطنين إسرائيليين في هذه الدول العربية؟".

ويأتي موقف أفيخاي أدرعي في سياق إعلان الدولة العبرية، في أكثر من فرصة خلال الآونة الأخيرة، عن وجود ما تصفه بـ"شبه علاقات بين المغرب وإسرائيل"، حيث تؤكد عبر مسؤوليها أنه "في المغرب لا توجد سفارة إسرائيلية؛ لكن هناك زيارات عادية يقوم بها مغاربة لأغراض طبية وتعليمية وسياحية".

وكان أدرعي قد كشف، خلال جلسة بث مباشر باللغة العربية نظمت داخل مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن كثيرا من المغاربة يتابعون صفحات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية الناطقة بالعربية، على أن "أكثريتهم معجبون، وهذا عامل إيجابي للغاية لكل من يرغب في الانفتاح على المواقف والآراء الإسرائيلية والأحداث التي تحظى باهتمام وإعجاب المغاربة"، على حد تعبيره.

وكان للشأن الإسرائيلي حديث وسط الحكومة والبرلمان المغربي، في الآونة الأخيرة، إذ سارع مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في جلسة أسبوعية لمجلس المستشارين، إلى التشديد على غياب أي علاقة رسمية بين الرباط وتل أبيب، وقال: "ليست للمغرب أي علاقة رسمية مع الكيان الصهيوني".

وجاء رد الخلفي إثر الزوبعة التي أثارتها زيارة عمير بيريتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ذي الأصول المغربية، إلى الرباط ودخوله إلى البرلمان إثر ترؤسه لوفد إسرائيلي للمشاركة في المناظرة الدولية التي نظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، مطلع أكتوبر المنصرم.

وظهر مصطلح "الدول العربية المعتدلة" على صفحة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، تعليقا منه على من احتجوا على دخوله إلى البرلمان المغربي، والذين وصفهم بـ"المتطرفين"، وعبّر عن تفاؤله بخصوص ما وصفه بـ"فتح صفحة جديدة مع جميع الدول العربية المعتدلة، ومن ضمنها المغرب"، مضيفا: "المغرب بلد خاص، وشعبه محب للسلام، والدولة تستثمر أموالا كبيرة في الحفاظ على التراث اليهودي، وأنا أحظى بتقدير كبير ومعاملة خاصة من أعلى المستويات".

تصريح بيريس يأتي في سياق طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما أسماه الدول العربية المعتدلدة، خلال كلمة له بمناسبة "إحياء الذكرى المئوية لصدور إعلان بلفور" بالعاصمة البريطانية لندن، مشيرا إلى وجود دول عربية ماضية في تطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية، معبرا عن ذلك بقوله: "هنالك أخبار سارة.. فإلى جانب مصر والأردن اللذين صنعنا السلام معهما بالفعل، هناك جهات أخرى في الوطن العربي تمضي قدماً وتقر بأن إسرائيل ليست عدواً لها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - Mann الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:43
ما لاحظت هذه السنة هو الغياب في وسائل الاعلام لشبيحة البيجيدي لقد دخلوا جحورهم مثل الفأران لأن حكومة الظلام التي يدافعون عنها لم تأت و لا بشيء واحد مفرح للمغاربة.. رأينا العجب من حكومة الكراكيز على جميع المستويات حتى على المستوى الدبلوماسي
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25
2 - زعبول الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:47
كي تفهمون أن الجزائريون لم يكذبوا عندما فضحوا المؤامرة الصهيونية و المخزنية على الأمة العربية، تحية و تحيا الجزائر، و لا عزاء للخونة رد الله كيدهم في نحورهم. يبتغون عندهم العزة و لله العزة جميعا.
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-113
3 - beeman الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:48
ا لاخبار التي استقيتها من مصلحة الجوازات بمطار محمد الخامس تدل ان جواز السفر الصهيوني غير معترف به لدى مصلحة التاشير والطبع . اذن اخبار ابردعاي تبى تضليلية لرفع المعنويات
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41
4 - الغباء التلمودي ! الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:51
مشكلتكم يا صهاينة هي أنكم تظنون أنكم بإذلال الشعوب الأخرى بعد عناء قرون و جهد طويييل للوصول لذالك و إرضاءا لمرضكم العقلي المعدم، تظنون أنكم انتصرتم... و أنتم الرعب و الترقب يجري في دمائكم ، و تعلمون أننا نعلم ذالك، استمرو في الكذب على أنفسكم استمرو استمرو ، لقد فزتم هنيئا لكم و ستستعبدون العالم، يا لها من نكتة طريفة وا ههههههه
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27
5 - أبو رضا الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:54
تصفية الحساب مع عبد الحق حيسان حين رفض دخول مجرم الحرب الإسرائيلي عمير بيرس إلى البرلمان للمشاركة في مناظرة دولية، ولم تمر إلا أيام حتى وجد المناضل الفذ نفسه يجر إلى المحكمة بدعوى تسريب معلومات عن لجنة التحقيق في ملف التقاعد. ولهذ ليس غريبا أن يتبجح الإسرائيليون الصهاينة بهذه العلاقة المشؤومة.
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13
6 - المتتبع الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:54
اين هو الرد من الوزير الناطق الرسمي الذي هو عضو في حزب العدالة والتنمية الحزب الإسلامي واخيرا طاطاتم الرأس لإسرائيل وأصبحت تتباهى أن مواطنوها يزورون مغربنا بجوازات سفر عبرية الله الله الله على الاسلاميين
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17
7 - حاجي الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:55
كفى من التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب و الناهب لحقوق الفلسطينيين و العرب اجمع.المغضوب عليهم و الظالون يبقون على حالهم الى ان يرث الله الا ض ومن عليها
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7
8 - جمال الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:55
الى المغاربة العقلاء قولوا بربكم لو كنتم مكان الجزائر التي تسمع مباشرة من افواه الاسرائيليين عداوتهم لها وتسمعون بهذا بغض النظر عن المستشار الذي يزور الكنيست متى شاء ودائما هل تتعاونون امنيا مع المغرب؟
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-11
9 - موشي حاييم ذزرائيلي الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:55
أهلا ومليون سهلا،أينما حط اليهود إلا ونزلت البركة.
متفق عليه*
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-18
10 - كذاب أشر الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:56
معظم الإسرائيليين يحملون جنسيات دول أوروبية مختلفة ويتوفرون على أكثر من جواز سفر، الشيء الذي يمكنهم من السفر إلى أي مكان. أما ادعاء المسؤول الإسرائيلي بإمكانية دخول المغرب بجواز سفر إسرائيلي فهذا كذب وادعاء وافتراء لا يمكن تصديقه خصوصا من الصهاينة المحترفين للكذب ونشر الإشاعات المغرضة.
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14
11 - العبرابيين دوغان الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:57
عاش المغرب خائنا أبيا، والله إني أحب شهر رجب لأنه طيب ..
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-27
12 - moha الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:57
لا تنسوا ان الدولة الصهيونية تحتل ارضا عربية وبقاع مقدسة ؛لا ثقة فيهم الى يوم القيامة. النصر لإخواننا الفلسطيين؛تحيا المقوامة ويسقط التطبيع.
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9
13 - Ghomari الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:01
على الدولة تفعيل قانون تجريم مروجي الأخبار الكاذبة، إذا كان هذا الخبر فعلا كاذبا، و لا أستبعد صحته بالنظر إلى مواقف دولتنا المتخاذلة فيما يتعلق بالقضايا العربية و الإسلامية المصيرية...و قبل أيام سافر وزير الأوقاف إلى القدس الشريف مرورا بأراضي الدولة الصهيونية المغتصبة...لا عجب إذن...
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0
14 - عربي الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:05
نعم المغاربة معجبون بكم كيف استطعتم تجويع بلد تحت احتلالكم وما زال حيا وانتم تمعنون في إذلاله وتقتيله كيف لا نعجب وأنتم تدنسون مقدساتهم وتفزعون نساىهم واطفالهم ومع ذلك تستقبلون استقبال الابطال في ديارنا من أناس لا يختلفون عنكم كثيرا فقط أنتم تنتقمون من عدوكم بينما هم ينقمون من بني جلدتهم
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5
15 - Zohair الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:05
لا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ولا لتطبيع العلاقات مع دولة الشر !
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11
16 - Ali الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:07
Et même les français entrent aux Maroc avec seulement une carte d’identité
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4
17 - Abou majd الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:07
المغاربة اليهود الموجودون ربما بإسرائيل يدخلون الى المغرب اما بجوازات مغربية او بجوازات جنسيات اخرى غير إسرائيلية هذا جميع العاملين في الحدوالحدود المغربية من رجال امن وجمارك ودرك ممن عرفتهم والله اعلم
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9
18 - الي الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:08
عادي جدا....ربع اليهود في اسرائيل اصلهم من هنا....اهلا ب المغاربة اليهود في وطنهم الام .
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8
19 - عبد العزيز الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:10
السلام عليكم، هؤلاء الصهاينة لا يجب الوتوق بهم، ولو يكن الامر كدلك فهم يريدون ان يكسبوا صداقة العرب، لن يحصل دلك حتى يخرجوا من فلسطين.
يجب علينا أن نفرق بين اليهود والصهاينة ؛ والإسرائيليين والعبرانيين.
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0
20 - مغربي ساكن فالمغرب الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:13
مضيفا: "المغرب بلد خاص [...] وأنا أحظى بتقدير كبير ومعاملة خاصة من أعلى المستويات".
---> إذا كان الشعب المغربي بكل شرائحه يعتبر الصهاينة أعداءا ..
---> وإذا كانت الحكومة ومعظم الفاعلين السياسيين يعتبرون الصهاينة أعداءا ..
---> فلم يتبقى سوى المخزن بتشكيلته الهرمية من يكن الإحترام والتقدير للصهاينة -وخصوصا في السر- بينما ينافق الشعب في العلن .. وهذا الأمر تثبته أحداث ووقائع كثيرة سواء في الماضي القريب أو الحاضر .. ابحثوا فقط عن العلاقات السرية بين المغرب والموساد، ابتداءا من تدريب الموساد للمخابرات المغربية وزيارات الزعماء الصهاينة للمغرب خفية .. إلخ
ألا لعنة الله على المنافقين والظالمين
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-1
21 - أستاذ جامعي مثلي الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:17
تفوق المسلمون في العدد و ليس في النوع
حاليا عدد اليهود في العالم لا يتجاوز 20 مليون و عدد المسلمون يتجاوز المليار لكن على مستوى التأثير على قرارات العالم هناك فرق عظيم ...
اليهود في منتهى الذكاء إذ يدافعون على هويتهم اليهودية و لكن في نفس الوقت يستعملون العقل و الحكمة (و ليس الدين) في الأمور الدنيوية ..و هذا عكس المسلمين تماما الذين يخلطون بين التشريعات الدينية و الدنيوية...
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4
22 - Lamya الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:18
نحن المغاربة فعلا شعب و دولة تحب السلام و التعايش و نعتز بالتراث اليهودي المغربي, و لكن السؤال المطروح هو هل انتم تعملون من اجل السلام و التعايش بتهويدكم للقدس و الاصرار على جعلها عاصمة لاسرائيل و تهجير سكانها الفلسطنيين و هدم بيوتهم لانهم فقراء و هدم حارة المغاربة وووو??!
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3
23 - Azemmour. الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:22
Il est préférable d approfondir nos relations commerciales politiques sociales.....avec Israël.ce pays quand même nous rend service par exemple dans nos provinces du sud.alors que certains pays arabes soit disant musulmans nous mettent les bâtons dans les roues.je pense les mots.
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3
24 - عبدو الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:23
المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني كانت له علاقة جد متميزة مع اسرائيل وكان الاسرائليين يضربون الف حساب لجلالته حتى ان الملك الراحل قد صرح لرؤساء العرب قائلا الان اسرائيل دولة صغيرة لمادا لا نتعايش معها بسلام لان سياتي يوم وتتقوى هاته الدولة وتصبح جد قوية ويصعب التغلب عليها ,,,,وهدا ما يحصل الان وفِي الثمانينات زار المغرب شيمون بيريز وقام بجولة داخل المغرب ما دعى الدول العربية لمقاطعة المغرب وفِي انقلاب الصخيرات الشهير كان من بين المدعوين لاحتفالات عيد الشباب مؤسس ديان الاسرائيلي حتى ان الكاتب المصري حسن هيكل اعترف ان جلالة الملك اعترف له ان الملك له حزب داخل اسرائيل ويمكن الرجوع لكتاب ذاكرة ملك أو فيديو حسن هيكل وجلالة الملك الحسن ثاني اذا لا داعي للكلام الكثير المغرب ومنذ القدم له علاقة جيدة باسرائيل
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1
25 - م المصطفى الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:26
أنا لا أرى مانعا في دخول الإسرائليين بجواز سفر عبري إلى بلادنا، شأنهم في ذلك شأن الإخوان الفلسطينيين وسائر دول العالم.
فما يعز في خاطري هي القطيعة بين الدولتين الجارتين المغرب والجزائر وفرض الفيزا للدخول إلى احدى البلدين.
فنحن ننظر إلى اسرائيل ولا نركز على ما يحب التركيز عليه بين الجيران الذين تجمعنا وإياهم الأخوة والدين واللغات العربية والأمازيغية والجوار...
أما عن اسرائيل أحببنا أم كرهنا فهي قوية اقتصاديا وسياسيا، وعلى المستوى العالمي لابد من تزكبتها لكل رئيس جديد في جل الدول الغربية، وهي المتحكمة في الأبناك العالمية..
أما نحن العرب من المحيط إلى الخليج فلنا كل الوسائل والمؤهلات لبلوغ اسمى الدرجات لكننا ملزمون بالتبعية أو الولاء للغرب، ونفتقر إلى فرض وجودنا على الساحة العالمية لأن القاسم المشترك بيننا هو الصراع على الريادة الخاوية وعدم النجاح في خلق شراكة اقتصادية لفتح أسواق اقليمية ووو...
علينا أن نكون أجيالنا القادمة لغد باسم عن طريق العلوم والبحث العلمي، والقطع مع التبذير ونهب المال العام والعقلية القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب.
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2
26 - Elbouhali الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:29
اليهودي هنا في فرنسا كتكل معاه الخبز ساطحك وساطح الدولة ولكن مدبر عليك باش تعيش مزيان انت قاضي الغرض وهو قاضي الغرض
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3
27 - صلاح الدين الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:31
مازلنا نعتبر إسرائيل عدوا، أيامكم أصبحت معدودة، نصيحة لكم عودوا من حيث أتيتم
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0
28 - مغربي حر الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:34
كل من خرج من المغرب وذهب استوطن فلسطين وقتل أبناءها واستحيا نساءها وجوعهم فليس بمغربي ولانقبل مغربيته اليهود وديانتهم على عيني ورأسي أما يذهبوا ويسمون أنفسهم إسرائليين فلا مرحبا بهم في المغرب
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29 - mohammed الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:36
I took a flight from casablanca to Rome. There was a group of Moroccan Jews returning to Israel through Rome and they were all using the Israeli passport.it
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30 - GARIB DAR الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:38
في الصيف الماضي شاهدت إسرايلين في مطار دار البيضاء يحملون جواز سفر إسريلي
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