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كُتّاب وآراء
أخنوش يرفض نشر الخطاب الانهزامي بين الشباب
عقد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وأعضاء من المكتب السياسي وقيادات من المنظمات الموازية للحزب، أمس السبت بباريس، لقاء مع شباب مغاربة ممثلين لمبادرة طارق بن زياد بفرنسا التي تعنى بتشجيع الشباب على المشاركة في العمل السياسي، نظرا لوجود عدد مهم من الطلبة المغاربة بفرنسا.
وجرى التطرق، خلال هذا اللقاء الذي جمع بين الوفد الذي يرأسه أخنوش وبين نحو عشرين من الشباب المغاربة المستقرين بفرنسا والذين أسسوا لمبادرة طارق بن زياد، إلى أهمية جعل الشباب قوة اقتراحية وقوة تشاركية، بالإضافة إلى دور الشباب في صياغة النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس، حسب بلاغ صادر عن حزب الحمامة.
وشددت المداخلات خلال اللقاء على ضرورة مشاركة الشباب في العمل السياسي، وعدم ترك الفراغ للخطاب الانهزامي والتيئيسي، مبرزة أنه لا يمكن ترك المجال للشعبوية وغياب الفعل والعمل.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية ولوج الكفاءات إلى العمل السياسي بشكل مكثف، حيث تمثل فئة الشباب أساس هذه الطاقات والكفاءات.
وحضر اللقاء كل أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار: محمد بوسعيد، لمياء بوطالب، أنيس بيرو، حسن بنعمر، ومصطفى بايتاس، بالإضافة لعبد الصادق معطى الله رئيس منظمة المحامين التجمعيين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (82)
برافو و الله يهدي اللي ماناغيش الخير للبلاد
فمزيدا من العمل و المعقول.
ايوا السيد هاهو ففرنسا مع خزب فرنسي بنفس التوجه ديالو كايهضرو على كيفاش يطورو العلاقات بيناتهم لصالح مغاربة الخارج.
غاد يخرجو عاوتاني دوك طيور الظلام و يحطو شي فيديو بحال هاديك ديال 2011باش غير يهرسو الخدمة و الصورة ديال الحزب. علاش عاد الغبينة يا تجار الدين
و اﻹستثمارات فقط ناهيك عن معارض و صالونات تقوم بها الدولة لعرض شقق و قطع ارضية للبيع لفائدة مؤسسات عقارية معينة دون سواها.
فمزيدا من العمل و المعقول.
اغلب المغاربة لا يستطيعون تسجيل ابنائهم في المدارس المغربية فما بالك بالفرنسية
اما عن تشجيع الشباب للعمل سياسي
عن اي سياسة تتحدثون عنها
الكل يعلم ان السيد اخنوش هو رئيس الحكومة الحالية وان السيد العثماني هو موظف لديه
رغم ان من ربح الانتخابات هو حزب العدالة والتنمية
بالمناسبة ادعو السيد اخنوش لرفع اجور الجيش الالكتروني لانهم رغم مجهوداتهم الا ان الديسلايكات لا ترحمهم