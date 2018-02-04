أخنوش يرفض نشر الخطاب الانهزامي بين الشباب

هسبريس من الرباط

عقد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وأعضاء من المكتب السياسي وقيادات من المنظمات الموازية للحزب، أمس السبت بباريس، لقاء مع شباب مغاربة ممثلين لمبادرة طارق بن زياد بفرنسا التي تعنى بتشجيع الشباب على المشاركة في العمل السياسي، نظرا لوجود عدد مهم من الطلبة المغاربة بفرنسا.

وجرى التطرق، خلال هذا اللقاء الذي جمع بين الوفد الذي يرأسه أخنوش وبين نحو عشرين من الشباب المغاربة المستقرين بفرنسا والذين أسسوا لمبادرة طارق بن زياد، إلى أهمية جعل الشباب قوة اقتراحية وقوة تشاركية، بالإضافة إلى دور الشباب في صياغة النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس، حسب بلاغ صادر عن حزب الحمامة.

وشددت المداخلات خلال اللقاء على ضرورة مشاركة الشباب في العمل السياسي، وعدم ترك الفراغ للخطاب الانهزامي والتيئيسي، مبرزة أنه لا يمكن ترك المجال للشعبوية وغياب الفعل والعمل.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية ولوج الكفاءات إلى العمل السياسي بشكل مكثف، حيث تمثل فئة الشباب أساس هذه الطاقات والكفاءات.

وحضر اللقاء كل أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار: محمد بوسعيد، لمياء بوطالب، أنيس بيرو، حسن بنعمر، ومصطفى بايتاس، بالإضافة لعبد الصادق معطى الله رئيس منظمة المحامين التجمعيين.