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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | سياسة | أخنوش يرفض نشر الخطاب الانهزامي بين الشباب

أخنوش يرفض نشر الخطاب الانهزامي بين الشباب

أخنوش يرفض نشر الخطاب الانهزامي بين الشباب
هسبريس من الرباط
الأحد 04 فبراير 2018 - 12:10

عقد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وأعضاء من المكتب السياسي وقيادات من المنظمات الموازية للحزب، أمس السبت بباريس، لقاء مع شباب مغاربة ممثلين لمبادرة طارق بن زياد بفرنسا التي تعنى بتشجيع الشباب على المشاركة في العمل السياسي، نظرا لوجود عدد مهم من الطلبة المغاربة بفرنسا.

وجرى التطرق، خلال هذا اللقاء الذي جمع بين الوفد الذي يرأسه أخنوش وبين نحو عشرين من الشباب المغاربة المستقرين بفرنسا والذين أسسوا لمبادرة طارق بن زياد، إلى أهمية جعل الشباب قوة اقتراحية وقوة تشاركية، بالإضافة إلى دور الشباب في صياغة النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس، حسب بلاغ صادر عن حزب الحمامة.

وشددت المداخلات خلال اللقاء على ضرورة مشاركة الشباب في العمل السياسي، وعدم ترك الفراغ للخطاب الانهزامي والتيئيسي، مبرزة أنه لا يمكن ترك المجال للشعبوية وغياب الفعل والعمل.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية ولوج الكفاءات إلى العمل السياسي بشكل مكثف، حيث تمثل فئة الشباب أساس هذه الطاقات والكفاءات.

وحضر اللقاء كل أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار: محمد بوسعيد، لمياء بوطالب، أنيس بيرو، حسن بنعمر، ومصطفى بايتاس، بالإضافة لعبد الصادق معطى الله رئيس منظمة المحامين التجمعيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (82)

1 - ولد الدرب الأحد 04 فبراير 2018 - 12:27
أخنوش مدرسة ، أنا احترم هذا الرجل ومجهوداته
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-69
2 - momo الأحد 04 فبراير 2018 - 12:27
شخص متمرس و ذكي و جاي باش يخدم الصالح ديال المغاربة فينما كانو
برافو و الله يهدي اللي ماناغيش الخير للبلاد
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-67
3 - عبد الملك الأحد 04 فبراير 2018 - 12:28
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
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-63
4 - منصوري احمد الأحد 04 فبراير 2018 - 12:28
التجمع يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد في الدرجة الأولى
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-63
5 - حسناء متوكل الأحد 04 فبراير 2018 - 12:29
دينامية حزب التجمع الوطني للأحرار يجب أن تدرس
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-63
6 - Ayman الأحد 04 فبراير 2018 - 12:29
الى حدود الامس القريب، ليس هناك اي حزب مغربي يدخل مع حزب مماثل في علاقة ثنائية مبنية على افكار و تصورات حول الشباب و الهيكلة و اليات التدبير و العمل
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-57
7 - شاب مغرب الأحد 04 فبراير 2018 - 12:29
الشباب والتجديد لتجسيد روح التغيير ورسم مسارات جديدة، هذا ما يطمح له حزب الحمامة ونحن معه لبناء هذا الوطن
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-52
8 - معاذ المخنتر الأحد 04 فبراير 2018 - 12:30
حزب التجمع يهتم بالشباب ويجعله دائما في صلب اهتماماته وأولوياته وهذا ما يعجبي في هذا الحزب يعطي الشباب مكانته التي يستحقها عكس البعض الذين بلغو من العمر عتيه ولا زالو يعتقدون أنهم شباب
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-54
9 - نوفل بوبكري الأحد 04 فبراير 2018 - 12:30
التجمع الوطني للاحرار يسير في الطريق الصحيح.. و هذا بفضل استراتيجية رئيس الحزب التي يتم تنزيلها حرفا بحرف
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-55
10 - ميسي الأحد 04 فبراير 2018 - 12:30
حزب التجمع يواصل مساره الناجح بامتياز وهذه المرة عبر الحدود وهذا ان دل فإنما يدل على نزعته التواصلية واستراتيجيته الفعالة
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-57
11 - عبدو العثماني الأحد 04 فبراير 2018 - 12:30
بعد الهجرة و اهمية مساهمة المهاجرين في تنمية بلدهم الاصل مقاربة بالغة الاهمية و السيد اخنوش تحسب له هذه البادرة في اشراك مغاربة العالم في مسلسل المشاورات و النقاش العام حول الاستراتيجية التنموية العامة للحزب
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-53
12 - Sanaa الأحد 04 فبراير 2018 - 12:30
مبادرة جديرة بالاشادة ان تكون هناك افاق للتعاون بين الاحرار و احزاب كبرى معروفة بديموقراطيتها الداخلية و بزعامتها للحكومات الكبرى.
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-51
13 - رؤوف هليف الأحد 04 فبراير 2018 - 12:31
المواطن المغربي ينتظر بفارغ الصبر احزاب سياسية تتحرك، تنمو، و تترجم انتظارات المواطنين الى افعال.. و الحمامة خير نموذج للحزب الذي يعبر عن المغاربة
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-48
14 - nabil الأحد 04 فبراير 2018 - 12:31
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
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-45
15 - nadia الأحد 04 فبراير 2018 - 12:31
حزب الحمامة عودنا على المبادرة لأنه حزب شجاع يقوم بدوره كما يجب نتمنى أن تستفيد منه باقي الأحزاب النائمة التي لم يعد يسمع صوتها
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-47
16 - Kamal الأحد 04 فبراير 2018 - 12:31
الأحرار لا يفرقون في اهتماماتهم بمصالح المواطن المغربي بين المغارب المقيمين بأرض الوطن و المقيمين في بلاد المهجر، بادرة تستحق كل الثناء
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-44
17 - انتصار زوف الأحد 04 فبراير 2018 - 12:31
حاليا.. كثير من الاحزاب السياسية المغربية تخوض في متاهات و مشاكل داخلية، في الوقت الذي تسير فيها اخرى في المسار الصحيح
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-41
18 - مغربي الأحد 04 فبراير 2018 - 12:32
بعد ان حط الرحال بجل ربوع المملكة ها هو حزب التجمع يسعى لبناء شراكات مع أحزاب دولية لها نفس التوجهات والطموحات سعيا منه لتطوير نموذج الحزب السياسي المغربي الذي طبعته الرداءة والشعبوية
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-43
19 - عبير الوردي الأحد 04 فبراير 2018 - 12:32
الاحزاب السياسية يجب ان تكون من اهتماماتها ايضا قضايا الهجرة و المهاجرين، و ادماجهم في الحياة العامة و في الحياة السياسية.
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-42
20 - Rachid الأحد 04 فبراير 2018 - 12:32
نجاح اي تنظيم سياسي رهين بعمله و انتاجيته طيلة السنة. بما في ذلك القرب من المواطنين و الانفتاح على الاطياف السياسية الأخرى سواء بالداخل او الخارج.
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-39
21 - منير الأحد 04 فبراير 2018 - 12:32
الان بدأ يتضح للجميع أن أغراس أغراس ليست مجرد شعار بل عمل ميداني يروم صناعة التغيير
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-42
22 - هندي زهرة الأحد 04 فبراير 2018 - 12:33
نجاح اي تنظيم سياسي رهين بعمله و انتاجيته طيلة السنة. بما في ذلك القرب من المواطنين و الانفتاح على الاطياف السياسية الأخرى سواء بالداخل او الخارج.
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-38
23 - كريس تيانو الأحد 04 فبراير 2018 - 12:33
حزب التجمع الوطني للأحرار أبان كعادته على أنه حزب مسؤول و يتميز بصفات العمل و المعقول، حزب يتحرك داخليا و خارجيا خدمة للصالح العام، و ها هو اليوم يبحث أوجه التعاون الممكنة و تبادل الخبرات و التجارب مع نظرائهم في القارة الأوربية.
فمزيدا من العمل و المعقول.
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-37
24 - توبا الأحد 04 فبراير 2018 - 12:33
هل سيغيير حزب الاحرار من نظرة المغاربة الى الاحزاب السياسية؟ و خاصة في ظل هذه الدينامية المنقطعة النظير.
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-36
25 - زينب الأحد 04 فبراير 2018 - 12:34
لا يختلف اثنان أن حزب التجمع حزب العمل والمعقول، وهذا ما بصم عليه طيلة فترة انتخاب الرئيس الجديد
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-36
26 - عبد الله الواحيدي الأحد 04 فبراير 2018 - 12:34
قدرة الاحزاب السياسية في الممارسة  السياسية النظيفة و الرقي بالعمل السياسي هي من سيحمس المواطنين للعمل و وضع ثقتهم في الاحزاب السياسية.
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-29
27 - مريم الأحد 04 فبراير 2018 - 12:34
حزب التجمع حزب منفتح وحزب مبادئ وقيم
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-37
28 - لغبور الأحد 04 فبراير 2018 - 12:34
التنظيم المحكم الذي بدأ حزب التجمع في القيام به سيؤتي ثماره في القادم من الايام. 
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-34
29 - رضى السوسي الأحد 04 فبراير 2018 - 12:34
خطتب متزن و معقول وعملي هو ما يميز هذا الرجل مزيدا من العطاء
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-37
30 - democrate الأحد 04 فبراير 2018 - 12:34
علاش مايخليو السيد اخنوش يخدم فخاطرو و يطور الحزب اللي كاينتمي ليه حسب الإستراتيجية اللي حط فالاول. دابا الخوانجية ضد اخنوش فقط لانه خدام مابغاو حتى واحد يخدم من غيرهم.
ايوا السيد هاهو ففرنسا مع خزب فرنسي بنفس التوجه ديالو كايهضرو على كيفاش يطورو العلاقات بيناتهم لصالح مغاربة الخارج.
غاد يخرجو عاوتاني دوك طيور الظلام و يحطو شي فيديو بحال هاديك ديال 2011باش غير يهرسو الخدمة و الصورة ديال الحزب. علاش عاد الغبينة يا تجار الدين
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-35
31 - ندى نورة الأحد 04 فبراير 2018 - 12:35
المغاربة المتواجدين في اروبا، و في جميع دول المهجر يساهمون اقتصاديا في الاستثمار و جلب العملة الصعبة، ما الذي سيمنعهم من المساهمة سياسيا كذلك.
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-33
32 - نسيمة الأحد 04 فبراير 2018 - 12:35
جميل جدا ان نرى قيادات حزبية تطلع على اوضاع المغاربة المقيمين بالخارج و تشاركهم في التفكير في النمودج التنموي الجديد.
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-29
33 - وردة الأحد 04 فبراير 2018 - 12:36
التسامح والانفتاح قيمتان تميزان حزب الحمامة
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-26
34 - وجدي الأحد 04 فبراير 2018 - 12:36
اﻷجدر ان يفتح باب الترشيح و التصويت للجالية المغربية في الخارج و مشاركتهم في اﻹنتخابات التشريعية المغربية . فالعمال المهاجرين ليسوا أبقار حلوب و آلة ضخ اﻷموال للخزينة المغربية عبر التحويلات الى المغرب
و اﻹستثمارات فقط ناهيك عن معارض و صالونات تقوم بها الدولة لعرض شقق و قطع ارضية للبيع لفائدة مؤسسات عقارية معينة دون سواها.
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23
35 - عمودي الأحد 04 فبراير 2018 - 12:36
قضايا المهاجرين قضايا لها خصوصيتها بحكم تواجدها في دول اجنبية، و طبيعة ارتباطها بأرض الاجداد.
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-13
36 - عبد الناصر الأحد 04 فبراير 2018 - 12:36
عطيوني حزب في المغرب يشتغل كما يشتغل حزب الحمامة ؟؟ مكاينش وماتقولوش العدالة والتنمية حيت هوا تايشتاغل غير مع الجمعيات
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-30
37 - اخنوش ولد الناس الأحد 04 فبراير 2018 - 12:37
حزب التجمع يهتم بمغاربة العالم لأنهم بدورهم مغاربة بالرغم من اغترابهم عن الوطن
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-31
38 - أكرض أوضاض الأحد 04 فبراير 2018 - 12:37
أخنوش نموذج لسياسي همه النهوض بمشاكل المغاربة وليس الدخول في الخطاب الهدام والخوا الخاوي
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-28
39 - بشرى الأحد 04 فبراير 2018 - 12:38
التواصل دليل على الانفتاح وعلى قيم التسامح ، فحزب التجمع حزب مبادئ قبل كل شيء وهذا ما تعلمناه منه
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-27
40 - بلحاج الأحد 04 فبراير 2018 - 12:38
أخنوش مسؤول محنك يختار دوما العمل عوض الشفوي والخطابات الفارغة
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-28
41 - الإبراهيمي الأحد 04 فبراير 2018 - 12:39
واصل المسار، أنتم في الطريق الصحيح وهذا مايزعج تجار الدين
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-27
42 - شرطي الدرب الأحد 04 فبراير 2018 - 12:40
حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة يصعب على الفاشلين فهم مناهج العمل و المعقول
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-27
43 - hanane hanane الأحد 04 فبراير 2018 - 12:40
ويستمر مسار العمل الحزبي البناء والهادف داخل وخارج المغرب..
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-29
44 - اومركت الأحد 04 فبراير 2018 - 12:40
اختيار موفق من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الشباب عيا من الشفوي والخطابات الفارغة، ويحتاج لمسؤول جدي لإرجاع الثقة
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-27
45 - hanane hanane الأحد 04 فبراير 2018 - 12:40
ويستمر مسار العمل الحزبي البناء والهادف داخل وخارج المغرب..
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-23
46 - فاضمة علي الأحد 04 فبراير 2018 - 12:41
قيادات التجمع تعتني بالشباب لان الشباب هم المستقبل
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-24
47 - تاكنيت الأحد 04 فبراير 2018 - 12:41
إلى الأمام، اغاراس اغاراس، انتم في الطريق الصحيح، أنتم هم البديل
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-24
48 - amal lmir الأحد 04 فبراير 2018 - 12:42
بالتوفيق عزيز أخنوش و لا عزاء للحاقدين ، واصل انت في الطريق الصحيح.
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-24
49 - السعدي الأحد 04 فبراير 2018 - 12:42
العمل و المعقول فالمغرب و خارج المغرب و النتيجة و احدة خدمة المواطن المغربي .
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-22
50 - سعيد السوسي الأحد 04 فبراير 2018 - 12:43
أخنوش يبقى هو البديل الحقيقي لتجار الدين، واهتمامه بالشباب خطوة تستحق التنويه
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-23
51 - متتبع من بعيد الأحد 04 فبراير 2018 - 12:43
الدينامية الجديدة التي راهن عليها الأحرار تتأكد يوما بعد يوم و تواجدهم بالديار الفرنسية دليل على أنه فعلا حزب عمل لا حزب خمول
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-20
52 - مهاجر فرنسي الأحد 04 فبراير 2018 - 12:45
فعلا التجمع مدرسة .....يجب ان نساهم في مسح تلك الصورة النمطية عن المهاجرين المغاربة الذين يقضون فقط ايام العطلة الصيفية في بلدهم الام.. فالمهاجر اصبح يستثمر، يبني و يسوق صورة بلده في الخارج. بالتوفيق لشباب المغرب اينما وجد
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-21
53 - torino italie الأحد 04 فبراير 2018 - 12:47
كل الافتخار بالأخ الرئيس عزيز أخنوش و بالقيادة الوطنية لحزب التجمع حزب الامل والخير.. و نواصل المسار
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-20
54 - Amanar Rifi الأحد 04 فبراير 2018 - 12:49
إن حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال هذا التوجه الجديد نحو توطيد العلاقات مع الأحزاب الأجنبية ذات الاهتمام المشترك، يهدف بالأساس إلى إعطاء الجالية المغربية مكانتها المستحقة من خلال التباحث مع الفاعلين السياسيين الأجانب حول الصيغ الممكنة و المناسبة لتمكين هذه الفئات العريضة من المواطنين و المواطنات من حقهم المكفول دستوريا في الممارسة و المشاركة السياسية.
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-19
55 - salma benchkroune الأحد 04 فبراير 2018 - 12:49
مغاربة الخارج من بين اولويات حزب الحمامة و اللقاء الذي تم مع هذا الحزب الفرنسي سوف يأتي لا محال بالنفع على الجالية المغربية المقيمة بفرنسا
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-20
56 - سمير العثماني الأحد 04 فبراير 2018 - 12:54
مغاربة العالم جزء لا يتجزء من المغرب و سفراءها الدائمين يجب ان نكون في المستوى المطلوب وعند حسن ظن جلالة الملك الذي يطمح في مغرب افضل بادماج دور الشباب في صياغة النموذج التربوي الجديد.
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-20
57 - Hafid bangallou الأحد 04 فبراير 2018 - 12:54
هذا اللقاء المنظم بالعاصمة الفرنسية لا يمكن إلا أن يعود بالنفع على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يبحث في مختلف الجوانب عن الحلول و المقترحات التي بامكانها أن تشكل الركيزة الأساسية في اعداد النموذج التنموي الذي يسعى الحزب للإسهام فيه بشكل إيجابي.
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-19
58 - محمد رسموكي الأحد 04 فبراير 2018 - 12:54
خطاب متفائل سيقوي عزيمة الشباب وسيدفع بالعمل السياسي الى الامام هذا النوع من الخطاب هو من يحصن الساحة السياسية التي عانت من الشعبوية في وقت سابق
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-18
59 - محمد الطنجاوي الأحد 04 فبراير 2018 - 12:54
السيد اخنوش يتمتع بحس التضامن و يحب الشراكة و التعاون بين الفاعلين الشيء الذي جعله يذهب الى فرنسا للقاء الحزب الفرنسب و كذلك للاستماع لمغاربة العالم
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-17
60 - محمد الشلح الأحد 04 فبراير 2018 - 12:55
ايوز ايوز اكمتنح امغار نح عزيز اخنوش .. سير الله اعاونك هادشي لي كادير راه مزيان واصل
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-17
61 - نبيلة الزرقطوني الأحد 04 فبراير 2018 - 12:56
مع مرور الوقت نتأكد من صواب ما يقوم به اخنوش فالعمل السياسي في الاونة الاخيرة عانى من الشعبوية و كثرة التهريج
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-16
62 - رشيد بنطويل الأحد 04 فبراير 2018 - 12:57
نحن معك ايها الشهم الشجاع ما تقوم به يثلج الصدر وندعمك دون قيد او شرط
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-17
63 - Ouum IHSSANE الأحد 04 فبراير 2018 - 12:58
حزب التجمع الوطني للأحرار قادم و بقوة في المشهد السياسي، فطريقة اشتغاله و تعامله مع مختلف القضايا و المستجدات يجعلنا نرى في هذا الحزب المنقد و الحامل لمفاتيح النجاة و القادر على تقديم الحلول الناجعة لتجاوز كل الاختلالات و الأعطاب المطروحة.
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-16
64 - أدرار الأحد 04 فبراير 2018 - 12:59
خطاب الانهزامية يحد من طموحات الشباب السياسية، ورفض أخنوش لهذا الخطاب قرار صائب وعاقل
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-16
65 - شرقاوي عديل الأحد 04 فبراير 2018 - 12:59
السيد أخنوش التقى بالشباب المغربي المقيم بفرنسا ايمانا منه بالشباب واعطاهم المكانة التي يستحقون، وهذا ما اشتغل عليه حتا داخل الوطن لايمانه الكبير بان شباب المغرب قيمة مضافة كبيرة طاقة قوية ولابد من اخراجها لارض الواقع.
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-17
66 - مغربي حر الأحد 04 فبراير 2018 - 13:00
إن من شأن مثل هذه اللقاءات المتبادلة فيما بين الأحزاب المغربية و الأجنبية أن تخلق نوعا من التعاون و التنسيق فيما بين الحزبين، خاصة و أن حزب التجمع الوطني للأحرار عبر في أكثر من مناسبة على كونه سيسلك مسارا جديدا و مختلفا عن باقي مسارات الأحزاب الأخرى، و ذلك عن طريق اعطاء الفرصة للشباب و تكريس مبدأ التغيير في شتى المجالات المتضررة من توالي السياسات و المخططات العشوائية الفاشلة.
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-17
67 - سلام الصويري الأحد 04 فبراير 2018 - 13:00
كيف لا عندما تكون كل إمكانية ام الوزارات البشرية والمادية موضوعة تحت تصرف هيءة وزعيمها ويجند العمال والولاة لانجاح الملتقيات في الأقاليم والعمالات فمن المستحيل ان يعرف معنى الاحباط والانهزام والحكرة والاقصاء
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16
68 - عبدالحفيظ السوسي الأحد 04 فبراير 2018 - 13:01
هذا التقارب فيما بين الحزبين المغربي و نظيره الفرنسي لم يأتي من فراغ و ليس بالأمر الغريب، خاصة إذا استحضرنا أن الحزبين معا خلقا نوعا من التغيير و الاستثناء في طريقة ممارستهما للعمل السياسي، فالحزبين معا يتميزان بدعمهما و تشجيعهما للفئات الشابة بالإضافة إلى كونهما يشتغلان على القضايا الكبرى للوطن من خلال الخوض في محاربة مختلف أشكال الفقر و الهشاشة البطالة في صفوف الشباب.
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-16
69 - مغربي حر الأحد 04 فبراير 2018 - 13:03
الجالية جاليتنا ووطننا المغرب يجمعنا تحية لصديقنا واستادنا عزيز أخنوش، وفعلا لا يمكن ترك المجال للشعبوية وغياب الفعل والعمل
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-17
70 - سهام الحيسوني الأحد 04 فبراير 2018 - 13:03
حزب التجمع الوطني للأحرار مقتنع بضرورة المرور إلى السرعة القصوى إن هو أراد أن يكون في مستوى التطلعات، فطبيعة الانتظارات و الحاجيات المعبر عنها في مختلف اللقاءات الجهوية تفرظ على الأحزاب السياسية بالمغرب الاشتغال بشكل مضاعف و دائم بحثا عن الحلول الممكنة للمشاكل المؤرقة لبال للمواطنين.
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-15
71 - Ihssane BAKEZZA الأحد 04 فبراير 2018 - 13:06
ليس من السهل تحقيق التواصل و تبادل الخبرات مع الأحزاب الأجنبية لو لم يتوفر الحزب على طاقات ذات كفاءات عالية بامكانها اقناع الطرف الأخر بجدية الخطوة المتخذة بالإضافة إلى امتلاك رصيد مهم من التجارب و الأفكار التي من شأنها تحقيق نوع من الاستفادة و الإيفادة في نفس الوقت.
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-15
72 - فاطمة تيغانيمين الأحد 04 فبراير 2018 - 13:07
الحزب الوحيد الذي يؤمن بضرورة الانفتاح على الأخر و محاولة استنباط التجارب الخارجية فيما يتعلق بالتنمية في شتى أبعادها يبقى هو حزب التجمع الوطني للأحرار بدون منازع، فبعد الانفتاح على الهيئات و المؤسسات بمختلف جهات المملكة، ها هو اليوم يبحث خارج الوطن عن تجارب و أفكار بامكانها أن تساهم في إغناء النقاش الذي بدأه الحزب بخصوص ايجاد المقترحات البديلة لتجاوز مشاكل القطاعات الاستراتيجية بالمملكة.
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-14
73 - hassan jawadi الأحد 04 فبراير 2018 - 13:09
الاحرار قادمون بقوة.. الى الامام السيد اخنوش فالشباب هم المستقبل والامل والاصلاح . بالتوفيق
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-17
74 - محمد التيزنيتي الأحد 04 فبراير 2018 - 13:09
لأول مرة في تاريخ المشهد السياسي المغربي نلاحظ حزبا سياسيا يشتغل وفق استراتيجيات تختلف جملة و تفصيلا عن ما هو معهود في الأحزاب الأخرى، و ذلك راجع إلى كون الحزب يتوفر على طاقات و كفاءات تتميز ببعد النظر و تأخذ على عاتقها الدفع بعجلة التنمية بمختلف الوسائل الممكنة، و ما هذا التواصل مع الحزب الفرنسي إلا تكريس لمبدأ الانفتاح على ثقافة الأخر و محاولة الاستفادة من التجارب الناجحة على المستوى الدولي.
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-16
75 - سعاد أدرضور الأحد 04 فبراير 2018 - 13:11
حزب التجمع الوطني للأحرار أبان كعادته على أنه حزب مسؤول و يتميز بصفات العمل و المعقول، حزب يتحرك داخليا و خارجيا خدمة للصالح العام، و ها هو اليوم يبحث أوجه التعاون الممكنة و تبادل الخبرات و التجارب مع نظرائهم في القارة الأوربية.
فمزيدا من العمل و المعقول.
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-16
76 - هشام الأحد 04 فبراير 2018 - 13:37
العدد المهم من شباب الطلبة في فرنسا هم من ابناء الطبقة البرجوازية وبعض من الطبقة المتوسطة

اغلب المغاربة لا يستطيعون تسجيل ابنائهم في المدارس المغربية فما بالك بالفرنسية

اما عن تشجيع الشباب للعمل سياسي
عن اي سياسة تتحدثون عنها

الكل يعلم ان السيد اخنوش هو رئيس الحكومة الحالية وان السيد العثماني هو موظف لديه

رغم ان من ربح الانتخابات هو حزب العدالة والتنمية
بالمناسبة ادعو السيد اخنوش لرفع اجور الجيش الالكتروني لانهم رغم مجهوداتهم الا ان الديسلايكات لا ترحمهم
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16
77 - مامافيرنسا الأحد 04 فبراير 2018 - 13:46
اعلاش في فيرنسا بالدات .لانكم تخشون الدارسين في فيرنسا.على ان تقوموا بتشغيل حاملي الشهادات العليا في المغرب.لاتزال عقدة فيرنسا مطوقة اعناققكم.اغلب اصحاب الديبلومات في فيرنسا لايستطيعون تدوير لولب اوحمل مفك.
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14
78 - متت#بع الأحد 04 فبراير 2018 - 13:56
واش خليتو شي حاجة لهد الشباب لي تخليه يتفائل لا خدمة لاتعليم لاتطبيب وغي مزايدين كتعصرو فينا وتستغفلوننا بالدين اعطيونا حتى حنا فرصة فهد الحياة الله اخلصكم
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20
79 - ama hajiri الأحد 04 فبراير 2018 - 14:38
الاحرار قادمون ومستعدون لخدمة وطننا. وبهذا الانجاز يكون الاحرار قد دشن مرحلة جديدة في اشراك مغاربة العالم في الشأن العام.
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-7
80 - زوهير الأحد 04 فبراير 2018 - 15:37
إدا كان السيد أخنوش يحب الخير لهدا الوطن و لجميع المغاربة عليه أولآ التخفيض من تمن جميع انواع البنزين ليئن البنزين هو بمتابة المحرك الرئيسي في الاقتصاد الوطني
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15
81 - عادل الأحد 04 فبراير 2018 - 16:53
حزب الاصالة و المعاصرة بحلة جديدة قديمة
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82 - مواطن صريح الأحد 04 فبراير 2018 - 18:48
لقد غفل السي اخنوش عن شيئ مهم جدا الا وهي الطرق التي تدار بها السياسة في فرنسا انها تختلف جدريا على الطرق التي تدار بها في المغرب وليس هناك مجال للمقارنة فالسياسة هناك تتطلب الاخلاص و النية الصادقة التضحية وليس خدمة المصلحة الخاصة على ضهر الشعب فلو كان اخنوش في فرنسا لما وصل الى ما وصل اليه في المغرب ولما صنف حتى كسياسي.
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