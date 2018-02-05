إسدال الستار على فعاليات مؤتمر إفريقي بشفشاون

هسبريس من شفشاون (صور: مصطفى بهلول)

دعت ماري لويس كامبي، رئيسة جمعية مساعدة الأمهات والأطفال الإفريقيات بالمغرب، "إلى التشبث بالهوية الإفريقية والاعتزاز بقوة وصمود المرأة الإفريقية"، في كلمة لها خلال اليوم الثاني من المؤتمر الإفريقي للذكرى الأولى لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، الذي نظم بشفشاون.

كما أوضح سيدي أحمد حرمة الله، رئيس الجمعية الصحراوية للتنمية المستدامة، أن حضور الجمعية للمؤتمر "جاء بهدف تشجيع وجلب الاستثمار، والكشف عن أهمية التعاون جنوب- جنوب، مع دعوة الجميع إلى الانخراط في مسلسل التنمية، الذي تعرفه جهة الداخلة وادي الذهب، باعتبارها بوابة المغرب إلى إفريقيا".

رجاء أغزادي، القنصل الشرفي بغامبيا، دعت من جانبها إلى "النهوض بموضوع صحة المرأة في البلدان الإفريقية، وملء الخصاص الموجود في عدد من الدول الإفريقية بالتعاون مع المغرب، وهو ما سيدفع إلى نهوض دول إفريقية من خلال الاستفادة من الكفاءات المغربية في هذا المجال".

وكانت كوثر فال، رئيسة المنظمة الدولية للإعلام الإفريقي، المنظِّمة للمؤتمر، قد صرحت لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن الحدث شهد حضور شخصيات إفريقية بارزة، "وكلهم عبروا عن سعادتهم برجوع المغرب إلى الحضن الإفريقي، ويدعمون ذلك"، تقول فال.

يذكر أن المؤتمر نظم على مدار يوميْ الجمعة والسبت، 2 و3 فبراير، بمدينة شفشاون، تحت شعار: "نَفَس جديد لقارة بأكملها". وقد تطرق إلى العديد من الملفات، التي تتمحور حول رهانات عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والاستثمارات المغربية بإفريقيا، وقصص نجاح إفريقية بالمغرب ومغربية بإفريقيا.