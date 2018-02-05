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الرئيسية | سياسة | العُثماني يرمي بفشل إصلاح التعليم إلى ملعب الحكومات السابقة

العُثماني يرمي بفشل إصلاح التعليم إلى ملعب الحكومات السابقة

العُثماني يرمي بفشل إصلاح التعليم إلى ملعب الحكومات السابقة
هسبريس - محمد بلقاسم (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:00

في وقت كان يفترض أن يتحمل رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، المسؤولية في مجال التعليم، سجل المسؤول عن السلطة التنفيذية فشل الإصلاحات المتعاقبة التي أجريت على المنظومة منذ استقلال المغرب عن فرنسا.

وقال العُثماني، اليوم الاثنين خلال حديثه عن "إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي" بمجلس النواب، ضمن جلسة الأسئلة المرتبطة بالسياسات العمومية: "هناك فشل لجميع الإصلاحات التي أطلقها المغرب من الاستقلال إلى الآن"، مطالبا بالتحلي بإرادة جماعية لإنقاذ هذا الورش.

واستدل العُثماني على فشل المنظومة التربوية المغربية بكون "الهدر المدرسي لازال من النقط السوداء، إذ لا يتجاوز عدد الحاصلين على الباكالوريا 13 في المائة من مجموع الذين يلجون المدرسة المغربية"، مؤكدا أن المسؤول عن الفشل هم الذين سيروا القطاع في وقت سابق، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهت له بسبب ما اعتبر إخلافا للحكومة موعدها مع التاريخ.

وأوضح العُثماني في هذا الصدد تراجع نسبة الهدر المدرسي خلال موسمي 2015 -2016 و2016-2017، إذ انخفضت من 1.92 في المائة إلى 1.2 في المائة بالنسبة للابتدائي، ومن 10.8 في المائة إلى 10.2 في المائة بالنسبة للثانوي الإعدادي، ومن 11.5 في المائة إلى 9.6 في المائة بالنسبة للثانوي التأهيلي.

من جهة ثانية، وعلاقة بالتعاقد الذي أطلقته الحكومة في التعليم، طمأن العُثماني الأساتذة المتعاقدين بأن التشغيل بالتعاقد ليس هشا، وبأنه غير محدد المدة، مبرزا أَن "الحكومة تعتبر المتعاقدين ذوي كفاءة"، وأن "الوزارة الوصية قررت فتح التكوين مبكرا هذه السنة".

ورغم تحسن المؤشرات التربوية حسب العُثماني فإن القطاع لازال يواجه تحديات كبرى؛ ويتعلق الأمر بتعميم التمدرس وتقليص نسبة الهدر المدرسي وتعميم التعليم الأولي، لاسيما بالعالم القروي، مبرزا أن الجهود المبذولة بدءا من الموسم الدراسي الحالي (2017-2018) وفي أفق المواسم المقبلة تركز على التقليص من الخصاص في العرض المدرسي، عبر تنويع هذا العرض بما يستجيب للخصوصيات المجالية لمختلف ربوع المملكة، وكذا تعزيز الدعم الاجتماعي من أجل التمدرس.

العثماني قال في الاتجاه ذاته: "رغم أهمية الموارد المالية المخصصة لقطاع التعليم والتكوين، والتي تشكل ما يناهز 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن هذا القطاع لازال يواجه تحديات عديدة، أهمها ما يتعلق بالجودة والمردودية، والتي تبقى دون المستوى المطلوب مقارنة مع دول أخرى ذات مستوى دخل ومجهود ميزانياتي مثل المغرب أو أقل منه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - العباس الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:09
طبعا ستلقون باللوم على الموتى, كلامك صحيح نسبيا لكن هذا لا يعني ان حكومتكم هي ملاك سماوي,
اول خطوة لإصلاح التعليم هي اقاله جميع النواب والمستشارين الأميين.
الغاء الزبونيه وسياسه باك صاحبي في الجامعات والغاء التخصصات التي لا تعطينا سوى البطاليين, مع علمكم المسبق بأن المجتمع لم يرتقي بعد لكي يدرس تخصصات لن تفيده في وضعيته المزريه,
الغاء التعاقد في التعليم والغاء سياسه الترقيه بالشواهد, الكفاءة شيء والشواهد شيء اخر.

هذا ما اعتقده
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16
2 - ما عندوش الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:09
فاقد الشيء لا يعطيه.
ما عندوش و ما فيدوش.
ما عندو سلطة و ما عندو قدرة.
الكل يعلم كيف تشكلت هذه الحكومة.
فمن أين سيأتي بقدرة تغيير مستقبل التعليم.
ايوا خليوني ساكت. راه فهاد ليامات لي قال شي حاجة ما تعجبش كيصيفطوه لعكاشة.
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15
3 - علي بابا الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:10
انتم فاشلون من اولكم الى اخركم خرجتوعلى لبلاد مكتعرفو والو غير الزيادة في الاسعار و النقصان في المنضات ، متى وصل الكزوال 10 دراهم حتى توليتم زمام الامور ، موعدنا امام الله و امام التاريخ يا الكدابة يا تجار الدين
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25
4 - سعيد الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:10
التعليم كان جيدا مند الاستقلال الى ان جاء العثماني قبل اشهر فافشله
العثماني سبب فشل التعليم
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-8
5 - حسن المغترب الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:15
العثماني على صواب فشل التعليم سببه الحكومات السابقة منذ سنة 1994، اما مانراه اليوم فهو فقط النتائج التي كان سببها فشل الحكومات السابقة سواءاا في التسيير او الحكامة، يجب محاسبتهم
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-7
6 - محمد المغربي الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:15
الحزب الذي يترشح للانتخابات له برنامج ويلتزم بتنفيذه حين يفوز في هذه الانتخابات لكن ما نلاحظه هو فشل هذه الحكومۃ في كل المجالات وليس في التعليم فقط الحكومۃ عوض ان تعترف بان ليس لديها حلول للمشاكل في كل القطاعات فانها تركب علی سلبيات الحكومات السابقۃ الحكومۃ بتصريح رءيسها عليها ان تقول للمغاربۃ نحن لسنا اهلا للتسيير وعليها ان تقدم استقالتها لانها ان استمرت فهي تعمق الازمۃ وتجر البلاد الی وضع لا يعلمه الا اﷲ
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14
7 - حسن الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:16
est ce que c'est tout ce que vous avez comme solutions pour la tragédie de l'enseignement au blad du belddi??! l'élève marocain secoué par son cartable lourd ne mérite il pas un enseignement de qualité (contrat)et une égalité de chances..?
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3
8 - الزمر الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:18
اسي العثمني وعلاش ما ترمي كلشي على الحكومة السابقة وتستقبل ادا كنت شجاعا أليس الحكومة السابقة حكومتك أيضا ، الكل والكل يشكي ويبكي على أمو لي ولدة.
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7
9 - بشرى الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:22
هل يمكن اصلاح التعليم بتعيين مدرسين ومدرسات بموجب عقود خلال الموسم الدراسي الحالي بدون تكوين...والكارثة هي تعيين عدد كبير منهم ان لم نقل كلهم في العالم القروي مما سيؤدي لنتايج كارثة..كيف يمكن لشخص حاصل على الاجازة منذ عشرين سنة ان يدرس اولانا دون تكوين...حسبنا الله ونعم الوكيل....كما ان هذه المباريات التوظيفية استهدفت اساتذة القطاع الخاص على الاقل فهم مكونون مسبقا ومؤطرون لكن رغم ذلك فهذه الحلول الترقيعية لاصلاح التعليم سترمي بهذا القطاع الحيوي للهاوية...
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0
10 - مواطن مغربي حر الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:24
يجب محاسبة من تكفل بالاصلاح و فشل وليس البكاء على الماضي.
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0
11 - معلم مقهور الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:25
ماذا اظفتم انتم يا رباعة الخوانجية للتعليم غير التراجع عن مكتسباته ؟؟؟ هيهات هيهات أن تصلحوا شيئا لأنكم دون المستوى في كل المجالات وليس التعليم فقط...
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1
12 - rachida الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:25
هذا صحيح كل الاعطاب في التعليم سببها الحكومات السابقة لكن السي العثماني انتم في حزبكم كنتم تعرفون بهذه الاعطاب وقبل دخولكم الى الحكومة كنتم في الشارع تنادون بالاصلاح وكانت لكم رءية لهذا الاصلاح لهذا صدقكم الناس وصوتوا لكم . لهذا فالمطلوب منكم ايجاد الحلول وانتم على راس الحكومة والا ارفعوا الراية البيضاء وانسحبوا لنرى من سيستطيع اصلاح منظومة التعليم بعدكم .
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0
13 - تميرة الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:26
حتى تكون عندك حكومة و مسؤولية يالفشلة هاد تكلم حيت كلكم فحال فحال حكومة محكومة،قبلتو بلي جابليكوم المخزن وربحتو كرسي على حساب الشعب المغلوب،ملاحظة على سي رئيس الحكومة عمرني شوفة شي شبه سياسي بدوون شخصية ولا حضور ولا ذكاء ما واصلش حتى نص رباع سياسي، بليييد
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0
14 - دمعة عليك يا وطني الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:28
كما تدين تدان يا سي العثماني ، سيأتي من خلفك و يلقي اللوم على حكومتك وحكومتهم بالفشل الذي يعاش وهكذا نبقى في دوامة لا نحسن الا سياسة اللوم واللطم .
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1
15 - من كندا الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:30
الكل يعلم ان سبب فشل التعليم هم الاساتذه (على فكره ديسكلايك لهذا تعليق عادي جدا لان بدل ان يقضي 350 استاذ ليلهم في بحث من اجل طلابهم للغد يقالبون الفيس و النت و ديسكلايك لمن لا يعجبهم ) هنا في كندا لا يوجد ترسيم العمل بالسيره الذاتيه و مجلس المؤسسه من يعينك خيث يعين صاحب سيره الذاتيه او سيفي الافضل اما في المغرب جالسين اللضرابات و الغياب و الخروج قبل محضر الخروج بشهر و شعب من يدفع مقارنه بين للاساتذه ايام الاستعمار الذين كانو معينين لا موظفين و الاساتذه اليوم و مستوى تلاميذ تعطيك الفرق يجب حذف جميع مرسمين من سلك وظيفه عموميه بظهير كما فعلت سنغفوره و يونان و دول اخرى و تعيين من يستحق ان يعلم الجيل قادم
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16 - جمال الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:37
المهم هو فشل المنظومة التعليمية وهذا لا يخفى على احد ولكن عوض تبادل الاتهامات من كان السبب حبذا لو اتانا احد بالحل و منهجية اصلاح المنظومة التعليمية فهذا ليس بالمستحيل الا اذا اردنا استغلال هذا الفشل لاهداف فردية او حزبية سياسية ضيقة وهو الامر الهين وفي متناول الجميع اتمنى ان تخرج علينا طبقة سياسية نزيهة ولها من الكفاءة ما يمكنها من وضع وتطبيق مخطط اصلاح ناجع لمنظومتنا التعليمية ولا يهم من اي فريق او حزب فمستقبل الاجيال القادمة على المحك
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0
17 - العسري يزيد الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:37
مسيو لعثماني لاتستحمر المغاربه اذكركم اذا تناسيتم واقعة بمدينة سلا الاعداديات وثانويات حين كنتم متقمسين ضور المعارضه البريئه التي تدافع عن كرامة المواطن المغربي عن معيشته واستشفائه وكرامته لتجاءتم لمعلمات ومعلمين واساتده تابعين لتيار الاخوان ولاعدل لاحسان ولاعداله لاتنميه واصبحو يكنون لعداء والحقد لاسرة تعليم وتلاميذ وطلبه باطيافهم متحزب او لامنتمي وتحرضون على الاضراب واخراج تلاميذ مع تحقير وسب وشتم وقعت مشادات كلاميه بين لمنتمين لحزبكم وللمنتمين لاحزاب اخرى عريقه ونتيجه كادت ان تكون سنوات بيضاء انتم سبب فيه مليون في المائه + اتباعكم يفرضون على تلاميذ دروس دعم بمبالغ 200در و400در للحصة بمدينة سلا وذليل عددمن لمعلمات ومعلمين وصلو لمقاعد برلمنيه وهم يتمتعون باجرة اوتقاعد اشباح نتيجه افلاس تعليم انتشار الاجرام تعاطي لمخذرات الله يجعلذنوبن عليكم دعيناكم الله يشتت شملكم امينياعداء لوطن ولبسطاء
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