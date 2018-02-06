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الرئيسية | سياسة | أمزازي يرمي بكرة إلغاء مجانية التعليم إلى "النواب" والمجلس الوزاري

أمزازي يرمي بكرة إلغاء مجانية التعليم إلى "النواب" والمجلس الوزاري

أمزازي يرمي بكرة إلغاء مجانية التعليم إلى "النواب" والمجلس الوزاري
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:30

جدد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مخاوفه من قرار الحكومة استهداف الأسر المغربية من خلال إلغاء مجانية التعليم؛ وذلك بعد إعدادها مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي ينتظر تأشير المجلس الوزاري، وخصص بابا لتمويل منظومة التربية والتعليم.

وقال فريق الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين: "هناك مخاوف من استهداف الطبقة الفقيرة والمتوسطة"، داعيا الحكومة إلى كشف الطريقة التي ستجنب استهداف هذه الفئات التي تعد العمود الفقري للمجتمع المغربي.

وأكد مشروع القانون، الذي يحمل رقم 51.17، على ضرورة "تفعيل التضامن الوطني والقطاعي من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين"، مشددا على أهمية "مساهمة الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".

وفي مقابل مخاوف الفريق المعارض، رمى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالموضوع إلى المجلس الوزاري، الذي سيصادق على مشروع القانون، مؤكدا أنه سيكون بين يدي النواب ويمكنهم تقديم ما يرونه من تعديلات عليه.

وأكد أمزازي أن "تنويع مصادر التمويل عرف مجموعة من النقاشات قبل المصادقة على القانون"، مبرزا أن "المشروع في طور المصادقة، وعندما تتم إحالته على البرلمان يمكن مناقشة الموضوع"، وزاد مستدركا: "لكن ما يجب التأكيد عليه أنه ليس هناك تراجع عن مجانية التعليم".

وفي هذا الصدد أوضح أمزازي أن إصلاح التعليم من الأوراش التي تحظى برعاية الملك محمد السادس، وأنه لَيْس موضوع حكومة، بل يهم الدولة بشكل عام، داعيا إلى وضع اليد في اليد لإصلاح المنظومة، لأن الوزارة لها إرادة للوصول إلى منظومة عادلة.

وبعدما شدد وزير التربية الوطنية على أن "مشروع القانون الإطار جاء بتوجيهات من الملك، بهدف تحديد رؤية إستراتيجية للقطاع وتحديد سياسة الدولة في مجال التعليم"، سبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، أن قال: "مشروع القانون مشروع وطني سيخرج إلى الوجود ونحن ملتزمون بتنزيله على أرض الوقع لأنه جزء من الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم"، مضيفا أن الحكومة ووزير التعليم المعين حديثا منفتحان على كل اقتراحات نواب الأمة لتجويد المنظومة التعليمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - hicham الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:42
هل أنتم عميان أم تدعون العمى. لا أرى في الدولة إرادة لتوفير تعليم و صحة في المستوى. يريدون شعبا يتخبط في جهله و أن تنخره أمراضه . فويل لكم من شعب إن هو استيقظ من سباته
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2
2 - العبد الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:45
الوزير الفريد من نوعه تحية خالصة وتخبرك ان ركعتك المشهورة دخلت بك من أوسع أبواب التاريخ .تلميذ مهدب انبطاحي المخرن أتى بك لتكملة اللمسات الاخيرة لاقبار التعليم فكيف لشخص منبطح مسلوب الإرادة ان يرتقي بالعلم والتعليم وما وجد العلم الا لتحرير العقول من رقبة العبودية
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4
3 - العلم لله الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:47
عجيب امر حكومتنا أكثر من 60 عام وهي تتخبط في مشكل التعليم ،وبما ان بلادنا الحبيبة تمثل الأمية فيها 50% والبقية المتعلمة نسبة الوعي فيها 1% فهنا الطامة الكبرى ،،،وتريدون الغاء مجانية التعليم ،ههههه فرحمة الله على التعليم بما ان 80%من المغاربة فقراء لا يستطيعون تمويل تعليمهم + مشكل الصحة فالمغاربة بدون مستشفيات وبدون تعليم ،،،ومن المعلوم ان الاغنياء من تودون الغاء مجانية التعليم بخصوصهم لا يعترفون بتعليمكم ويدرسون ابناءهم في المدارس الخارجية الخاصة والجامعات الخاصة ،،،،بغينا غير نعرفو على من كضحكو ،،،،،،نشوف حتا نعيا ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليك ابلادي.
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