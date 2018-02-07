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الرئيسية | سياسة | دراسة تميط اللثام عن تجربة "الإخوان" وعلاقات القصر ببنكيران

دراسة تميط اللثام عن تجربة "الإخوان" وعلاقات القصر ببنكيران

دراسة تميط اللثام عن تجربة "الإخوان" وعلاقات القصر ببنكيران
هسبريس- عبد الإله شبل
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:00

لازالت تجربة حزب العدالة والتنمية المغربي تغري مراكز البحث، خاصة بعد خروجه من موقع المعارضة ووصوله إلى رئاسة الحكومة، إبان ما عرف بـ"الربيع العربي".

مركز ''كارنيغي للشرق الأوسط"، في دراسة حديثه له خصت حزب "الإخوان بالمغرب"، منذ حراك 2011، أكد أن "البيجيدي" طوال هذه الفترة "سعى إلى إعادة تعريف العلاقة بين الأحزاب السياسية والقصر والرأي العام؛ وأثبت فوزه التاريخي بولاية ثانية أهمية إقامة روابط مباشرة مع الشعب".

ولفتت الدراسة إلى أن حزب العدالة والتنمية "على الرغم من إضعافه لازال يحظى بالدعم المحلّي والجهوي، ولازالت لديه الفرصة لتحسين الحوكمة المحليّة؛ بالرغم من كون القصر رد على ذلك من أجل حماية موقعه السياسي بعرقلة تشكيل حكومة ثانية بقيادة الحزب؛ ثمّ بتحييد قائده عبد الإله بنكيران؛ وإعادة توكيد دوره في إدارة دفة الشؤون السياسية في البلاد".

وشددت دراسة المعهد على أن الحزب تمكّن من إقناع المواطنين بقدرته على الحكم، "وهذا تجلّى في نجاحاته في الانتخابات المحلية والجهوية، وفوزه الحاسم في الانتخابات الوطنية العام 2016؛ بالرغم من كون عملية الإصلاح كانت متباينة في ما يتعلق بمحاربة الفساد".

لكن الدراسة أشارت إلى أن الحزب يواجهه مستقبلا غامضا، إذ تواجهه تحديات "بفعل تحرُّكه المزدوج لاسترضاء القصر والحكم بشكل فعّال في الوقت نفسه؛ وقد كشفت الجهود التي بذلها حتى الآن عن أوجه التناقض المتأصلة في هذه العملية، والتكاليف المترتبة عن السعي وراء المهمتَين في آن".

التقرير نفسه شدد على أن "الانتصارات التي حققها حزب العدالة والتنمية جعلته خلال تشكيل الحكومة الثانية برئاسة بنكيران مضطراً لتشكيل ائتلاف، لكن القصر نشط هذه المرة لتقويض الحزب؛ باستخدامه الأحزاب التي رأت في صعود نجم العدالة والتنمية تحدياً لمصالحها كوكلاء في العملية السياسية، إذ سعى إلى إضعاف هذا الحزب والتخلّص من أهم رصيد فيه: بنكيران".

وتابع التقرير: "أدى تنامي شعبية بنكيران داخل الحزب وخارجه، ونجاحات حزب العدالة والتنمية المتتالية في الانتخابات، إلى تحويلهما إلى هدف؛ فالقصر والقوى التقليدية في السلطة في البلاد شعرا بالقلق وتحرّكا لعرقلة جهود بنكيران لتشكيل حكومة ثانية، وفي نهاية المطاف لضمان إبعاده عن قيادة حزبه".

معهد كارينغي أوضح خلال بحثه أن "القصر تمكن من خلال تحييده لبنكيران والضغط على حزب العدالة والتنمية لتشكيل ائتلاف أكبر من خلق الظروف لتأليف حكومة ضعيفة بقيادة الحزب، ما أسفر عن انشطارات داخلية فيه وجعله عاجزاً عن استثمار نصره الانتخابي ونجاحاته الإصلاحية".

وذهب التقرير إلى أن فهم تدخُّل القصر ضد هذا الحزب والتبعات الأوسع لهذا الأمر على تقدُّم البلاد "يتطلّب تدقيقاً عن كثب في كلٍ من تجربة الحزب في السلطة، وكيفية قيامه باختبار نبض الخطوط الحمر التي يضعها القصر؛ فيما هو يحتفظ بولائه له، وعلاقاته المباشرة مع الشعب المغربي".

ووصولا إلى تجربة سعد الدين العثماني بعد إزاحة بنكيران وعدم تمكنه من تشكيل الحكومة، تحدث التقرير عن كون ذلك أدى "إلى تقليص نفوذ حزب العدالة والتنمية بشكل فعّال (علماً أن الحكومة السابقة كانت تضم أربعة أحزاب)، مضعضعاً بذلك مكاسبه الانتخابية الكبيرة"، وزاد: "أسفر تشكيل حكومة العثماني عن نشوب خلافات وحدوث استقطاب كبير داخل حزب العدالة والتنمية".

وخلص المعهد في تقريره إلى أن ما شهده حزب العدالة والتنمية في الأشهر القليلة الماضية "كان شبيهاً بعملية نزع الشرعية التي طالت أحزاباً أخرى أيضاً"، لافتا إلى أنه "على الرغم من إضعاف الحزب، إلا أنه لازال قوياً على المستوى الإداري المحلّي، ولا يمكن إغفال خبرته الحكومية بالكامل؛ فهو أدار دفة حكومة فعّالة حاولت الحفاظ على بعضٍ من الاستقلالية، والتزمت بصدق إجراء بعض الإصلاحات، وأبدت رغبتها – وإلى حدٍّ ما قدرتها – على خدمة الشعب"، حسب تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - محمد المغربي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:16
هذا المركز البحثي لم يقدم فكرة واحدة جديدة على الساحة الاعلامية المغربية.
اين الدراسات الجادة والعميقة....تكرار...تكرار.....
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15
2 - نمير الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:16
الواقع السياسي بالغرب لا تستقيم دراسته اعتمادا على نظريات علم السياسة. لان العلاقات بين الفاعلين تقوم اساساعلى مرجعيات غير سياسية.
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13
3 - San Francisco الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:22
That is completely true, but this studies comes too late
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5
4 - حسن المباركي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:34
من يكتب في المركز هو الباحث المعطي منجب أو باحثين من الإخوان.
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-5
5 - khalid g الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:36
دائمآ الحزب الفائز بالرئاسة فهو مقرب الى القصر لا تغيير لهم يحزنون، جميع الاحزاب فهي مرت و اكلت من القصر و القصر آكل الخضر و اليابسة ادن نحن مسيرون من مستعمرنا الى حد الآن
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1
6 - hassan الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:37
عن اي تجربة نتحدت !! حزب فاشل استغل الدين و الجهل المتفشي لقضاء مصالح شخصية.. التجربة تتلخص في الزيادات المتتالية و ضرب تقاعد و القدرة الشرائية للموظفين و رفع الدعم.. لا يوجد حزب واحد في تاريخ المغرب تجرأ على الشعب بهاته الطريقة !!
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1
7 - مغربي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:40
نها فضيحة بكل مافي كلمة من معنى، ونحن قلنا مثل هذا الكلام مندو بداية لبلوكاج الحكومي، قلنا بأن هذا إنقلاب حقيقي على بن كيران وإرادة المغاربة الأحرار، وأن الدولة المخزنية في المغرب وبعض القوى العالمية تقف ضد حزب العدالة والتنمية وزعيمه بن كيران.
ونتمنى بعد هذه الدراسة المستقلة، أن تخجل الدولة المخزنية، وأحزابها الكرطونية، ومناصريهم الفاسدون والإنبطاحيين.
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10
8 - أيوب المغربي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:41
علاقة هذا الحزب علاقة واضحة جدا...
حزب تم طبخه في مطبخ وزارة الداخلية وأُعطيت له مهام محددة ومعروفة للعام والخاص، وانتهى دوره وتم إلقاؤه في مزبلة التاريخ...إلا أن رئيسه لا يصدق ما فعل به القصر ولا زال يتودد وينبطح ويتمسح بالأعتاب لعل وعسى يلتفت إليه القصر ويحتفظ به
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0
9 - Brussel الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:41
Les. Groupes politique marocainnes ne sont pas encore a la hauteur de gerer le pays si yavais pas le roi et l'entourage du roi qui fait un peux des effort. Le Maroc passerà a l'impasse
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-4
10 - فاروق الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:44
كلام فارغ لا اساس له. حبذا لو تتكلم دراساتنا بلغة الارقام وتستند الى المنطق بدل الكلام الانشائي الذي مللنا منه.

بنكيران لفظه الشعب قبل ان يعغيه الملك ... اما حزب العدالة والتنمية فقد فقد شعبيته بالكامل بعد ان فقد مصداقيته التي امن بها الشعب والطبقات المسحوقة خصوصا ... وستبرهن الايام انه لن تقوم له قائمة بعد ولايته الحالية.

الشئ الايجابي في الامر برمته ان الافكار تغيرت والشعب اصبح واعيا لاقصى درجة ... والمستقبل بالنسبة للحكومات القادمة لن يكون سهلا ... ولن تنال ثقتة بعد اليوم حتى تتبث العكس ... اذن من ينتظر دروه القادم لحلب البقرة يجب ان يعيد حساباته ... نعم لملكية برلمانية وهذا اب الاهداف ... لكن ليس قبل تنظيف الاوساخ ...
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-1
11 - omar الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:44
يا سيدي
ليست روابط قوية مع الشعب بل حزب تحول إلى نقابة يصوت له 1600000 منخرط وبهذا يمسك برقاب المغاربة
هذه من مساوئ الديمقراطية
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-4
12 - وجدي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:51
مؤتمر اﻷخير لحزب المصباح و انبثاق بنكيران من جديد وبمباركة شبيبة الحزب و مجلسها الوطني ازعج أولا العثماني و تياره اﻹستوزاري و اتباعهم ذوو المصالح الخاصة و كذلك اصحاب القرار السياسي و لوبيات اﻹقتصاد الوطني و سماسرة الدولة. لتبدأ المعركة من جديد الى حلول تشريعيات 2021 اللهم ان كانت حالة خاصة في انتخابات سابقة ﻷوانها نظرا لتحركات حزب الحمامة داخل الوطن و خارا و طبعا بمؤازرة الهات المعلومة.
-----------
حبذا لو كانت دراسة تميط اللثام كذلك عن تجربة حزب الجرار.. أما حزب الحمامة فقد أميط اللثام عنها منذ نشأته في نهاية السبعينات من القرن الماضي.
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0
13 - wood الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:51
على الاغلب ان مركز الدراسات هذا ٱعتمد في تحليله على الاخبار المتداولة و ما يتسرب من هنا او هناك و لا يعرف الواقع المغربي على الارض جيدا ، فالسياسة في المغرب يتحكم فيه المخزن كليا ، و يستحيل قيام حزب دون ان يقبل بقواعد اللعبة بل ان ينخرط فيها كليا . فحزب العدالة و التنمية هو اصلا ولد من رحم المخزن بغرض ان يحل محل الاتحاد الاشتراكي الذي كان المخزن يحضر لتصفيته . فيكفي الاطلاع على تاريخ البيجدي و مؤسسيه للتأكد من ذلك . فالمخزن كما كان دائما يبيع الوهم للمغاربة بظهور حزب يمثل لهم طوق النجاة و عندما يصل الى موقع القرار يكتشفون زيف شعاراته ،و في نفس الوقت يحضر لهم وهم جديد و هكذا دواليك . فالسياسة في المغرب هي مجال للاسترزاق لجماعة من المرتزقة لا غير !!!
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0
14 - Elias Amazigh الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:58
On ne peut pas diagnostiquer la réalité politique marocaine avec un appareil conceptuel occidental, donc, pour comprendre le champ politique marocain, la boite à outil reste à inventer ! Benkirane n'a rien d'un politique, il ne connait rien à la gestion des affaires de l'Etat et de la chose publique ! C'est un opportuniste qui a trouvé à un moment un espace pour exister et il a bien exploité jusqu'à son éviction qu'il n'arrive pas à digérer ! Un point c'est tout ! C'est un personnage qui a un gout immodéré pour l'argent et la fortune, c'est un charlatan qui méprise le peuple à qui il sert des louches sommaires et primaires, des recettes de populisme au rabais !S'il veut parler de religion, c'est à la mosquée et non au gouvernement, il n'a pas le monopole de la piété !!! Il est venu avec sa bande, partis de rien du tout, ils se sont bien remplis les poches, vive la justice alliée au développement, le maroc et les marocains méritent mieux que ces hypocrites !
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-1
15 - Ztailovic الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:59
الإرتباط الخارجي ولو على أساس عقدي كان ولايزال الدمار ، لقد حفظ الإسلام جميع الخصوصيات الدينية والإثنية وحتى الإقتصادية والإجتماعية ، فلماذا أنفد أجندة أناس حتى فهمهم للإسلام أعور .... الله يجيب إلي يفهمنا ويصلح هذ البلد
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0
16 - أيوب المغربي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:01
علاقة هذا الحزب علاقة واضحة جدا...
حزب تم طبخه في مطبخ وزارة الداخلية وأُعطيت له مهام محددة ومعروفة للعام والخاص، وانتهى دوره وتم إلقاؤه في مزبلة التاريخ...إلا أن رئيسه لا يصدق ما فعل به القصر ولا زال يتودد وينبطح ويتمسح بالأعتاب لعل وعسى يلتفت إليه القصر ويحتفظ به
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-1
17 - جويد حميد الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:01
ماكاين لا ربيع عربي ولا هم يحزنون كل ما هنالك ان الشعب المغربي لم يعد يتيق في الاحزاب التقليدية وأعطى الفرصة لهؤلاء الناس لكن مع الأسف كل الزيادات التي لم تنفدها الحكومات السابقة نفدت من طرف هؤلاء وبنكيران ورفاقه الى مز.......... التاريخ .
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-3
18 - أبوسحر الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:03
هذه المعاهد لا استقلالية لها ، إنها تعمل من أجل تكريس تبعية وخدمة أهداف محددة مسبقا. كيف نجرؤ على الحديث عن تنامي شعبية بن كيران والكتلة الناخبة التي تضم أكثر من 16 مليون لم يشارك منها سوى 5 ملايين لكل الأحزاب ..
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-2
19 - تاوناتي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:03
هذا المركز يجهل تماما شخصية الخوانجي.ويحاول ان يحلل على مقياس الدول المتقدمة والديموقراطيات العريقة.
المخزن حارب الخوانجية بالخولنجية وازاح بنكيران باصحابه.فالذين جاؤوا من العدم واصبحوا وزراء وعمداء مستعدون للتضحية بابناءهم من اجل المناصب.
اما خطء بن كيران فهو ثقته الزاءدة في اصحابه ومحاولته ارضاء اصحاب المال على حساب مكاسب الشعب.فانقلب عليه اصحاب المال واصحابه وكرهه الشعب.
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20 - kalimate الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:04
احسن رئيس حكومة في تاريخ المغرب. اكتسح الساحة السياسية رغم العراقيل المصطنعة لكسر شوكته . انه رجل وليس كباقي السياسيين الكراكيز... الذين ترتعد فرائصهم لمجرد ذكر اسم الاستاذ نكيران.
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3
21 - narjisse الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:11
المغاربة لايثقون في أي بحث أو دراسة مادام الجميع يجري وراء مصالحه.. يوم يتحسن الوضع الفردي في المغرب ويعمل بنظان الشوماج ويتحسن التعليم ويتحسن القضاء وتتحسن الصحة، بعد هذا يمكن للمغاربة أن يثقوا في الغير...
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0
22 - NeoSimo الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:21
رغم أن هذه الدراسة هي قريبة جداً لما وقع فعلاً إلا أن الشعب لا زال مُخَدَّر سواء بسبب خلط الدين بالسياسة أو خلط حب الملكية بأفعال القصر أو بسبب الأمية وقلة الوعي وفي مناطق كثيرة بسبب بيع الصوت ببضع دريهمات... وكوكتيلات قلة وعي أخرى يتميز بها المغاربة...

الأحزاب والقصر ما هم إلا مرآة تعكس حالة الشعب وعندما يصل الشعب إلى وعي الأغلبية عندها سيبدأ التغيير الحقيقي لمصلحة الشعب سواء من طرف الأحزاب أو القصر...
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23 - صوت العقل الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:32
حزب العدالة والتنمية لم ينجح إلا في الانتخابات . ما عدا ذلك " rien à signaler ."
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-3
24 - hamza الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:33
كلمة "إضعاف" كافية لكي نقول بأن هذا الحزب قوي مما يجعل الأحزاب غير الجادة مستعدة للتحالف مع الشيطان للإطاحة به
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