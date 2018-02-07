سفير القاهرة ينوه بالصداقة المصرية - المغربية

هسبريس من الرباط

استقبل أشرف إبراهيم، سفير مصر بالرباط، أعضاء مجموعة التعاون والصداقة المصرية - المغربية بمجلس المستشارين، برئاسة النائب عبد الإله المهاجر، عضو حزب الأصالة والمعاصرة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السفير المصري على أهمية دور مجموعة التعاون والصداقة المصرية - المغربية بمجلس المستشارين "في دفع التعاون البرلماني بين البلدين، وتعزيز الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتشجيع الجهات التنفيذية في البلدين للارتقاء بمجالات التعاون المشتركة؛ ومن بينها التبادل الاقتصادي والتجاري، والعلاقات الثقافية الثنائية، وكافة موضوعات الاهتمام المشترك".

كما نوه المتحدث بقوة العلاقات بين البلدين، ووجود تنسيق وتفاهم كامل بينهما حول مختلف القضايا؛ مشيرا إلى أن البلدين "حريصان على تطوير علاقاتهما المشتركة، وتعميق مسار التنسيق والتشاور في كافة القضايا، وصولا لمستوى الشراكة الاستراتيجية الذي يطمح اليه الشعبين الشقيقين؛ ويتناسب مع ما يجمع البلدين من روابط حضارية وشعبية ضاربة في عمق التاريخ".

من جانبه، أشار عبد الإله المهاجر، رئيس مجموعة التعاون والصداقة المصرية - المغربية بمجلس المستشارين، إلى أن المجموعة تأسست في فبراير 2016، وتم تشكيلها في يناير من العام الجاري "بهدف تعزيز مستوى التعاون الثنائي بين البلدين بمختلف المجالات؛ وتبادل الخبرات التشريعية بين الجانبين"، مؤكدا أن مجلس المستشارين المغربي "يتطلع إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التشريع؛ خصوصا فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بحماية الآثار والممتلكات الأثريةط.

يذكر أن اللقاء عرف أيضا حضور كل من نبيل الأندلسي، مقرر المجموعة وعضو فريق حزب العدالة والتنمية، ووفاء القاضي، نائب رئيس المجموعة عن الاتحاد المغربي للشغل، إضافة إلى عمر شعيب، سكرتير ثالث في السفارة.