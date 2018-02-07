24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:50
|07:17
|12:47
|15:41
|18:07
|19:23
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- شركة "تويوتا" تتوقع ربحا قياسيا في العام الحالي
- قنص نمر أسود يحرم مليونيرا تايلانديا من الحرية
- أميرة يابانية تؤجل حفل زفافها سنتين كاملتين
- رواسب كولونيالية وثقافية وسؤال الكراهية بين شرائح اجتماعية
- مجلس الذهب: تدني الطلب لأقل مستوى سنة 2017
تسريب فيديوهات لمرضى يسائل حرمة الجسد وإفشاء سر المهنة (5.00)
الصبار يعد بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة بالآلية الوطنية للوقاية (5.00)
مصدر حكومي يضع شروط المغرب لمفاوضات مباشرة مع البوليساريو (5.00)
- مصدر حكومي يضع شروط المغرب لمفاوضات مباشرة مع البوليساريو - (84)
- رصيف الصحافة: ترامب يهدد بفرض عقوبات اقتصادية على المملكة - (67)
- أخنوش يدعو إلى رقمنة تخلق فرص شغل بالمملكة - (56)
- الحزب الحاكم بالجزائر يتبرأ من لجنة دعم الولاية الخامسة لبوتفليقة - (42)
- العمل بـ"الكونطرا" في الجماعات الترابية .. ترقب شديد للتدابير الحكومية - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سفير القاهرة ينوه بالصداقة المصرية - المغربية
استقبل أشرف إبراهيم، سفير مصر بالرباط، أعضاء مجموعة التعاون والصداقة المصرية - المغربية بمجلس المستشارين، برئاسة النائب عبد الإله المهاجر، عضو حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السفير المصري على أهمية دور مجموعة التعاون والصداقة المصرية - المغربية بمجلس المستشارين "في دفع التعاون البرلماني بين البلدين، وتعزيز الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتشجيع الجهات التنفيذية في البلدين للارتقاء بمجالات التعاون المشتركة؛ ومن بينها التبادل الاقتصادي والتجاري، والعلاقات الثقافية الثنائية، وكافة موضوعات الاهتمام المشترك".
كما نوه المتحدث بقوة العلاقات بين البلدين، ووجود تنسيق وتفاهم كامل بينهما حول مختلف القضايا؛ مشيرا إلى أن البلدين "حريصان على تطوير علاقاتهما المشتركة، وتعميق مسار التنسيق والتشاور في كافة القضايا، وصولا لمستوى الشراكة الاستراتيجية الذي يطمح اليه الشعبين الشقيقين؛ ويتناسب مع ما يجمع البلدين من روابط حضارية وشعبية ضاربة في عمق التاريخ".
من جانبه، أشار عبد الإله المهاجر، رئيس مجموعة التعاون والصداقة المصرية - المغربية بمجلس المستشارين، إلى أن المجموعة تأسست في فبراير 2016، وتم تشكيلها في يناير من العام الجاري "بهدف تعزيز مستوى التعاون الثنائي بين البلدين بمختلف المجالات؛ وتبادل الخبرات التشريعية بين الجانبين"، مؤكدا أن مجلس المستشارين المغربي "يتطلع إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التشريع؛ خصوصا فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بحماية الآثار والممتلكات الأثريةط.
يذكر أن اللقاء عرف أيضا حضور كل من نبيل الأندلسي، مقرر المجموعة وعضو فريق حزب العدالة والتنمية، ووفاء القاضي، نائب رئيس المجموعة عن الاتحاد المغربي للشغل، إضافة إلى عمر شعيب، سكرتير ثالث في السفارة.