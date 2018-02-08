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الملك يهنئ نينيستو بإعادة انتخابه رئيسا لفنلندا
الخميس 08 فبراير 2018 - 20:27
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ساولي نينيستو، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية فنلندا.
وأعرب الملك في هذه البرقية لنينيستو عن أحر المتمنيات بموصول التوفيق في مهامه السامية، لتحقيق تطلعات الشعب الفنلندي الصديق إلى المزيد من التقدم والرخاء.
ومما جاء في هذه البرقية "أود بهذه المناسبة أن أشيد بمستوى علاقات الصداقة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية فنلندا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل تعزيز هذه العلاقات، وتوسيع مجالاتها، خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الصديقين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - حسن المغترب الخميس 08 فبراير 2018 - 21:13
نعم رئيس بكل معنى الكلمة قوي في قرارته و لايحب التكبر و قد كان لي شرف ان التقي به في المستشفى البلدي لهلسنكي، حيت رزقت زوجته بولد، و قد كنت في زيارة للزوجتي، اتمنى ان يقتدي به حكام العرب، نِعم القدوة الحسنة في التسيير و التدبير، و الصرامة
2 - ابن حلالة الخميس 08 فبراير 2018 - 21:23
كم من شخصيات غربية تغيرت و دخلت التاريخ السياسي عبر الفترات الرآسية إلا الحكام العرب يبقون حتى الموت أو العزل المذلول
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