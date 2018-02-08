الملك يهنئ نينيستو بإعادة انتخابه رئيسا لفنلندا

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ساولي نينيستو، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية فنلندا.

وأعرب الملك في هذه البرقية لنينيستو عن أحر المتمنيات بموصول التوفيق في مهامه السامية، لتحقيق تطلعات الشعب الفنلندي الصديق إلى المزيد من التقدم والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية "أود بهذه المناسبة أن أشيد بمستوى علاقات الصداقة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية فنلندا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل تعزيز هذه العلاقات، وتوسيع مجالاتها، خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الصديقين".