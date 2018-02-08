مجلس الحكومة يعين شخصيات في مناصب عليا

هسبريس - و.م.ع

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه تم تعيين كل من مصطفى الزفري في منصب مدير المحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط، وجدو الإدريسي في منصب المفتش العام –قطاع الاتصال، بوزارة الثقافة والاتصال؛ والشريف الشفشاوني محمد عبد الفتاح، في منصب مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

كما تم تعيين رشيد فيرادي، في منصب مدير الشراكة والتواصل والتعاون بكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.