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إضرابات واعتصامات تُواجه حكومة العثماني في ذكرى "20 فبراير"

إضرابات واعتصامات تُواجه حكومة العثماني في ذكرى "20 فبراير"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:00

تزامناً مع الذكرى السابعة لانطلاق حركة 20 فبراير بالمغرب، اختارت فعاليات نقابية تخليد هذا الموعد الذي يُصادف الثلاثاء عبر خوض إضرابات واعتصامات في قطاعات مختلفة، احتجاجاً على عدم تفاعل رئيس الحكومة والوزارات المعنية مع مطالب الشغيلة والموظفين وأساتذة التعليم العالي.

في هذا الصدد، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب عام وطني في قطاعات التعليم والجماعات المحلية والتدبير المفوض بعد غد الأربعاء، مصحوباً بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.

الإضراب الأول في عهد الوزير الجديد المسؤول عن قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يأتي احتجاجا على "محاولة الإجهاز على مجانية التعليم، من خلال فرض رسوم التسجيل بالتعليمين الثانوي والجامعي على الأسر، تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل"؛ كما يُطالب رجال ونساء التعليم من خلاله بـ"تحسين ظروف اشتغالهم وتقاعدهم".

وبعد هذه الخطوة النضالية، يعتزم "رفاق الأموي" خوص اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان المغربي طيلة يوم الثلاثاء 20 فبراير المقبل، للاحتجاج على "الاستهتار الحكومي بالحوار الاجتماعي ومطالب الأجراء والتمادي في الهجوم على المكتسبات والحقوق".

وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الخروج النقابات إلى الشارع في 20 فبراير "جاء تخليداً لهذه المعلمة النضالية التي خرج فيها الشباب والمجتمع المدني للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ عدد من الإصلاحات السياسية في البلاد".

وأشار الزاير، في تصريح لهسبريس، إلى أن "الاحتجاج في ذكرى 20 فبراير هو فقط خطوة من أجل الضغط على حكومة العثماني للاستجابة لمضامين الحوار الاجتماعي". وشدد القيادي النقابي على أن المركزيات النقابية عازمة على التصعيد خلال الأيام المقبلة في ظل "غياب حوار اجتماعي حقيقي كما تراه النقابات".

من جهة ثانية، شرع الاتحاد المغربي للشغل في تنفيذ برنامجه النضالي الذي أعلنه سابقاً بتحول مؤسسات البلاد إلى مركز للاحتجاج اليومي لمدة شهر بأكمله، إذ أعلن خطوات احتجاجية في قطاعات مختلفة تنطلق من 10 فبراير إلى 10 مارس المقبل.

مؤسسات التعليم العالي والجامعات المغربية ستكون على موعد احتجاجي أيضاً يوم 20 فبراير، إذ سبق أن أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن إضراب وطني عام احتجاجاً على "تراجع الوزارة الوصية عن بنود ومقتضيات الاتفاق المشترك ليوم 13 أكتوبر 2017، ولاسيما لعدم استجابة رئاسة الحكومة لطلب الحوار الذي تقدمت به، في تعارض سافر مع الادعاء الرسمي بفضيلة الحوار الاجتماعي".

وشدد أساتذة التعليم العالي على أن النقابة ستواجه "سياسة التسويف والمماطلة التي يعتمدها المسؤولون الحكوميون بخصوص الملف المطلبي للأساتذة الباحثين".

من جهة ثانية، دعا حزب النهج الديمقراطي إلى تخليد الذكرى السابعة لانطلاق حركة 20 فبراير، وناشد أعضاء الحركة والجمعيات الحقوقية والهيئات السياسية "توفير شروط إحياء هذه الذكرى بما يوفر لها بعدها الجماهيري، وتأكيدا على استمرار نضال الشعب المغربي من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة وضد الفساد والاستبداد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - حلالة 59 الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:23
إنا عرضنا الحكومة على ابن كيران و أبى و رفضها و حملها سليل أسرة آل عثمان و كان ضعيفا خنوعا. فالسيد العثماني لا يهمه إلا الترتيب الوزاري. بينما مكونات الشعب في جحيم الحياة. و هذا يتضح من خلال الاحتجاجات التي تعم جميع القطاعات.و ما ينتظر العثماني إلا ما هو أسوأ. فالشعب كله يعاني.و بفعل هذه السياسة التي ينهجها رئيس الحكومة سيشهد المغرب أخطر مرحلة لدرجة أن وزراء تكميليين أصبحوا يتدخلون في غير اختصاصاتهم. كالذي يتكلم عن التعليم و الصحة و الشغل ووو. و يبقى دور العثماني ما هو إلا مرآة للمنتظم الدولي بأن المغرب له حكومة جاءت بعد فوزها في الانتخابات
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24
2 - ميمون و رضوان الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:28
وما لديه ان يفعل،فهو ذيل كسابقيه،يقوم بتنفيذ ما يملي عليه اصحاب القرار(التماسيح و العفاريت).
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32
3 - عبدالله الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:29
وا طيبتونا بقوة المظاهرات ، هادشي راه بسال بزاف ، المظاهرات باطيتو فيها الركورد العالمي تتظاهرون اكثر من الخدمة ديالكم .
راه النبيح مل نهار ما تا يبقى يحس بيه حتى واحد مع المدة لان هادشي ما بقاش عادي ، واش الحكومة عندها العصا السحرية بغيتو كولشي في نهار ، سيرو تخدمو باراكا من العياقة راكوم بسلتو او هادشي ولى تا يذخل الشك يشكون لي تا يخلصكوم.
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-44
4 - الحق الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:32
ماهو محل المعطلين الذين لم يجدو حتى وظيفة في السلم 6 او 8 .
ةالنقابات لاتبحت الا على مصالحها الخاصة وتتبع سياسة الحزب الذي تنتمي اليه .
اليست نقابة حزب العدالة مسؤولة عن تردي وضعية الموظف ام انها تبيع القرد و تضحك على كن اشتراه
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13
5 - سامي الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:34
اولا هي ليست حكومة العتماني بل حكومة اخنوش العتماني واجهة فقط يتم القاء الفشل عليها ونسب النجاح لاخنوش ولكن العيب فالعتماني اللي قبل هدا الدور بعدما رفضه بنكيران الدي يضل رغم سوءه من احسن السياسيين الدين وقفو في وجه استبداد اخنوش بالنسبة للاحتجاجات فهي لن تتوقف ما دام الشعب يعاني من الفقر والغلاء والبطالة ونهب ترواته من طرف اغنياء المغرب الشعب محاصر بالتلوج في الجبال وترواته تدهب لتنمية افريقيا عباد الله وصلات فيهوم للعظم والدولة تريد تنظيم كاس العالم وتستعد لتنظيم مهرجان موازين بعد اسابيع
اي محاولة للدولة للقيام بما يقوم به النظام المصري حاليا للدفع بمرشحها الوحييد المعروف ليكون رئيس الحكومة المقبلة ستؤدي الى ملايحمد عقباه
ما تسكتش اسي بنكيران عطيه العصير
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18
6 - ولد زايو الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:41
حذاري ثم حذاري لمن أراد أن يخلط الأوراق! !!! إن 20 فبراير لها أصحابها الشرفاء المحرومين.!!!! الفعاليات النقابية تريد تخليد هذا الموعد عبر خوض إضرابات واعتصامات في قطاعات مختلفة، احتجاجاً على عدم تفاعل رئيس الحكومة والوزارات المعنية مع مطالب الشغيلة والموظفين وأساتذة التعليم العالي. !!! وباز ليكم أوجهكم حمر!! فيه شباب وعائلات لم تجد عمل ولا حتى العيش الكريم!!! أما أنتم لقد وجدتم قوت يومكم رغم أنكم كسالى في عملكم الإداري.ط ونقابة العمال لا تهتم باليد العاملة على سبيل المثال فيه عمال يشتغلون طول الأسبوع داخل شركات التابعة للمستثمر الأجنبي طول الأسبوع وأجرهم الشهري لا يتعدى 3000 درهم، هذا من جهة. بالله عليكم من ينوب عن الشباب الحراgة البطالة والباعة المتجولين ومن لهم معاقين في البيت يعيشون سوى من تبرعات المحسنين. دعوا عنكم ذكرى 20 فبراير لأصحابها للتعبير عن حزنهم وخيبة أملهم في أحزاب سياسية خانت صوت الناخب وههيا الآن بدأت تتآكل أطرافها.
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20
7 - Adil زاكي الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:42
كان ربيع 20فبراير في طريقه الصحيح بقيادة مثقفون وشباب واعي وشرفاء لكن الدولة العميقة قامت بدس ملحدين ومثليين وشماكرة الدولة داخلها مما ادى الى خروج هدا الجموع من المشروع الوطني وأفشاله.. 1-0 لصالح المخزن. ننتظر مقابلة الاياب . . .
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10
8 - tarik الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:43
يجب سن قانون اقتطاع ×5 لكل مضرب
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-22
9 - ميمون الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:47
ياودي هاذ الشعب المغربي يصبر أكثر من الجمل...

الغلاء يحاصره من كل اتجاه...

والحكومات تتفنن في التضييق عليه...

ولازال يخشى على بلده الفتن ويدعو بالسلامة...

شعب يحمل دولة على أكتافه...

ودولة تتلذذ في التضييق عليه...

حملات لملأ الصندوق في كل مكان ولا يسقط فيه سوى المغلوبون أصلا على أمرهم...

أجور مجمدة...

في 2018 :
التعويض عن الزوجة 30 درهم في الشهر!!!؟؟؟
التعويض عن الابناء 200 درهم ؟؟؟!!!!
بدل سكن للطبيب أو المهندس 650 درهم للشهر ؟؟؟!!!

دولة لم تراجع منظومة التعويضات التي تركها المستعمر...

من هو في منصب صالح للاستغناء الحرام فهو في بحبوحة الحرام الديني
ومن لا يملك الا جهده يعمل وهو في حاة قنوط

لا صحة ...
لا تعليم ...
لا امن ...
الامن في بلادنا عبارة عن حملات لملأ الصناديق
رجال القانون في بلادنا لا يلزمهم القانون فهم فوقه

دولة؟؟؟!!!

انا لا اعرف شرطي او دركي او موظف بوزارة الداخلية او العدل ... يحمل جميع وثائق السيارات
هل سمعتم في يوم من الايام ان احد هته الفئات ادى غرامة طرقية...
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11
10 - lotfi الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:53
وما الطاءل والفائدة من الاحتجاجات لا شيء يذكر .إنما تمثيل وسيناريوا وصيحة في وادي ؟!
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7
11 - حبيب الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:20
راه عاقة بكم الشغيلة المغربية يا النقبات باغين تبانو على ظهر 20 فبراير
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8
12 - تجربة الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:22
شعارات رنانة تقول بلسان حالها في يوم 20 فبراير ناضلوا وزلزلوا قوى التحكم الظلاميين نعم انها ذكرى واي ذكرى ذكرى شهداء الذين ناضلوا ورفعوا سقف مطالبهم من اجل حرية كرامة عدالة اجتماعية واستغلتها احزاب من اجل الاسنرزاق فنفسوا عن ضغط الشعب يوم 20 فبراير انه يوم النصر يوم العزة يوم الكرامة لا يوم المراوغة والذلة والخديعة، النقابات ستحرر المغرب من قبضة الاحزاب و ستعلنها انها بالمرصاد للحكومة نعم فلا للإزدواجية والمسرحيات الهزيلة ونعم لحل البرلمان ومنح دستور جديد تشارك فيه جميع القوى الحية واعادة سيناريو من اجل تنصيب رئيس حكومة جديد فعلم ياشعب المغرب ان طبخة من وراء 20 فبراير ستكون 100% مخزنية بإمتياز.
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2
13 - kamal الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:25
لمدا هدا الاحتجاج والمغرب بقيادة جلالة الملك نصره الله اصبح من الدول الرائدة والكتطورة وتعرف تنمية في جميع المجالات واصبحت نمودج يحتدى به في افريقيا والعالم العربي بل بالعالم باسره جلالة الملك يبدل كل جهده من اجل الرقي بالوطن ولكن الشعب لا يساعده الملك يعمل هو وبعض السياسيين كاخنوش الوزير الوحيد الدي يشتغل هو وبعض وزراء حزبه بينما لا تحتجون على بنكيران الدي اغرق المغرب نقولكوم حمدو الله شوفو غير الجزائئر ما لقاو ما ياكلو ماشي بحال مغرب جلالة الملك نصره الله وايده
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-5
14 - الزرعي. الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:33
ان الفقر الحقيقي الذي اصيب به المغرب هو قلة الادب وقلة الحياء و القناعة التي نخرت نفوس المواطنين بسياسة الحكومات المتعاقبة لن تنفع اي مظاهرات لان القطار قد فات ونحن في محطة بويا عمر.
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0
15 - rachida الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:41
ان لم يكن اليوم فسيكون غدا الوضع يزداد سوءا والحكومة مطنشة لا تبحث سوى عما يزيد من خنق المواطن واخراجه عن السيطرة . واظن ان خروج المواطن للشارع سيكون صعبا شيءا ما لكن الاصعب هو انه اذا خرج وكسر جدار الخوف ان يتراجع . لهذا الحكومة عليها الاسراع في ايجاد الحلول والجلوس الى طاولة الحوار وتنفيد كل ما سيتوصلون اليه فبرودة الطقس لن تستطيع تجميد الاعصاب وفورة الدم .
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1
16 - الريع العربي الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:45
كان الريع العربي فرصة ذهبية لبنكيران وحزب للوصول الى الحكومة ومناصب لم يكن يحلم بها.فهلك العباد وتجنب الفساد.لقد باع الوهم لمواطنين.وفي الاخير ساسوه من نعيم الدنيا.
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0
17 - ابن مسكويه الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:48
هل بقي لمؤسسات الوساطة من احزاب ونقابات دور؟!!لقد تجاوز المواطن هذه المؤسسات واصبح ينظم نفسه بنفسه في احتجاجاته لانعدام الثقة وكل من يتحدث عن هذه المؤسسات اليوم التي باعت المواطن بثمن بخس فهو واهم الكل يريد ان يركب على النضالات الحقيقية ويسرق مبادءها
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