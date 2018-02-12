لقاء يجمع بنشماش بوفد عن "شيوخ الأوروغواي"

هسبريس من الرباط

أجرى حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الاثنين بمقر المجلس، مباحثات مع وفد عن مجلس الشيوخ لجمهورية الأوروغواي برئاسة "أوطيغي فيغا ماركوس خافيير"، بحضور أحمد الخريف، عضو مكتب المجلس الممثل الدائم ببرلمان أمريكا الوسطى والكرايبي.

بنشماش اعتبر في كلمة بالمناسبة أن الزيارة "تشكل فرصة تاريخية للدفع بمستوى العلاقات بين البلدين إلى ما يطمح ويتطلع إليه الشعبان"، مؤكدا أن المغرب "يطمح لتنويع علاقاته مع دول أمريكا اللاتينية في إطار استراتيجية التعاون جنوب ــ جنوب".

وذكّر رئيس مجلس المستشارين بأهمية مشروع إحداث "منتدى برلماني أفريقي أمريكو لاتيني" كإطار للعمل المشترك وآلية للترافع لصالح الشعوب الإفريقية والأمريكو لاتينية في مختلف المنتديات والمحافل الدولية، قبل أن يقدم عرضا مفصلا حول مختلف الجوانب المتعلقة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، مبرزا أهمية المبادرة التي تقدمت بها للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية كحل سياسي، عادل وواقعي لإنهاء النزاع المفتعل حول هذه الأقاليم.

من جهته، رحب رئيس وفد مجلس الشيوخ لجمهورية الاوروغواي بمبادرة تأسيس منتدى برلماني أفريقي أمريكو لاتيني، داعيا إلى إرساء علاقات قوامها المصالح الاقتصادية، "بعيدا عن الاعتبارات الإيديولوجية التي ظلت تحكم منطق العلاقات بين الدول زمن الحرب الباردة".

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، كشف وفد مجلس الشيوخ لجمهورية الاروغواي أن زيارته إلى مدينة العيون "صححت لديه مجموعة من المغالطات وساعدته على تبديد سوء الفهم"، معبرا عن إشادته بمستوى التطور الذي تعرفه المنطقة "سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى التمثيلية الديمقراطية على غرار المسار التنموي والحقوقي الذي يعيشه المغرب ككل".

حري بالذكر أن وفد جمهورية الاوروغواي الذي يزور المغرب بدعوة من رئيس مجلس المستشارين، ضم كلا من "أوطيغي فيغا ماركوس خافيير"، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الحاكم، و "لويس ألبرطو هيبير"، عضو مجلس الشيوخ رئيس الحزب الوطني، و"خوسي أمورين باتيي"، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "كولورادو".