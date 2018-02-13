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كُتّاب وآراء
وفد جامعي يعلن ترجمة دستور المملكة إلى الكورية
أعلن وفد جامعي كوري عن إصدار ترجمة باللغة الكورية للدستور المغربي لسنة 2011، "من أجل المساهمة في التعريف بالمملكة المغربية وتقريب التجربة الدستورية المغربية للباحثين والطلبة وللشعب الكوري بصفة عامة".
جاء ذلك الإعلان خلال لقاء جمع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، بجونغهوا لي، مدير معهد الدراسات لشؤون الشرق الأوسط بكوريا، والذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد من الأساتذة الباحثين بجامعة "ميونغ جي" الكورية.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن اهتمام الجامعة الكورية بالمغرب وبمؤسساته الدستورية "يعكس التقارب المغربي الكوري في جميع المجالات"، مستعرضا بالمناسبة أهم مميزات وخصائص الدستور المغربي الذي يعكس نضج التجربة المغربية من خلال تعزيز دور المؤسسات وترسيخ البناء الديمقراطي.
كما أكد المالكي، خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور مولود بركايو رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الكورية بمجلس النواب، على دور الجامعة ومعاهد البحث العلمي في التقريب بين الشعوب وإيجاد الحلول للإشكالات التي يعرفها عالم اليوم، مشيرا في السياق ذاته إلى أن مجلس النواب بصدد إحداث مركز للدراسات والبحوث البرلمانية تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي الجديد للمجلس.
دونكسيل بارك، سفير كوريا الجنوبية بالرباط، الذي كان حاضرا باللقاء، وجه بالمناسبة دعوة رسمية إلى رئيس مجلس النواب من أجل القيام بزيارة عمل لكوريا وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين لما يخدم مصالحهما المشتركة.
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تعليقات الزوّار (8)
دستور صوت عليه الشعب الامي ب 200 درهم بعدما جلبه اعوان السلطة على متن الدواب و النقل المزدوج ليس بدستور.
ومن الأفضل (خليوا الناس في حالهم )