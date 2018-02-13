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الرئيسية | سياسة | وفد جامعي يعلن ترجمة دستور المملكة إلى الكورية

وفد جامعي يعلن ترجمة دستور المملكة إلى الكورية

وفد جامعي يعلن ترجمة دستور المملكة إلى الكورية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 21:40

أعلن وفد جامعي كوري عن إصدار ترجمة باللغة الكورية للدستور المغربي لسنة 2011، "من أجل المساهمة في التعريف بالمملكة المغربية وتقريب التجربة الدستورية المغربية للباحثين والطلبة وللشعب الكوري بصفة عامة".

جاء ذلك الإعلان خلال لقاء جمع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، بجونغهوا لي، مدير معهد الدراسات لشؤون الشرق الأوسط بكوريا، والذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد من الأساتذة الباحثين بجامعة "ميونغ جي" الكورية.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن اهتمام الجامعة الكورية بالمغرب وبمؤسساته الدستورية "يعكس التقارب المغربي الكوري في جميع المجالات"، مستعرضا بالمناسبة أهم مميزات وخصائص الدستور المغربي الذي يعكس نضج التجربة المغربية من خلال تعزيز دور المؤسسات وترسيخ البناء الديمقراطي.

كما أكد المالكي، خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور مولود بركايو رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الكورية بمجلس النواب، على دور الجامعة ومعاهد البحث العلمي في التقريب بين الشعوب وإيجاد الحلول للإشكالات التي يعرفها عالم اليوم، مشيرا في السياق ذاته إلى أن مجلس النواب بصدد إحداث مركز للدراسات والبحوث البرلمانية تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي الجديد للمجلس.

دونكسيل بارك، سفير كوريا الجنوبية بالرباط، الذي كان حاضرا باللقاء، وجه بالمناسبة دعوة رسمية إلى رئيس مجلس النواب من أجل القيام بزيارة عمل لكوريا وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين لما يخدم مصالحهما المشتركة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - PureMinded الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 21:59
خطوة رائعة لتصدير شوهتنا للخارج و بالضبط لبلد خرجت فيها رئيسة الوزراء باكية امام الشعب و تعلن استعدادها للذهاب للسجن.

دستور صوت عليه الشعب الامي ب 200 درهم بعدما جلبه اعوان السلطة على متن الدواب و النقل المزدوج ليس بدستور.
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33
2 - مجنون الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 22:03
بادرة تاريخية لتتعلم كوريا الدستور والديموقراطية المغربية الرائدة وادعو الكوريين للتوقف عن انتاج الكمبيوتر والهواتف والشاشات والمجيء الى المغرب ليتعلمو التكنولوجيا والصناعة .هاد النواب الكوريين جاو سياحة على حساب شعب كوريا ولقاو نوابنا فايتينهم في الخطفة
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30
3 - ملاحظ الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 22:03
فهل الكوريين محتاجون لنلقنهم دروس في الديموقراطية؟ يريث لو كنا نعمل ونتعامل بالطريقة الكورية. كنت اتمنى ان يجتمع الوفد الكوري بنواب الامة و ييعطوهم دروس في ما معنى ان تكون نائب او مستشارا بالبرلمان.
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14
4 - لا داعي الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 22:12
نصيحة لوجه الله تعالى لا تذكروا أسماء الوزراء ولا كيفية اشتغالهم .
ومن الأفضل (خليوا الناس في حالهم )
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5 - koko الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 22:20
يجب ترجمة الكتب لدول المتقدمة من اجل فهم تكنولجيا والاخلاق
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10
6 - عبقور الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 22:40
نحن من نحتاج ان نتعلم من كوريا الجنوبية الفصل بين السلط والعدل وغيرها من القيم الانسانية التي رفعت الانسان الكوري الجنوبي ليكون ضمن الامم التي تتمتع بالرفاهية اما المغاربة فليس لديهم مايعطونه لكوريا الجنوبية.
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12
7 - طنجاوي الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 22:42
أتمنى أن يترجم هؤلاء الأساتذة الكوريين دستور بلادهم للعربية ليتعلم نوابنا و مسوؤلونا فنون الديمقراطية
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14
8 - حقيقة الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 23:14
كنت أضن أنها نكتة ولكن خاب ضني إنها حقيقة كان أجدر بكم أن تقوم بترجمة كتب طبخ المغربي ربما كان لنا نسبة من المصداقية أما دستررنا الذي فيه شخص واحد يحكم هوى وعائلته و كل شعب عبيده
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