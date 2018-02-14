24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:11
|12:47
|15:46
|18:14
|19:29
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- "حريات حلال" و"حريات حرام"
- المطلوب رأس "البيجيدي" وليس رأس بنكيران
- هل أضحى الزواج ضربا من المغامرة؟!
- نزول خالد بن الوليد بمدينة الدار البيضاء
- الحرف اللاتيني أنفع لخدمة الأمازيغية من الحرف العربي
- وزارة الأوقاف تنفق أزيد من 14 مليارا على آلاف الأضرحة والزوايا - (153)
- جمعيات تدعو إلى عدم تكليف أطفال التخييم بالنهوض لصلاة الفجر - (152)
- الحكومة تعد بآلاف المناصب في جرادة .. والساكنة تدرس مآل الحراك - (62)
- نشطاء مِثليون يجددون الدفاع عن حقوق "الأقليات الجنسية" بالمغرب - (53)
- تداعيات تصريحات بنكيران تضع الائتلاف الحكومي في "مهب الريح" - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"برلمانيون شباب" يستفيدون من معاشات شهرية بعد بلوغ 25 سنة
كشفت معطيات حول إفلاس معاشات "ممثلي الأمة"، بعدما قرر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف بـ"CNRA"، والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات النواب البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس، أن سبب الإفلاس يعود إلى طريقة صرف هذه المعاشات.
الإفلاس الذي أصبح واقعا، وذلك بعدما رفضت الحكومة التدخل لإنقاذ الصندوق وتعالي المطالب البرلمانية بتصفية هذه المعاشات، كان من مسبباته الرئيسية أن 3 في المائة من النواب حصلوا على التقاعد مباشرة بعد بلوغهم 25 سنة.
ووفق المعطيات التي تتوفر عليها هسبريس فإن عدد النواب الذين كانوا يتقاضون 5 آلاف درهم شهريا عن ولاية حكومية بلغت 5 سنوات تجاوز 30 نائبا، تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة، وهو ما يعادل 3 في المائة من مجموع النواب الـ 1020.
وحسب المعطيات ذاتها فإن الدعوات للإصلاح التي أطلقتها الحكومة هدفها استثناء الحالات التي سجلت منذ اعتماد نظام اللائحة الوطنية للشباب، والتي تسمح للنواب أن يتقاضوا معاشات مباشرة بعد نهاية مهمة انتدابهم، وهو ما ساهم بشكل كبير في إفلاس صندوق المعاشات.
ولتجاوز هذا الإشكال فتحت الأغلبية الحكومية مفاوضات مباشرة من أجل إصلاح الصندوق، مسجلة شبه إجماع بين مكوناتها، باستثناء فريق العدالة والتنمية، على الرفع من المساهمات التي يقدمها النواب للصندوق إلى 3200 عِوَض 2900 الحالية، أي بزيادة 300 درهم شهريا، ورابطة الاستفادة من التقاعد ببلوغ نواب الأمة 65 سنة من العمر.
من جهة ثانية، تقوم وصفة أحزاب الأغلبية، التي تنتظر تأشير العُثماني بعدما قدمت له في لقاء مصغر، على أن يستفيد النواب عن كل سنة تشريعية خلال الولاية الأولى مما مجموعه 800 درهم، عِوَض ألف درهم الحالية؛ فيما جرى تحديد 700 درهم خلال ولايتين، وثلاث ولايات، يتقاضى عنها النائب 500 درهم في السنة. كما قررت منح كل نائب قضى بالمؤسسة التشريعية أربع ولايات فما فوق ما مجموعه 400 درهم سنويا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
الله ينعل لي ميحشم.
2500درهم هي لي باقيا
واخيرا يخرجوا لنا عفاريت وتماسيح نهبوا المال العام برا وبحرا. حكومة فاشلة في إدارة الموارد لوطننا
Le gouvernement de Shinzo Abe a annoncé la mesure cette semaine, la justifiant par la situation catastrophique du budget consacré aux retraites.
La mesure ne s'appliquera toutefois, au moins dans un premier temps, qu'aux volontaires. Les autres pourront continuer à prendre leur retraite à l'âge légal actuel, soit entre 60 et 70 ans.
Les fonctionnaires qui décideront de prendre leur retraite à 80 ans bénéficieront d'une pension plus importante. Ils pourraient toutefois n'avoir que peu de temps pour en profiter, l'espérance de vie pour les hommes s'établissant à 81 ans au Japon, 87 ans pour les femmes.
التي أصابت الشعب الموغربي حتى
البرلمانيين الشباب دخلوا عن طواعية
ينتظرون الريع الريع السحت مال الحرام
أنقذواالشعب والبلاد من التهميش
وهضر مال العام.على العدالة والتنمية
أن تقف ضد إصلاح تقاعدالبرلمانيين
الحالة تستدعي الرزانة والوقوف
عندهذه التجاوزات من أحزاب متبهذلة
وحكومة النظام المخزني
ماذا يقول المجلس العلمي في هذه النازلة؟ هل ما يأكله النواب والوزراء ومدراء وموظفون كبار من أجور ومعاشات جد مرتفعة وهم لا يفعلون شيئا يذكر، هل هو حرام أم حلال أم سحت؟ وفي انتظار جواب، نستمر في ترديد: اللهم إن هذا منكر !اللهم إن هذا منكر !
ce n'est pas parce qu'on baragouine quelques mots en français appris de manière erronée qu'on est plus développé que les autres marocains.. La preuve , en France, les Français de souches, ont des difficultés à trouver un travail, une insértion (avec le respect que l'on doit pour les Français, mais il se trouve que certains bougnoules veulent impliquer les Français dans les problèmes insolubles des Marocains)
- le problème ce n'est une question de français, d'arabe ou d'anglais ou d'espagnol, etc, mais c'est une politique, une justice, et ça tout être connait ce que cela veut dire
ARRETONS DE COMMENTER EN LANGUE ETRANGERE UN TEXTE EN ARABE C'EST NUL ET BETE....
حقيقة هدا ظلم
فهل يجوز ان يحصل شخص على التقاعد بعد 25 سنة
هل يشتكي من عاهة مستديمة