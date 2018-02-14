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"برلمانيون شباب" يستفيدون من معاشات شهرية بعد بلوغ 25 سنة

"برلمانيون شباب" يستفيدون من معاشات شهرية بعد بلوغ 25 سنة
هسبريس – محمد بلقاسم
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:00

كشفت معطيات حول إفلاس معاشات "ممثلي الأمة"، بعدما قرر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف بـ"CNRA"، والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات النواب البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس، أن سبب الإفلاس يعود إلى طريقة صرف هذه المعاشات.

الإفلاس الذي أصبح واقعا، وذلك بعدما رفضت الحكومة التدخل لإنقاذ الصندوق وتعالي المطالب البرلمانية بتصفية هذه المعاشات، كان من مسبباته الرئيسية أن 3 في المائة من النواب حصلوا على التقاعد مباشرة بعد بلوغهم 25 سنة.

ووفق المعطيات التي تتوفر عليها هسبريس فإن عدد النواب الذين كانوا يتقاضون 5 آلاف درهم شهريا عن ولاية حكومية بلغت 5 سنوات تجاوز 30 نائبا، تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة، وهو ما يعادل 3 في المائة من مجموع النواب الـ 1020.

وحسب المعطيات ذاتها فإن الدعوات للإصلاح التي أطلقتها الحكومة هدفها استثناء الحالات التي سجلت منذ اعتماد نظام اللائحة الوطنية للشباب، والتي تسمح للنواب أن يتقاضوا معاشات مباشرة بعد نهاية مهمة انتدابهم، وهو ما ساهم بشكل كبير في إفلاس صندوق المعاشات.

ولتجاوز هذا الإشكال فتحت الأغلبية الحكومية مفاوضات مباشرة من أجل إصلاح الصندوق، مسجلة شبه إجماع بين مكوناتها، باستثناء فريق العدالة والتنمية، على الرفع من المساهمات التي يقدمها النواب للصندوق إلى 3200 عِوَض 2900 الحالية، أي بزيادة 300 درهم شهريا، ورابطة الاستفادة من التقاعد ببلوغ نواب الأمة 65 سنة من العمر.

من جهة ثانية، تقوم وصفة أحزاب الأغلبية، التي تنتظر تأشير العُثماني بعدما قدمت له في لقاء مصغر، على أن يستفيد النواب عن كل سنة تشريعية خلال الولاية الأولى مما مجموعه 800 درهم، عِوَض ألف درهم الحالية؛ فيما جرى تحديد 700 درهم خلال ولايتين، وثلاث ولايات، يتقاضى عنها النائب 500 درهم في السنة. كما قررت منح كل نائب قضى بالمؤسسة التشريعية أربع ولايات فما فوق ما مجموعه 400 درهم سنويا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - مغربي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:08
نعم للتقاعد لكن عند بلوغ سن 60 سنة....لكن يجب حذف تقاعد البرلمانيين ووزراء الأحزاب لأنهم ترشحوا لتلك المناصب عن طواعية ليسوا مرغميين .
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211
2 - ملاحظ الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:09
المغرب أحسن بلد في العالم التقاعد على 25 سنة لم يعد على 62 سنة الحمد لله البلاد زوينا ولعام زين.
الله ينعل لي ميحشم.
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225
3 - mido الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:10
ما أكثر المال في هذه البلاد وما أقله حينما نحتاجه يصرف في غير موضعه.
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185
4 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:12
هؤلاء افلسوا صندوق تقاعدهم فما بالكم بما يفعلوه في حق شعب كامل. يجب حل هذا الجهاز الذي لا يعرف سوى مص دماء المواطنيين وتقليص حتى وزراء الحكومة لأنهم كلهم معدومي المنفعة.
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156
5 - عنان الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:12
بغيت نعرف واش تبرلمنيت خدمة ولا وظيفة .ولا تكليف ومسؤولية.
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127
6 - م المصطفى الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:13
لو قام المغرب بتجربة جديدة تغنيه عن هذا التبذير المهول لأموال خزينة الدولة، وذلك بحذف الغرفتين معا، فستحل الكثير من المشاكل التي تتخبط فيها صناديق الدولة. فببلادنا ولله الحمد طاقات من العيار الثقيل في كل المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية والدينية والعلمية والفنية... ومن بينهم تشكل حكومة تيكنوقراطية، تريحنا من هذه الهموم البرلمانية التي تنهك المغرب بالديون والنفقات، ودار لقمان لا زالت على حالها. مع السلامة أيتها وايها النواب المحترمون.
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96
7 - مرحبا بالفساد66 الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:13
الحبة والبارود من دار القائد يعني المال العام مستباح متى تفهم هذه حكومة الكراكيز أن المغرب بلد غني لو وجهت أموال دافعي الضرائب في بناء مؤسسات وليس أشخاص لنتهى بنا الحال إلى الديمقراطية الاجتماعية
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71
8 - السلام عليكم الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:17
مشكلتنا في المغرب منذ الاستقلال هي سوء التدبير والتسيير والارتجالية في اتخاد القرارات .وهذا ما ادى الى ضياع الملايير وافلاس عشرات الصناديق كالتقاعد والضمان الاجتماعي والمؤسسات الممومية والشبه عمومية.كيف يعقل ان شابا برلمانيا 25 سنه اشتغل خمس سنوات ويحصل على تقاعد 7 الف درهم شهريا مدى الحياة .وشاب 35 سنة حاصل على الكتوراه لم يجد عملا حتى ب3 الف درهم شهريا.كان بالامكان ان يصبح المغرب من اغنى دول العالم اليوم ولكن غلطة الفاسدين والطامعين والوصوليين
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68
9 - مواطنة 1 الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:18
الا أشرت الحكومة على معاشات النواب والبرلمانيين غادي نوضوها سباط .... واش احنا خدامين واقتطعوا لينا من الراتب وهما لا خدمة لا ردمة غاديين ياخدوا تقاعد عن أربع سنوات خدمة بلا خدمة ؟ باركة غير فلوس الشعب اللي نهبتوها عيني عينك .....
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70
10 - مومو الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:20
تبارك الله جندي او دركي قضي 36 سنة في الخدمة يتقاضى 5000 درهم اجر المعاش و برلماني 5 سنوات نفس المعاش دولة الحق و الفانون.الله يعطينا وجهكم.
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52
11 - عبدالله عبراوي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:22
ليس من المعقول ان ياخد البرلماني المتطوع اجرته من عمله واجرة من البرلمان واجرة جمعية وعند انتهاء ولايته يستفيد من معاش سمين حولو وجهتكم للعامل البسيط الدي يكد ويعرق وفي اخر حياته ياخد فتات لا يكفيه حتى للكراء اما الماء والضوء فرزقه عاى الله اتقوا الله في شعب مسالم والا فلن نصوت على احد في القادم مادا قدم لنا البرلمان الا زيادة في كل شيء ابصانص خبز ضراءب ووووو ما هو محلكم عندما قررتم رفع سن الى 63 سنة
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32
12 - kadiri الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:24
آن الأوان لحركة20 فبراير ولجمعيات المجتمع المدني ولكل الجمعيات التي تحارب الريع و..... أن تنزل للشارع لتطالب بالإلغاء هـذا المنكر سواء منكر معاشات البرلمانيين أو الوزراء.... لاتنتظروا شيئا من هـذه الأحزاب
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33
13 - عبد الله الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:27
واش هاذ البرلمايين معندهم نفس ! راه الشعب المغربي كامل من غيركم نتما بالطبع٫ تيقول لكم تقاعد البرمانيين ريع وميمكنش تاخذوه حيث متستهلوش. على زين العمل ديالكم. النتائج باينا على أرض الواقع لا تعليم لا صحة مكين غير البطالة والرشوة٠٠٠ نحن ضد مساهمتنا في تقاعدكم من الضرائب التي تقتطع من جيوبنا٠ النواب سيقولون انه حقهم لأنهم يساهمون في صندوق التقاعد من أجرتهم٬ أقول لهم ليس من حقكم لأن في الأصل أجرتكم لا تستهلونها ٫إذن ما بني على باطن فهو باطن. للإشارة أجرة البرلماني في تونس مليون وفي المغرب ثلاث ملايين ونصف٠
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28
14 - kamali الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:28
أنا مستعد ندفع 4000درهم فالشهر لمدة 5 سنين ومن بعد نشد تقاعد مريح مدى الحياة ,وش كاينة شي إمكانية القبول ديالي؟؟؟ غير البارح فأمريكا تابعوا رئيس epa بتبذير المال العام فالسفريات لأنه تيختار درجة الأعمال بذل تذكرة عادية,الحاصول تجمعوا فدك القبة غير الشفارة
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46
15 - حب الوطن من الإيمان الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:33
والسؤال المطروح على جميع المسؤولين في وطننا الحبيب : أين نحن من التعويض عن البطالة ؟؟؟؟ نريد جوابا على السؤال ..
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25
16 - MOHAMMED الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:37
هذه مفارقة عجيبة لم أسمع بها من قبل ...الموظف يعمل لمدة 40سنة ويحصل على جوج فرنك... برلماني يترشح (لا يهم باي طريقة ) يحصل على تقاعد مريح ...اتقوا الله في هذا الشعب الصامت والصامد والقنوع ...اتقوا الله في انفسكم فإن لكم موعدا لن تخلفوه , وكل واحد سيجازى بأفعاله...
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20
17 - abdenasser abdoun الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:38
لا مستحيل عند الحكومة . صندوق التقاعد فارغ و التقاعد على 25 سنة من اين اتت الاموال ! العجز على حساب الفقراء والمحتاجين اللهم هذا منكر هذه واحدة من علامة الساعة .
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21
18 - الغزواني الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:39
ان هي الحكومة وافقت على دعمهم فإنني بصفتي موضف يعاني من ما قامت به حكومة بن كيران من اجحاف أي كنت سوف اخد التقاعد النسبي هده السنة ب 2% ولكن بسبب حكومة بن كيران يجب أن اخده بعد مرور 3 سنين و بنسبة% 1.5فقط فإنني سوف احاسبهم عند الله . اللهم هدا منكر
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18
19 - Taoufik الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:43
لا يسعني الا ان أقول لكم الله يا أبناء جلدتي ، فأموال الشعب تقسم (بشد السين) قبل ان تصل الى المعوزين المحتاجين ، لم و لن أندم يوما انني هاجرت
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15
20 - متقاعد الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:44
بعد 30 سنة من العمل و لفياق في الصباح الباكر و العودة الى منزلي حتى المساء و بدون bmw .
2500درهم هي لي باقيا
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15
21 - مراكشي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:45
اصلا هادو اللي كيشدو التقاعد من 25سنة هم انفسهم من رفع سن تقاعد عامة الشعب ل65سنة
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14
22 - غيفارا الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:46
الحمد لله لم لم أشارك في هذا المنكر قط، ولم أصوت قط
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16
23 - أدرك أدرك الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:46
الطبقة الشغيلة والموظفين سنين هما في الجهاد مع الخبز والكراء والفواتر ديال الماء والإنارة والضرائب المباشرة وغير المباشرة وهلم جرا
واخيرا يخرجوا لنا عفاريت وتماسيح نهبوا المال العام برا وبحرا. حكومة فاشلة في إدارة الموارد لوطننا
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14
24 - Nadia الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:49
Au Japon : l'âge de la retraite fixé à 80 ans pour les fonctionnaires qui pourront désormais travailler jusqu'à 80 ans.

Le gouvernement de Shinzo Abe a annoncé la mesure cette semaine, la justifiant par la situation catastrophique du budget consacré aux retraites.
La mesure ne s'appliquera toutefois, au moins dans un premier temps, qu'aux volontaires. Les autres pourront continuer à prendre leur retraite à l'âge légal actuel, soit entre 60 et 70 ans.

Les fonctionnaires qui décideront de prendre leur retraite à 80 ans bénéficieront d'une pension plus importante. Ils pourraient toutefois n'avoir que peu de temps pour en profiter, l'espérance de vie pour les hommes s'établissant à 81 ans au Japon, 87 ans pour les femmes.
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4
25 - Alimohamedagouray الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:52
اش فيها ، علاه الشباب ما عندهم حق حتهما ءيستافدو في الريع.
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3
26 - rodeo الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:54
الموظفين لطالما ساهموا في صندوق التقاعد و منهم من ساهم لأزيد مت أربعين سنة و في الأخير تقول الحكومة أنه لا يجب أن يحصل على كل راتبه بعد التقاعد الذي هو عند 65 سنة و يأتي برلماني لم يساهم فيما يسمى صندوق التقاعد سوى 5 سنوات و يحصل مباشرة بعد خروجه على معاش 8000 درهم الذي وصف بجوج فرنك و الآن وبعد الإفلاس يريدون من الحكومة دعم صندوق تقاعدهم من مال صندوق الموظفين مرة أخرى ؟؟؟؟؟ هذه هرطقة
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10
27 - مول الحكمة الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:56
لقد عاش المغرب مدة 6 اشهر بدون حكومة ولا سلطة تشريعية ورغم ذلك لم تتوقف دواليب البلاد والادارة عن العمل فلم لا نستغني عن هؤلاء فترة من الزمن تحت اي مسمى " حالة استثناء " او "حالة طوارئ " ونوفر على البلاد ملايير السنتيمات نستثمرها فيما يعود بالنفع على الشعب من شغل وصحة وتعليم . اليس من حقنا ان نجتهد ونستغني عن هؤلاء مصاصي الدماء.الم يقول صاحب الجلالة انه فقد الثقة في الاحزاب السياسية....
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11
28 - مواطن غيور الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:57
البلد كله مهدد بالافلاس في ظل السياسات الراهنة , وفي ظل تغييب تحكيم القانون بدلا من القوة والنفوذ , واستشراء الفساد في كل مرافق الحياة .
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9
29 - عنثرة الفيزازية الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:59
انالله وإناإليه راجعون ماهذه المصائب
التي أصابت الشعب الموغربي حتى
البرلمانيين الشباب دخلوا عن طواعية
ينتظرون الريع الريع السحت مال الحرام
أنقذواالشعب والبلاد من التهميش
وهضر مال العام.على العدالة والتنمية
أن تقف ضد إصلاح تقاعدالبرلمانيين
الحالة تستدعي الرزانة والوقوف
عندهذه التجاوزات من أحزاب متبهذلة
وحكومة النظام المخزني
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5
30 - kaen الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:06
parlement "parle" et "ment" voilà la vérité de nos élus qui tous s' entendent à merveille pour se partager le butin qui leur est attribué en contre partie ils doivent parler pour ne rien dire et surtout mentir tout le temps. les gens meurent de froid dans les hautes montagnes et nos représentants s' inquiètent uniquement pour leur retraite. vraiment ces responsables sans vergogne ne craignent personne, pas même le bon Dieu capable à tout moment de les saisir par là où ils ne s'y attendent pas.
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3
31 - المغدد الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:06
"برلمانيون شباب" يستفيدون من معاشات شهرية بعد بلوغ 25 سنة
ماذا يقول المجلس العلمي في هذه النازلة؟ هل ما يأكله النواب والوزراء ومدراء وموظفون كبار من أجور ومعاشات جد مرتفعة وهم لا يفعلون شيئا يذكر، هل هو حرام أم حلال أم سحت؟ وفي انتظار جواب، نستمر في ترديد: اللهم إن هذا منكر !اللهم إن هذا منكر !
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7
32 - السليماني الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:12
لا وألف لا لتقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين، نعم وألف نعم للتقليص من رواتبهم الفاحشة والحد من امتيازاتهم المبالغ فيها والمتسببة في خراب ميزانية الدولة وتفقير المواطنين
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6
33 - tigre solo الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:18
يسألون عن التعويضات المعاشات والتغطية في الوقت الذي شلة حركة المواطنين المحاصرين بالثلوج وليس لديهم لاحطب ولا أغطية مالكم ياجبناء ألا تعرفون الخجل هل هاذا وقت الأنانية هلا وضعتم ملفاتكم الشخصية جانبا وبدأتم بالقيام بواجبكم الذي على أساسه أنتم منتخبون لم يفت الوقت بعد ولا يغير الله ما بقومٍ حتا يغيرو ما بأنفسهم.
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1
34 - ملاحظ الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:22
يقول المثل زيد الشحمة فى ظهر المعلوف هؤلاء الاشخاص غير محتاجين اصلا والملح هو الاهتمام بالمحتاجين والعاطلين بدل هؤلاء
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35 - علي ايت واحي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:27
لكن الشيء اللي ما كايعرفوهش المغاربة أن( الحكومة السابقة ) راه فسدات القضية و بدات كاتنهب من الأجرة ديال الموظف الصغير حيت البرلمانيين كلاو هاد الصنادق و قالولك حنا اللي نعمروها و قطعونا من ارزاق أولادنا. .. النهب و السرقة باسم القانون
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36 - Ali الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:27
اتساءل مع رأسي واقول مدام جميع النواب والوزراء لديهم تروات هاءلة من شركات وعقارات وارصدة بنكية وفيلات وفرمات و........... لماذا لم نفكر في حدف رواتبهم الضخمة ومعاشاتهم لانهم في غنى عنها ويصبح العمل البرلماني عندنا عمل تطوعي نفتخر به
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6
37 - ندا الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:30
و اعطيو غير تقاعد لاءق للمتقاعدين الذين افنو عمرهم بريال و خرجو تقاعد بصدقة وليس بمعاش. فين دواهم وفين سكناهم وفين مكلتهوم وفين لباسهم وفييييين كرامتهم؟
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38 - البيضاوي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:35
البرلمانيون الذين يدخلون البرلمان عن طريق اللائحة والكوطا لا يجب أن يستفيدوا من التقاعد نهائيا لأنهم دخلوا بطريقة أقل ما يقال عنها أنها مزورة أما الذين ينتخبون فلا يجب أن يستفيدوا من التقاعد إلا بعد مساهمتهم المادية ووصولهم سن التقاعد المعمول به
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39 - حليمة الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:35
قد يستغرب المواطن من سخاوة الدولة في منحها رواتب وتعويضات وامتيازات للبرلمانيين، والحقيقة انهم يستحقون ذلك مقابل العمل الجبار الذي يقومون به في التصويت بنعم على قرارات وقوانين تضخ الأموال للخزينة العامة حتى ولو على حساب القوة الشرائية للمواطن وكرامته وحقوقه في الصحة والتعليم والتشغيل، كما أن وجودهم تحت هذه القبة لم يأتِ مجانا...فدرورهم أساسي في تمرير سياسة التقشف والاجتهاد في تبني توصيات صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دور الواجهة أمام الدول الديموقراطية، إذن هذه المؤسسة لا غنى عنها والبحبوحة الممنوحة لهم أمر طبيعي وكل نقض فيها مرفوض..
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40 - مغريبي من vegas nevada الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:43
انا خدمت 13 لسنة ؤكنت كنخلص cnss,ؤ cimr من بعد جاتني واحد الهربة ,,,ؤملي رجعت ؤبغيت نسول واش عندي شي حق فالتقاعد ؤانا مستعد نخلص الى كانو خاصيني شي نقط,,,,لكن على مابان لي باغين يقولبوني,,,انا مامحتاج ليهم ؤلكن حقي هداك ؤالله لاسمحت فيه
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0
41 - el hyanni Soufiane الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:43
Le gouvernement allemand a décidé de limiter d'âge de départ à la retraite à 61 ans avec l'augmentation des pensions ainsi que beaucoup d'avantage... de même que le gouvernement d'Australie qui a un système très généreux, et au Maroc on ne fait que copier lamentablement ce qui se fait en France...
ce n'est pas parce qu'on baragouine quelques mots en français appris de manière erronée qu'on est plus développé que les autres marocains.. La preuve , en France, les Français de souches, ont des difficultés à trouver un travail, une insértion (avec le respect que l'on doit pour les Français, mais il se trouve que certains bougnoules veulent impliquer les Français dans les problèmes insolubles des Marocains)
- le problème ce n'est une question de français, d'arabe ou d'anglais ou d'espagnol, etc, mais c'est une politique, une justice, et ça tout être connait ce que cela veut dire
ARRETONS DE COMMENTER EN LANGUE ETRANGERE UN TEXTE EN ARABE C'EST NUL ET BETE....
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42 - ظلم ظلمين الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:47
اين قانون الاجر مقابل العمل

حقيقة هدا ظلم

فهل يجوز ان يحصل شخص على التقاعد بعد 25 سنة

هل يشتكي من عاهة مستديمة
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43 - ben الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:52
C est du jamais vue?un parlementaire qui a 25ans d age et qui a dejas passer 5 ans dans le parlement profite apres d une retraite directe de 5000dh par moi apres qu il aient quitter le parlement?ca existe sezlement chez nous!!!!!!
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44 - ندا الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:53
هههه خدمت 30 عام غير بالصبر حتى تدفعت باش نخرج تقاعد نسبي عقابا لنظافة عملي وانا اتقاضى 2500/شهر. ههههه على 5000 درهم تقاعد. واش عندكم شي وجه.
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