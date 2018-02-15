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الرئيسية | سياسة | "البام": غياب وزراء "ظاهرة خطيرة" .. وحصيلة البرلمان "هزيلة"

"البام": غياب وزراء "ظاهرة خطيرة" .. وحصيلة البرلمان "هزيلة"

"البام": غياب وزراء "ظاهرة خطيرة" .. وحصيلة البرلمان "هزيلة"
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الخميس 15 فبراير 2018 - 15:00

انتقد حزب الأصالة والمعاصرة "غياب" وزراء عن أشغال المجلس الحكومي السابق؛ وذلك على خلفية الأزمة التي عصفت بالأغلبية الحكومية بعد التصريحات التي قذف بها عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لـ"حزب المصباح"، زعماء بعض أحزاب الأغلبية.

وقال محمد شرورو، رئيس فريق الحزب المعارض بمجلس النواب، خلال ندوة صحافية نظمها فريقا "البام" بالبرلمان، اليوم الخميس بمقر الحزب بالرباط، إن "غياب وزراء عن المجلس الحكومي ظاهرة خطيرة، لأنها تأتي مباشرة بعد تصريحات بنكيران في حق بعض الوزراء"، واعتبر أن هذا الخلاف "يظهر وجود مشاكل كبيرة في الجسم الحكومي وميثاق الأغلبية الذي لم يخرج بعد إلى حيز الوجود".

من جهته، انتقد عزيز بنعزرز، رئيس فريق الحزب ذاته بمجلس المستشارين، غياب بعض الوزراء عن المؤسسة البرلمانية جلال جلسات مساءلتهم، وقال "إنه يتم تسجيل غياب أعضاء من الحكومة أسبوعيا بمعدل 20 عضواً، خصوصا الوزراء والوزراء المنتدبون، بينما يحضر فقط كتاب الدولة"، وأضاف أن "الحكومة يجب أن تمتلك الشجاعة وتقر بعدم قدرتها على ضبط وزراء خارجين عن طاعتها".

وشدد "فريقا الجرار" على أن الغياب ليس فقط في الجلسات العامة، بل أيضا في اللجان البرلمانية. وأوضح أشرورو أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، ينوب عن جميع الوزراء للرد على أسئلة النواب، قبل أن يؤكد أن "النيابة يجب أن تكون استثنائية لا عامة".

من جهة ثانية، تبرأ "البام" من قضية متابعة أربعة صحافيين ومستشار برلماني بتهم تتعلق بـ"نشر معلومات تخص لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد وإفشاء سر مهني". وقال عزيز بنعزوز إن أعضاء اللجنة بمختلف انتماءاتهم السياسية، بمن فيهم أعضاء حزب العدالة والتنمية، يتحملون معه المسؤولية في هذا الملف المثير للجدل.

وأشار القيادي البامي إلى أن "اللجنة التي كان يرأسها استمعت إلى 25 مسؤولا سياسيا، ضمنهم وزراء سابقون وحاليون، ولكن الجلسة الوحيدة التي تم تسريب مداولاتها هي جلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران".

ونفى بنعزوز أن يكون الغرض من تحريك المتابعة ضد الصحافيين نابعا من استهداف بنكيران كما راج، وأكد أن رفع تقرير في هذا الصدد "كان بعد الرجوع إلى جميع أعضاء اللجنة وموافقتهم". ورفعا للحرج الذي واجهه "البام" في هذه القضية، أعلن بنعزوز أنه "غير متفق مع جر الصحافيين إلى القضاء"، وزاد: "أنا متضامن مهم، ولتأكيد هذا الأمر سأقدم مقترحا لتعديل القانون المتعلق بلجنة تقصي الحقائق، لرفع السرية عن مداولاتها".

وحول الحصيلة البرلمانية، اعتبر فريقا الأصالة والمعاصرة نتائجها "جد متواضعة ولا ترقى إلى طموحات الشعب المغربي بمختلف شرائحه"، ولفتا إلى أن العديد من القضايا الأساسية والحيوية بقيت عالقة وبدون أجوبة مقدمة من طرف الحكومة، من قبيل "القضية الأمازيغية وقضية اللغة والثقافة المغربية، وكذا تأجيل البت في القانون المنظم للإضراب، الذي لازالت الحكومة تتهرب من مناقشته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - كومبارس الخميس 15 فبراير 2018 - 15:12
الحكومة و المعارضة وجهان لعملة واحدة
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9
2 - البشير عزالدين5 الخميس 15 فبراير 2018 - 15:26
لم يصلح البرلمان؟ اعطاء صورة؟ سياسة الفيترينا و الواجهة؟ خصوصا للخارج؟ المغرب اقطاعية لم تعرف يوما اي ثورة لا سياسية و لا ثقافية جدرية تؤهله للعصر و الحداثة و لقيم الشفافية و الديموقراطية و العدل و المساواة...لا زلنا نعيش مثل العبيد في اقطاعية السيد و نحن لسنا سوى خدما له و لاتباعه في الخارج...كما في الافلام الفرنسية المغربي اما لص او خادم او خادمة او غبي و ابله و احمق او بوهالي او طلاب او شاحد يتمسكن و يستعطف اسياده علما ان البلد له مقدرات طبيعية هائلة لكن يسطو عليها فئة قليلة بالتحالف مع فرنسا و جعل البلد فقط لتصريف المنتجات الصناعية من قبيل السيارات و القطارت و الطائرات و الادوية و حتى التعليم يبيعونه ليس من اجل خدمة متطلبات الشعب المغربي بل فقط من اجل ان يربحو لا اقل و لا اكثر..و لهذا البرلمان او غيره من الفيترينات الفارغة لا يعتد به و لا مهمة حقيقية له و الا كيف تهرب الاموال الى الابناك الخارجية مما يزيد في تفقير الشعب و دفعه الى ترك البلد و الغربة في بلدان بعيدة. ربع سكان المغرب مهاجرون.علاش؟ واش فلسطين في المغرب؟ ماذا حصل لكي يهجر المغاربة؟ البرلمان عليه الجواب و سن سياسة مغربي
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13
3 - اركاز نصحرا الخميس 15 فبراير 2018 - 15:55
خرافة الحكومة مجلس المستشارين مجلس النواب نزاهة القضاء كل هذا لم يعد المغاربة يصدقونه حيث الكل يعلم من يحكم ومن يصدر الاوامر انتهى الكلام
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11
4 - حلالة 59 الخميس 15 فبراير 2018 - 16:14
بالفعل غياب الوزارة أمر خطير للغاية. يعني التنصل من الوطنية و تهميش الشعب الذي هو الهدف من وجود حكومة ترعاه. و هذه الخطوة سوف تحسب للتجمعيين في خيانة الوطن و اللامبالات. فالحري كان على المواطنين الخروج للتنديد بهذه الفضيحة التي تضر بالوطن. و هذه الخرجة للبام تحسب له. فالتجمعيون تنكروا الوطن و إلتفوا على سيدهم أخنوش الذي يسافر الى الخارج و هو وزير التنمية القروية و لم يبالي للقرويين المحاصرين في الجبال و المداشر. إذن هذا هو حزب التجمع الذي ليس حرا و وطنيا حيث قتل نفسه و عرا عن قناعه
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5 - هشام الخميس 15 فبراير 2018 - 16:15
الاصالة والمعاصرة سيقع له ما وقع للاتحاد الدستوري الذي خلقه ادريس البصري التاريخ يعيد نفسه وهدا حال المغرب حزب مصنوع من فوق الى مزبلة التاريخ وأعضاءه يسمون نفسهم مناضلين هؤلاء اعيان جاءو للتقرب من صانع القرار وحماية مصالحم الشخصية لا غير
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6 - ابن الحسيمة الخميس 15 فبراير 2018 - 16:15
باعتباري ابن الحسيمة و تلميذ سابق للأستاذ بنعزوز لمادة علوم الحياة و الأرض أريد أن أسأل أستاذي : كيف تحاسبون غياب الوزراء اليوم و لا تحاسب نفسك عندما كنت تتغيب عن قسمك و لمدد طويلة دون حسيب ولا رقيب ، ما مصير الساعات و الأيام و الشهور التي أهدرت من زمننا المدرسي ؟
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