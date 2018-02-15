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كُتّاب وآراء
المغرب يطرد محاميتين فرنسيتين بسبب إكديم إيزيك
طرد المغرب، بداية الأسبوع الجاري، محاميتين فرنسيتين من المدافعين عن معتقلي أحداث إكديم إيزيك، كما أبلغهما المنع من دخول أراضي المملكة.
المحاميتان ألفا أوليد وينغريد ميتون، اللتان حلتا بمطار الدار البيضاء يوم الاثنين الماضي، منعا من مغادرة المطار إلى أن جرى ترحيلهما إلى بلدهما في اليوم الموالي؛ في حين لم تعرب السلطات المغربية عن أسباب هذا المنع.
وأعلنت القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء عن قرار الترحيل، معتبرة أن الأمر متعلق بسيادة البلاد قائلة ضمن بيان لها إن "رخصة الدخول إلى الأراضي المغربية هي من صلاحية سلطات البلاد".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرد هاتين المحاميتين من البلاد، بل سبق أن طردتا من وسط قاعات المحكمة في ماي الماضي، بعد أن قامتا بعرقلة سير المحاكمة.
يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا قضت، في يوليوز الماضي، بأحكام مجموعها 290 سنة سجنا نافذة والسجن المؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم إكديم إزيك.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد في حق كل من المتهمين ابهاه سيدي عبد الله، وإبراهيم الإسماعيلي وباني محمد وبوتنكيزة محمد البشير والعروسي عبد الجليل والخفاوني عبد الله والمجيد سيدي أحمد وأحمد السباعي.
وقضت بـ30 سنة سجنا نافذة في حق كل من أصفاري النعمة وبانكا الشيخ وبوريال محمد، وبـ25 سنة سجنا نافذة في حق كل من المتهمين الداه الحسن وبوبيت محمد خونا والفقير محمد امبارك وهدي محمد لمين ولحسن الزاوي.
كما قضت هيئة المحكمة بـ20 سنة سجنا نافذة في حق كل من عبد الله التوبالي ومحمد التهليل وخدا البشير، فيما قضت في حق كل من المتهمين الديش الضافي بست سنوات ونصف السنة سجنا نافذة، والعربي البكاي بأربع سنوات ونصف السنة حبسا نافذة، وبسنتين حبسا نافذتين في حق كل من التاقي المشضوفي وسيدي عبد الرحمان زايو.
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تعليقات الزوّار (28)
وأخدين اتوات من اعداء الوحدة الترابية.
هم مرتزقة هدفهم الربح لاغير
هل فرنسا تقبل لو وقع مثل هده الأحداث في الجنوب المغرب من فوضة وا تبول على الجيش وا رجال المطافء في فرنسا انهم يبتزون المغرب لي نهب ترواثه المغرب، انها اكبر جريمة عملوها
(انا كا مواطن مغربي لن اسمح لهم من عملو هده الجريمة الخبيثه) يجب حكم عليهم بي الإعدام او بالمؤبد
الدروس في حقوق الإنسان يجب أن تعطيها لبلادك التي يُمنع فيها التظاهر في عاصمتكم الجزائر ويُسجن ويُعنف كل من طالب بأبسط حقوقه وأحيانا كثيرة يُقتل كما فعلتم مع داك الصحفي الذي نسيت إسمه حين سجنه نظامكم وقام باغتصابه وقتله في الأخير على حسب ما قالت عائلته
اليتامى والارامل الا يستحقوا ولوخكما واحد
بل اين الذي امر الملك بسراحه ليحضر جنازة امه ولم يعد
بينما ابم اشعب خرج ليحضر جنازة اخيه مصفدا
الي اين ازدواجية المعايير
الامن والسلم الاجتماعي لايفترقان
لكن يبدو ان من له السلطة لايهمه الا الامن وبالذات امن الاقلية على حساب الاغلبية
وزراء ومسؤولون لهم من الامتيازات مالايعد ولايحصى بينما ابناء الشعب ليشمروا علي سواعدهم
وتبقى الكعكة بين الدكاكين السياسية ولكن والله لايآكلون في بطونهم الا نارا
ولست ولن اكون ابدا متشددا
بل الحقوق لاهلها في اطار المواطنة بدون منة من آحد
المبدآ هو التعاقد الاجتماعي
بدون تدسينا بدون منة من احد دون سخاء
بل المسوولية والمحاسبة وبدون شعارات
مهما كان الفساد في بلادنا وقضائنا فلم يصل لربع الفساد الموجود عندكم
وثانيا باقي ما عاش اللي يمسح فينا رجليه بل هو وضعكم وحالكم المزري
نحن نعلم أن خبر طردنا لعملائكم الفرنسيين آلمكم سواء كنتم مرتزقة البوليزاريو أو صنيعتكم وإلا لما دخلتم لتعلقو بألم وحرقة على هذا الخبر لأنكم كنتم تنتظرون منا استقبالهم بالورود كي يُنفدو ما أرسلتوهم لأجله لكن خاب أملكم ونعرف أنكم ستحاولون مرة ثانية باختيار جنسية ثانية مادام طردنا الصحافيين الاسبانيين بالسابق واليوم محاميين فرنسيين وربما غدا قد ترسلون محاميين سويديين ؟؟
عاش المغرب وملكه وشعبه وقضائه وكل ما له علاقة به وليحترق أعدائنا بحقدهم في صمت