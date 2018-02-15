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الرئيسية | سياسة | المغرب يطرد محاميتين فرنسيتين بسبب إكديم إيزيك

المغرب يطرد محاميتين فرنسيتين بسبب إكديم إيزيك

المغرب يطرد محاميتين فرنسيتين بسبب إكديم إيزيك
هسبريس من الرباط
الخميس 15 فبراير 2018 - 18:10

طرد المغرب، بداية الأسبوع الجاري، محاميتين فرنسيتين من المدافعين عن معتقلي أحداث إكديم إيزيك، كما أبلغهما المنع من دخول أراضي المملكة.

المحاميتان ألفا أوليد وينغريد ميتون، اللتان حلتا بمطار الدار البيضاء يوم الاثنين الماضي، منعا من مغادرة المطار إلى أن جرى ترحيلهما إلى بلدهما في اليوم الموالي؛ في حين لم تعرب السلطات المغربية عن أسباب هذا المنع.

وأعلنت القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء عن قرار الترحيل، معتبرة أن الأمر متعلق بسيادة البلاد قائلة ضمن بيان لها إن "رخصة الدخول إلى الأراضي المغربية هي من صلاحية سلطات البلاد".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرد هاتين المحاميتين من البلاد، بل سبق أن طردتا من وسط قاعات المحكمة في ماي الماضي، بعد أن قامتا بعرقلة سير المحاكمة.

يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا قضت، في يوليوز الماضي، بأحكام مجموعها 290 سنة سجنا نافذة والسجن المؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم إكديم إزيك.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد في حق كل من المتهمين ابهاه سيدي عبد الله، وإبراهيم الإسماعيلي وباني محمد وبوتنكيزة محمد البشير والعروسي عبد الجليل والخفاوني عبد الله والمجيد سيدي أحمد وأحمد السباعي.

وقضت بـ30 سنة سجنا نافذة في حق كل من أصفاري النعمة وبانكا الشيخ وبوريال محمد، وبـ25 سنة سجنا نافذة في حق كل من المتهمين الداه الحسن وبوبيت محمد خونا والفقير محمد امبارك وهدي محمد لمين ولحسن الزاوي.

كما قضت هيئة المحكمة بـ20 سنة سجنا نافذة في حق كل من عبد الله التوبالي ومحمد التهليل وخدا البشير، فيما قضت في حق كل من المتهمين الديش الضافي بست سنوات ونصف السنة سجنا نافذة، والعربي البكاي بأربع سنوات ونصف السنة حبسا نافذة، وبسنتين حبسا نافذتين في حق كل من التاقي المشضوفي وسيدي عبد الرحمان زايو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - عاش القضاء الحر الخميس 15 فبراير 2018 - 18:35
تحية للجميع. تحية للقضاء المغربي. عاشت حقوق الإنسان في المغرب!!!
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98
2 - abde itali الخميس 15 فبراير 2018 - 18:39
المغرب من حقيه أن يطارد المحاميين الدينا جاء من دوال أجنبية يتدخلونا فى شأن المحكامة المغربية
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120
3 - hamido الخميس 15 فبراير 2018 - 18:43
الماء و الشطبا حتى قاع البحر يجب المغرب بكون أكتر صرامة مع كرامة البلاد
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122
4 - far الخميس 15 فبراير 2018 - 18:49
ياتون لابتزاز الدولة مدافعين عن مجرمين بامتياز
وأخدين اتوات من اعداء الوحدة الترابية.
هم مرتزقة هدفهم الربح لاغير
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106
5 - حلالة 59 الخميس 15 فبراير 2018 - 18:56
إن كانتا كما تدعيان بأن همتا حقوقيتان فتذهبا الى انجلترا لتدافعا عن مؤسس الويكيليكس ( أسانج )
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98
6 - TAGADAT الخميس 15 فبراير 2018 - 19:14
Le maroc est un pays souverain et il n est pas un arrendessements française,et ces mercenaires traitres doivent être honte de défendre des terroristes traîtres et il serra mieux de défendre les prisonniers catalan qui n ont rien commis soufe de défendre lr pays sous la colonisation espagnole ou d aller a gouwantamo de tendoufe marocain ou contrôler les droits de l'homme même on france,on chine,la russie,la métrique,l amerique latine on iran,israël,on alkharairia,ect....on a pas besoin des lessons de ces sales mercenaires peut-être ils ont oublié les génocides de lr pays colonialiste sur le pp marocain et le maroc doit être ferme sur sa souveraineté.a l enfere degage
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22
7 - مغربي كراط الخميس 15 فبراير 2018 - 19:16
الحقيقة اننا بعيدين عن احترام حرية التعبير و حقوق الانسان
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-115
8 - عسو الخميس 15 فبراير 2018 - 19:18
نساند السلطات في هذا الإجراء السيادي والصاءب. نعم مجرمو اكديم ازيك فعلوا أشياء لا يقوم بها حتى الحيوان وتبولوا على الجثث الخ.
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65
9 - عبدالكريم بوشيخي الخميس 15 فبراير 2018 - 19:28
الرد المناسب على المحاميتين جاء من القنصلية الفرنسية التي قالت ان امر ترحيلهما يتعلق بسيادة البلد لان رخصة الدخول من صلاحيات سلطات البلاد و هذا جواب على الذين كانوا يقولون ان المغرب خاضع لارادة فرنسا فهذه القضية تؤكد ان المغرب دولة ذات سيادة و امنه القومي خط احمر و سيتعامل بنفس الطريقة مع اي كان و هو الطرد من الاراضي المغربية لكل من سولت له نفسه التطاول عليها فالمحاميتين صاحبات هذه القضية قد تسلمتا اتعابهما من الجهة المعلومة و هكذا نستمر باستنزافها في كل شيء.
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49
10 - الصحراء أرض مغربية الخميس 15 فبراير 2018 - 19:31
bien fait de la part du Maroc . c'est fini le jugement de gdim izik est passé . les criminels sont punis
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40
11 - simo225 الخميس 15 فبراير 2018 - 19:39
طرد المحامين و التضييق على الصحافيين و اعتقاء النشطاء وفاضحي الفساد ليس من شيم الدول الديمقراطية.بلتتم المواجهة بأتوا ما عندكم من حجج و براهين و الحوار و الشفافية و ثنائية الحق و الواجب
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-85
12 - متغرب الخميس 15 فبراير 2018 - 20:13
هدا قرار جيد جدا لي القضاء المغربي ونتمنى المزيد طرد مثل هد المجرمين المبتزين دولة
هل فرنسا تقبل لو وقع مثل هده الأحداث في الجنوب المغرب من فوضة وا تبول على الجيش وا رجال المطافء في فرنسا انهم يبتزون المغرب لي نهب ترواثه المغرب، انها اكبر جريمة عملوها
(انا كا مواطن مغربي لن اسمح لهم من عملو هده الجريمة الخبيثه) يجب حكم عليهم بي الإعدام او بالمؤبد
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27
13 - مغربي الخميس 15 فبراير 2018 - 20:15
إلى ــ مغربي كراط
الدروس في حقوق الإنسان يجب أن تعطيها لبلادك التي يُمنع فيها التظاهر في عاصمتكم الجزائر ويُسجن ويُعنف كل من طالب بأبسط حقوقه وأحيانا كثيرة يُقتل كما فعلتم مع داك الصحفي الذي نسيت إسمه حين سجنه نظامكم وقام باغتصابه وقتله في الأخير على حسب ما قالت عائلته
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25
14 - yacef الخميس 15 فبراير 2018 - 20:20
كثرة حالات طرد المحاميم و التضيق على كل من له علاقة بالحقوق لا يبشر بالخير، شكرا هيسبرس،
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-43
15 - PROTECTRICES ET OGNONS الخميس 15 فبراير 2018 - 20:27
حسنا فعلت الادارة المغربية . إذا كانتا فعلا محاميتان نزيهتان ولا تتاجريان بالقضايا فالتتفضلا لتدافع عن اللبناني اليساري جورج عبد الله المعتقل في سجون فرنسا لاكثر من 30 سنة .
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26
16 - حقوقي مغربي معكس الخميس 15 فبراير 2018 - 20:32
لا حرية التعبير ولا دفاع ولا حقوق ولمن يقتل النفس البشرية عن عمد وعن سابق إصرار .
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16
17 - BOUKADIR/LONDON الخميس 15 فبراير 2018 - 20:36
نصيحتي الى دفاع المتهمين لديكم كامل الحرية للدفاع عن الاضناء و لكن لا تدوسو حرمة و كرامة المحكمة أو استفزاز المسؤولين٠كل المغاربة نتتبع مجريات القضية فالقاضي اعطاهم فرص للدفاع عن انفسهم لكن المتهمون و محاميهم يخلقون الفوضى تهربا من المتابعة..فالواجب تدكير المحاميات الفرنسيات ان مهنة المحامات مهنة نبيلة و ليس تجارة
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16
18 - riffi et maghrebi الخميس 15 فبراير 2018 - 20:42
وماذا عن الوزراء والمسؤولين الذين نهبوا اموال الشعب ومنهم
اليتامى والارامل الا يستحقوا ولوخكما واحد
بل اين الذي امر الملك بسراحه ليحضر جنازة امه ولم يعد
بينما ابم اشعب خرج ليحضر جنازة اخيه مصفدا
الي اين ازدواجية المعايير
الامن والسلم الاجتماعي لايفترقان
لكن يبدو ان من له السلطة لايهمه الا الامن وبالذات امن الاقلية على حساب الاغلبية
وزراء ومسؤولون لهم من الامتيازات مالايعد ولايحصى بينما ابناء الشعب ليشمروا علي سواعدهم
وتبقى الكعكة بين الدكاكين السياسية ولكن والله لايآكلون في بطونهم الا نارا
ولست ولن اكون ابدا متشددا
بل الحقوق لاهلها في اطار المواطنة بدون منة من آحد
المبدآ هو التعاقد الاجتماعي
بدون تدسينا بدون منة من احد دون سخاء
بل المسوولية والمحاسبة وبدون شعارات
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-17
19 - انشري يا عزيزتي الخميس 15 فبراير 2018 - 21:14
هههه الكل يتكلم ويأيد طردهم لكن الحقيقة أن الدولة والقضاء فاسد ويخاف فضحه دوليا رغم أنه مفضوح ولا كرامة لهاته البلاد لجا يمسح فينا رجليه والكلب مكايدوزش خوه وخير دليل معتقلي الريف وزاكورة وووووووووو لخبار فراسكم بلا ماتنافقوه
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-13
20 - ابن المغرب الخميس 15 فبراير 2018 - 22:10
إلى 19- انشري يا عزيزتي
مهما كان الفساد في بلادنا وقضائنا فلم يصل لربع الفساد الموجود عندكم
وثانيا باقي ما عاش اللي يمسح فينا رجليه بل هو وضعكم وحالكم المزري
نحن نعلم أن خبر طردنا لعملائكم الفرنسيين آلمكم سواء كنتم مرتزقة البوليزاريو أو صنيعتكم وإلا لما دخلتم لتعلقو بألم وحرقة على هذا الخبر لأنكم كنتم تنتظرون منا استقبالهم بالورود كي يُنفدو ما أرسلتوهم لأجله لكن خاب أملكم ونعرف أنكم ستحاولون مرة ثانية باختيار جنسية ثانية مادام طردنا الصحافيين الاسبانيين بالسابق واليوم محاميين فرنسيين وربما غدا قد ترسلون محاميين سويديين ؟؟
عاش المغرب وملكه وشعبه وقضائه وكل ما له علاقة به وليحترق أعدائنا بحقدهم في صمت
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11
21 - خالد لخريبكي الخميس 15 فبراير 2018 - 22:14
هاد المحاميات .واش كانوا حاضرين في المخيم . الى كان بالفعل حاضرين اي انهم محرضتين خاصهم اتحاكموا . اما الى مكانوش حاضرين . من احسن ادخلوا سوق روسهم . اما المعتقلين لو كنت قاضيا احكم عليهم بالاعدام شنقا . انشري يا هسبريس . شكرا
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11
22 - الزمر الخميس 15 فبراير 2018 - 22:15
السلام ، عين العقل من أرسل هائلاء إلى المغرب ومن يدعمهم بالأموال يمكن يمكن يمكن الجزائر . في هده القظية لو كان هؤلاء في أيدي النظام الجزائري لكان الإعدام طبق في هؤلاء بأي محاكمة ولا تحزنون والنظام هناك هو الدي يقتل وليس يقتل. قواتنا العمومية قتلو بكل بشاعة و بدم بارد ، هدا ما علمهم النظام الجزائري الدي تعود على دلك وخاصة في الحرب الأهلية.
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7
23 - عبدو الخميس 15 فبراير 2018 - 22:15
كان على السلطات المغربية ان تعتقل مثل هؤلاء الجواسيس لا ان ترجعهم بلدانهم.لان عملهم هذا المدفوع الاجر مقدما يدخل في اطار التجسس لصالح مخابرات دولة معادية.
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8
24 - BENSLIMANE الخميس 15 فبراير 2018 - 22:19
عندما نحل او نعيش بفرنسا يطلب منا إحترام و الخضوع لقوانين الجمهورية . و نحن بدورنا نطلب من هتين المحاميتين احترام و والخضوع لقوانين المملكة . quant on arrive où on vit en France on nous demande de respecter et de se soumettre aux règles de la république. de notre côté on demande à ces avocates de respecter et de se soumettre aux règles du Royaume .
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8
25 - خبير في الشؤون الصحراوية الخميس 15 فبراير 2018 - 22:43
الحقيقة الغائبة هي ان المحاميتان جأوا من احل زيارة موكليهم وهم معتقلي اكديم ازيك الذين تم اعتقالهم ظلما وعدوانا بعد ما لفقت لهم تهم واهية .اسفاري النعمة احد هؤلاء المعتقلين لم يكون موجودا اثناء تفريق المخيم...المعتقل الايوبي يحتضر الان في مستشفى بمدينة العيون....المعتقلون السياسيون يعانون في اغلب المعتقلات.
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-9
26 - حسن المغترب الخميس 15 فبراير 2018 - 23:05
يجب إعدام ؤلائك الوحوش؛ لأنهم قتلوا كثيرا من رجال الأمن و هدا كاف لتطبيق عقوبة الإعدام فيهم، وقد خلفوا أرامل ويتامى،
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5
27 - حكيمة الخميس 15 فبراير 2018 - 23:29
هذه الأحكام التي صدرت في حق مجرمون الزيك القتلة اللي تعداوا على المخزن وتبولوا على الجثت يستاهلوا اكثر . انشاء الله تطبق نفس الاحكام على خونة الريف . للي كانوا غادي يزعزعوا البلاد ... عاش الملك. وعاش المغرب. وعاش الشعب الوفي لملكه ووطنه ...شعارنا الله الوطن الملك ....
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4
28 - حكيمة الخميس 15 فبراير 2018 - 23:42
الى خبير في الشؤون الصحراوية.)))). ههههههههه.....تقى الله انت راك عارف بانهم مجرمين قتلة اعتدوا على المخزن بالقتل المتنوع وتبولوا على الجثت وتدعي بانهم حكموا ظلما وعدوانا واش انت كضحك على راسك كلشي جرائمهم موثقة بالصوت والصورة...وزيدون انت ماشي شغلك المخزن قاد بشغله احنا بغينا ليهم الاعدام امام الملا وفي الساحة .... خليهوم ياخذوا عقابهم قتلوا الابرياء الروح عزيزة عند الله .ان الله يمهل ولا يهمل....
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7
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