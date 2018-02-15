الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

هسبريس من الرباط

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، تعيين شفيقة الهبطي في منصب مدير الديبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين، ولحسن العسري في منصب مدير الشؤون القانونية والمعاهدات، وعمر أمغار في منصب مدير الاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطية.