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الرئيسية | سياسة | الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
هسبريس من الرباط
الخميس 15 فبراير 2018 - 23:15

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، تعيين شفيقة الهبطي في منصب مدير الديبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين، ولحسن العسري في منصب مدير الشؤون القانونية والمعاهدات، وعمر أمغار في منصب مدير الاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الاكديري الجمعة 16 فبراير 2018 - 00:12
ومديرية املاك الدولة المخزنية .. تبقى حبيسة اطر المديرية العامة للضرائب .. كلشي ديالهم اللي شافوها واللي مازال ماشافوها ... لك الله ياوطن .. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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2 - merci الجمعة 16 فبراير 2018 - 03:26
هل هذه التعيينات تتم بواسطة العقدة أم إنه تشغيل أبدي ولايشغل بالعقدة إلا المزاليط؟
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