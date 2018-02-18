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الرئيسية | سياسة | الملك يحرص على توطيد علاقات المغرب مع غامبيا

الملك يحرص على توطيد علاقات المغرب مع غامبيا

الملك يحرص على توطيد علاقات المغرب مع غامبيا
هسبريس - و.م.ع
الأحد 18 فبراير 2018 - 15:20

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لأداما بارو بموفور الصحة والهناء، ولشعب غامبيا الشقيق بتحقيق ما يتطلع إليه من اضطراد التقدم والازدهار.

كما أعرب الملك عن ارتياحه لما يربط البلدين الشقيقية من علاقات قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل، مجددا الإعراب للرئيس الغامبي عن انخراط المملكة المغربية في مسلسل التنمبة الذي تشهده بلاده من خلال مواكبتها للجهود المبذولة تحت قيادة الرئيس الغامبي لتحقيق ما يبتغيه شعبه الشقيق من رخاء وتنمية شاملة.

وأكد العاهل المغربي، في هذا الصدد، للرئيس الغامبي حرصه القوي على "مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين، بما يسهم في توطيد دعائم التنمية والأمن والاستقرار في قارتنا الإفريقية".

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