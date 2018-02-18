24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:06
|12:46
|15:49
|18:18
|19:33
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الإشاعات تنقل اللاعب عادل تعرابت إلى دوري روسيا
- المغرب يستعد لإطلاق كبسولة فضائية من المكسيك
- نقابات تعليمية تدين تهجما على أستاذة في ابريكشة
- تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة يحرك "البسمة" بوزان
- استمرار الاحتجاج في جرادة يقسم "القادة" بين التأييد والرفض
التضامن مع رمضان بالمغرب.. بين "تعليمات قطريّة" والمبادرة الإنسانية (5.00)
رجال ونساء الأمن يُلقنون تلاميذ الرباط تدابير السلامة في الطرق (5.00)
"البيت الطائرة" .. حلم شاب قبائلي يتحول إلى أسطورة جزائرية (5.00)
ليبيا أكبر متجر تهريب للبشر بعد 7 سنوات من سقوط نظام القذافي (5.00)
- التضامن مع رمضان بالمغرب.. بين "تعليمات قطريّة" والمبادرة الإنسانية - (78)
- الإفراغ من "منازل مخزنية" يتهدد متقاعدين في سلك الشرطة - (64)
- أخنوش: "الأحرار" مع الأداء الميداني بعيدا عن منطق الدكان السياسي - (62)
- الرميد: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وُضع كما لو أنه قبس من القرآن - (38)
- الزواج .. استقرار أم مغامرة؟ - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك يحرص على توطيد علاقات المغرب مع غامبيا
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لأداما بارو بموفور الصحة والهناء، ولشعب غامبيا الشقيق بتحقيق ما يتطلع إليه من اضطراد التقدم والازدهار.
كما أعرب الملك عن ارتياحه لما يربط البلدين الشقيقية من علاقات قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل، مجددا الإعراب للرئيس الغامبي عن انخراط المملكة المغربية في مسلسل التنمبة الذي تشهده بلاده من خلال مواكبتها للجهود المبذولة تحت قيادة الرئيس الغامبي لتحقيق ما يبتغيه شعبه الشقيق من رخاء وتنمية شاملة.
وأكد العاهل المغربي، في هذا الصدد، للرئيس الغامبي حرصه القوي على "مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين، بما يسهم في توطيد دعائم التنمية والأمن والاستقرار في قارتنا الإفريقية".