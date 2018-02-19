إصلاح الإدارة يجمع بن عبد القادر بوفد غاني

هسبريس من الرباط

استقبل محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وفدا غانيا رفيع المستوى يرأسه ياو أسافو مافو (yaw osafo maafo)، وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية بجمهورية غانا؛ وذلك اليوم الاثنين بمقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

وخلال هذا اللقاء، ذكر الجانبان بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غانا، وكذا بأهمية توثيق أواصر التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تباحث الجانبان حول سبل تقوية أواصر التعاون بينهما، وتنزيل سياسة جنوب- جنوب للرقي بالمستقبل المشترك.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أكد محمد بن عبد القادر على أهمية هذا اللقاء، "الذي يمكن من تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، تنزيلا للرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة انفتاح المملكة المغربية على إفريقيا وتبادل الخبرات في جميع المجالات".

كما أشاد المكلف بإصلاح مجال الإدارة بالمساهمة الجادة في تنشيط التعاون جنوب - جنوب من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ولاسيما في مجال الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، والذي يعد مجالا حيويا يشكل تحديا ضروريا لا محيد عنه.

كما شدد المسؤول الوزاري على أن هذا اللقاء "لبنة من بين اللبنات التي حرص المغرب على بنائها مع جمهورية غانا الشقيقة، وسيتم من خلاله استعراض التجربة المغربية في مجال الرقي بالإدارة وإصلاحها، والتي تتضمن مجموعة من الإنجازات، تهم تقديم الخدمات وتبسيط المساطر الإدارية للمرتفقين؛ مع تقديم التجارب في مجال إصلاح المرفق العام، من تسجيل العقارات العمومية والحالة المدنية والسجل التجاري...".

وفي نهاية اللقاء شدد الجانبان على ضرورة التواصل واستمرار اللقاءات بهدف إيجاد وبلورة آليات تنسيقية مشتركة لتقاسم الخبرات، للدفع بعجلة إصلاح هذا القطاع.