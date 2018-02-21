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الرئيسية | سياسة | عمر هلال رئيسا للجنة ميثاق منظمة الأمم المتحدة

عمر هلال رئيسا للجنة ميثاق منظمة الأمم المتحدة

عمر هلال رئيسا للجنة ميثاق منظمة الأمم المتحدة
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 03:35

السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، انتخب بالإجماع من قبل الدول الـ193 الأعضاء رئيسا للجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة لسنة 2018.

وتكتسي هذه اللجنة، التي تضم كافة الدول الأعضاء ومراقبي الأمم المتحدة، أهمية بالغة في إطار الهيكلة القانونية للأمم المتحدة.. وهي هيئة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى مهمة بحث وتقديم توصيات لتحفيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتعزيز احترام مقتضيات ميثاق الأمم المتحدة.

وتولي هذه الهيئة الأممية اهتماما خاصا لبحث المقترحات المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وتسوية النزاعات بالسبل السلمية، وكذا التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، وإصلاح الأمم المتحدة وتقديم المساعدة إلى الدول الأخرى المتضررة من تطبيق العقوبات.

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