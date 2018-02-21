24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/02/2018
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:03
|12:46
|15:51
|18:20
|19:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- هدم منزل يضع أسرة مغربية أمام التشرد بسبتة
- "موثق" حراك الريف يعود إلى "مسيرة الأكفان" و"طنطنة الأواني"
- هل يسعى الاتحاد الأفريقي إلى التدخل بدور أكبر في نزاع الصحراء؟
- "المرأةُ المغربية"..تَسميةٌ تضمّ نساءً ونساء..
- 20 فبراير: درس تاريخي
- هذه عقوبات تنتظر مرتكبي العنف والتحرش الجنسي ضد المغربيات - (90)
- هل يسعى الاتحاد الأفريقي إلى التدخل بدور أكبر في نزاع الصحراء؟ - (55)
- الوكيلي: التدين السلفي يزحف في المغرب عبر إقحام الرقية الشرعية - (52)
- "موثق" حراك الريف يعود إلى "مسيرة الأكفان" و"طنطنة الأواني" - (32)
- قبل 7 سنوات .. "البيجيدي" يختار "حركة باراكا" ويقاطع الفبرايريين - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
عمر هلال رئيسا للجنة ميثاق منظمة الأمم المتحدة
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 03:35
السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، انتخب بالإجماع من قبل الدول الـ193 الأعضاء رئيسا للجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة لسنة 2018.
وتكتسي هذه اللجنة، التي تضم كافة الدول الأعضاء ومراقبي الأمم المتحدة، أهمية بالغة في إطار الهيكلة القانونية للأمم المتحدة.. وهي هيئة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى مهمة بحث وتقديم توصيات لتحفيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتعزيز احترام مقتضيات ميثاق الأمم المتحدة.
وتولي هذه الهيئة الأممية اهتماما خاصا لبحث المقترحات المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وتسوية النزاعات بالسبل السلمية، وكذا التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، وإصلاح الأمم المتحدة وتقديم المساعدة إلى الدول الأخرى المتضررة من تطبيق العقوبات.