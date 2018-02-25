24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|06:59
|12:45
|15:53
|18:24
|19:38
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- تاريخ المرأة على مقاس الفكر الأبوي .. إلى متى؟
- الصين تستخدم الروبوتات بمطاعم الطرق السريعة
- ترامب يعترف بأن شعره الاشقر الناعم يخفي الصلع
- حزب حليف لميركل يطالب باحترام اتفاقيات الهجرة
- تتويج فيلم روماني في مهرجان برلين السينمائي
أبو حفص يثير استنكار نشطاء السلفية بوصف "عذاب القبر" خرافة (5.00)
غياب المرافق وإغلاق دار الشباب يخنقان أنفاس شباب العلوة بسطات (5.00)
البنزرتي و"السوبر الإفريقي" .. إشادة بالجمهور وانتقاد للهجوم الودادي (5.00)
إسبانيا تتصدر لائحة زبناء المغرب .. الملابس والرخويات في المقدمة (5.00)
- النيابة العامة: شكايات بـ"جرائم جنسية" وراء إيقاف الصحافي بوعشرين - (155)
- أبو حفص يثير استنكار نشطاء السلفية بوصف "عذاب القبر" خرافة - (153)
- أخنوش: "لّي كايتبُورد علينا" مفتقر لكفاءة ورصيد "حزب الأحرار" - (98)
- أخنوش يكشف "عرض التجمعيين" والتحاق 100 ألف مغربي بالتنظيم - (74)
- أخنوش: "الأحرار" لا يميع السياسة ويلتزم بإنجاح حكومة العثماني - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك يشاطر ابتهاج الصباح بالعيد الوطني للكويت
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
وأعرب الملك، بهذه المناسبة، عن أحر التهاني مشفوعة بأصدق المتمنيات، لأمير دولة الكويت ولأسرته الأميرية الجليلة، بموفور الصحة، وسابغ السعادة والهناء، وللشعب الكويتي الشقيق باطراد التقدم والرفاه في ظل قيادته الحكيمة.
ومما جاء في هذه البرقية "وإنها لمناسبة سانحة، أستحضر فيها بكل اعتزاز، مايربطنا شخصيا وأسرتينا من وشائج الأخوة الراسخة، وما يجمع بلدينا من علاقات شراكة متميزة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الموصول، مؤكدا لكم حرصي الوطيد على مواصلة العمل سويا معكم من أجل زيادة تمتين هذه العلاقات، وتوسيع مجالاتها، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين".
وأضاف الملك "وإذ أشاطر سموكم مشاعر الابتهاج بهذا العيد المجيد، لأشيد بما تحقق للشعب الكويتي الشقيق، في ظل عهدكم الميمون، من منجزات رائدة على كافة المستويات".