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الرئيسية | سياسة | الملك يشاطر ابتهاج الصباح بالعيد الوطني للكويت

الملك يشاطر ابتهاج الصباح بالعيد الوطني للكويت

الملك يشاطر ابتهاج الصباح بالعيد الوطني للكويت
هسبريس - و.م.ع
الأحد 25 فبراير 2018 - 15:05

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة، عن أحر التهاني مشفوعة بأصدق المتمنيات، لأمير دولة الكويت ولأسرته الأميرية الجليلة، بموفور الصحة، وسابغ السعادة والهناء، وللشعب الكويتي الشقيق باطراد التقدم والرفاه في ظل قيادته الحكيمة.

ومما جاء في هذه البرقية "وإنها لمناسبة سانحة، أستحضر فيها بكل اعتزاز، مايربطنا شخصيا وأسرتينا من وشائج الأخوة الراسخة، وما يجمع بلدينا من علاقات شراكة متميزة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الموصول، مؤكدا لكم حرصي الوطيد على مواصلة العمل سويا معكم من أجل زيادة تمتين هذه العلاقات، وتوسيع مجالاتها، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين".

وأضاف الملك "وإذ أشاطر سموكم مشاعر الابتهاج بهذا العيد المجيد، لأشيد بما تحقق للشعب الكويتي الشقيق، في ظل عهدكم الميمون، من منجزات رائدة على كافة المستويات".

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