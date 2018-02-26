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الرئيسية | سياسة | رئيس موريتانيا: العلاقة مع المغرب تتحسن .. ونزاع الصحراء عائق

رئيس موريتانيا: العلاقة مع المغرب تتحسن .. ونزاع الصحراء عائق

رئيس موريتانيا: العلاقة مع المغرب تتحسن .. ونزاع الصحراء عائق
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:00

كسر الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، جدار الصمت بخصوص العلاقات المغربية الموريتانية، التي عاشت مداً وجزراً لسنوات طويلة بسبب تباين وجهات النظر حول قضية الصحراء، وقال إن "العلاقات مع الرباط شهدت بعض الخمول والصعود، لكنها تتحسن في الفترة الأخيرة، وهدفنا هو تطويرها".

وفي حوار حصري مع العدد الجديد من مجلة "جون أفريك" الفرنسية الموجود في الأكشاك، تطرق ولد عبد العزيز لمختلف القضايا السياسية والأمنية بالمنطقة، ومن بينها العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، التي عرفت انفراجاً بعد تعيين موريتانيا قبل حوالي شهرين سفيراً لها بالرباط، بعدما ظلّ هذا المنصب شاغراً لأزيد من خمس سنوات؛ الأمر الذي كان يُثير الكثير من التساؤلات.

وخلافاً للخطاب الذي تروجه جبهة البوليساريو الانفصالية غداة توافد مبعوثي إبراهيم غالي على القصر الرئاسي الموريتاني طلباً للدعم والثبات على المواقف السابقة من قضية الصحراء، اعترف ولد عبد العزيز بأن "هذا النزاع تسبب في الكثير من المشاكل للمنطقة بصفة عامة، خصوصا أنه أعاق بناء الاتحاد المغاربي".

وأضاف الرئيس الموريتاني أن "استمرار نزاع الصحراء يعيق لحاق المنطقة بباقي مناطق إفريقيا التي عرفت تطوراً"، وأكد أن الحل يتطلب "تضحيات كبيرة من المغرب وجبهة البوليساريو، بالإضافة إلى وجود إرادة سياسية للحل". وتابع أن "اتحاد المغرب العربي يظل حلماً وعدم بنائه يعد فشلاً كبيراً، والأجيال القادمة ستبنيه بلا شك".

عدد المجلة الفرنسية الذي ظل الرأي العام الموريتاني ينتظره، نفى فيه الرئيس الأخبار التي راجت مؤخراً حول وجود زيارة ملكية مبرمجة من طرف العاهل المغربي، وقال: "لا تُوجد حاليا زيارة مبرمجة للملك محمد السادس إلى موريتانيا".

وتحدث الرئيس الموريتاني في حواره عن قضية رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو، الذي احتضنته الممكلة لسنوات، مؤكدا أنه "كان ضد بقاء الرجل في المغرب، لذلك غادر ولد بوعماتو إلى أوروبا".

وكانت أخبار غير رسمية قد راجت حول إبلاغ السلطات المغربية لولد بوعماتو أنه بات "شخصا غير مرغوب فيه"؛ وذلك بعد سنوات من اختياره لمدينة مراكش كمنفى اختياري بعد خلافه مع محمد ولد عبد العزيز رغم أنه دعم حملته الانتخابية سنة 2009.

واعترف الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأن رجل الأعمال المعارض قدم بالفعل دعما ماليا لحملته "لكن لا يعنى ذلك السماح له بتدمير البلد أو نهب ثروته"، يُضيف المتحدث الذي أبرز أن "العديد من رجال الأعمال قدموا لي دعماً مالياً خلال الحملة الانتخابية، غير أنني كنت صريحا معهم وأخبرتهم بأن الأمور ستتغير فور الوصول إلى السلطة".

وعلاقة بتطور الأوضاع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أورد ولد عبد العزيز أن موريتانيا تجمعها علاقات قوية مع السعودية والإمارات وإيران وسوريا، ومع كل الدول العربية، باستثناء قطر التي قال إن قرار قطع العلاقات معها "قرار نهائي في الوقت الحالي".

ومن المرتقب أن تُثير تصريحات الرئيس الموريتاني ردود فعل غاضبة داخل قيادة البوليساريو، خصوصا وأن أجوبته كانت دبلوماسية وابتعدت كثيراً عن خطاب "الاعتراف الرسمي بهذا الكيان الوهمي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - marokkii الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:14
الجزائر وموريتانيا مجبرين الضغط على المغرب بورقة العصابات المرتزقة.الضغط.خارجي لا تقدر الجزائر ولا جارتها على الابتعاد عن الملف هناك دول خارجية هي السبب في هده المشاكل هاتين الدولتين مجبرون .هل هناك ملفات حساسة ضدهم او شيء اكثر بكثير لا يعقل الجزائر تنهار اقتصاديا ولا تريد ترك الملف. هناك سبب
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35
2 - فاروق الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:23
آودي رايك لايقدم ولا يؤخر من الامر شيئا ... لان ملف يد الصحراء في يد الكبار وهم من يصرون ان يبقى الحال على ما هو عليه... فرنسا لديها كل الحجج والبراهين ويكفي ان تخرجها للعلن حتى تعود الصحراء لحضن المغرب ... لكنها تابى ذلك والا ستفقد ورقة ضغط قوية تملكها لتشهرها في وجه المغرب متى شاءت ... ثم امريكا فرعون العالم لا يناسبها ان يحل مشكل الصحراء وهي من تدق مسمار جحا وتخلق بؤر التوثر في كل بقاع العالم حتى يبقى الكل تحت مداسها ... المهم انت ياسي ولد عبد العزيز ابق فقط محايدا ... المحبة تابثة والصواب يكون كيف تيقولو ...
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56
3 - mowatine الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:27
لا يمكن ان تتحسن العلاقات المغربية الموريطانية لان موريطانيا تستغل البوليزاريو كورقة ضغط على المغرب
فلا يمكن لدولة تعترف بالبوليزاريو ان تتدعي الحياد و تطمح لعلاقات متساوية مع المغرب
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30
4 - KAMاا الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:35
ا لكيان الوهمي لايريد لهده العلاقات ان تكون بين الشعبين الشقيقين الموريتاني والمغربي واحد مواقع الجبهة الانفصالية انتقد موريتانيا ضمنيا ووصف علا قتها بالجبهة بالحمام الزاجل ولكنه لايبيض كناية على عدم انخراط موريتانيا الفعلي في العداء للمغرب كما فعلت الجزائر وفق دات المصدر
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0
5 - بنت المملكة الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:37
ملي ولينا كيمشي اي مسؤل مغربي وكيديروش العلم المغربي حتى هوا وهيا معروفة فلبروتوكول الديبلوماسي مبقى ميتقال المغرب هبط براسو ملي ولا معبر بحال هدو باقي كيعمر البوليسي اتاي في رومبوان عندهم راه مبقات فينا نفس
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6
6 - محمد الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:39
المغرب والموريطانيا جسما واحدا ولكن الاستعمار الفرنسي قسمهما الى جزئين والله لو استفسرت الشعب الموريطاني والمغربي بالوحدة لم تجد معاضا واحدا . نتمنىوا من الله ان يجمع شملنا بين الاخوين بعد سنين طويلة . ولكن الجزائر العدو لا يعرف النوم بسبب التقارب بين البلدين الشقيقين المغرب والشنقيط .
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2
7 - الزمر الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:54
السلام، رجل غامض ووجه غامض هو الرئيس الموريتاني ، والأمر الوحيد الذي فهمة من هده المقابلة هو الرسالة التي ارسلها الى المغرب بعبارة "استمرار نزاع الصحراء يعيق لحاق المنطقة بباقي مناطق إفريقيا التي عرفت تطوراً"، أولا المغرب من الدول الإفريقية التي عرفت تطورا بالمنطقة وهدا واقع . هل ما يعني هدا الرجل هو ان مريطنيا و جبهة البوليساريو والجزائر هدفها هو قطع الطريق وعزل المغرب عن افرقيا بهدا الجدار المريطاني،
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-2
8 - ait baha الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:13
on dirait le président de la corée du sud c'est quoi la mauritanie c'est rien si on férme les porte de guerguarate un mois il y'aura une pénurie des e produit alimentaire qui viennent du maroc
lui qui nous compare avec le bozebale
nous les marocains on souhéstime soi méme on va pas attendre qu'un pays comme la mauritanie nous traite de cette façon la solution c'est le grand port de dakhla pour acheminer la marchandises marocaine directement au sénégal comme ça ces bédoins auront ce qu'il mérite
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-5
9 - عبداللطيف المغربي الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:13
كمغربي يؤسفني.كون موريتانيا لا تزال تعترف ب ( الجمهورية الورقية التيندوفية ).وهذا في حد ذاته حياد سلبي اتجاه وحدتنا الترابية.لذا يتوجب على موريتانيا ان تراجع هذا الاعتراف.على الرغم من الضغوطات التي تتعرض لها من طرف النظام الستاليني الجزائري.وبعض اللوبيات الموريتانية المتعاطفة مع جردان الانفصال.لذا اتمى ان تكون الشقيقة ضمن الموجة القادمة من الدول التي ستسحب اعترافها ب( جمهورية الخيام البالية ).فهل تفعلها موريتانيا.ذلك ما نتمناه...
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1
10 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:23
حاول محمد ولد عبدالعزيز في حواره مع جون افريك اخفاء دور الجزائر في قضية الصحراء المغربية و حصر النزاع بين المغرب و اقزام البوليساريو و كان تلك الدولة لا علاقة لها بموضوع النزاع فهذا في حد ذاته يجعلنا نشك في نواياه التي اضعها في خانة التامر ضد المملكة المغربية فالكلام الدبلماسي يخفي بعض الدسائس يستقبل اقزام البوليساريو في العلن و يقدم لهم الدعم و يؤكد ذالك حينما يقول ان حدوده الشمالية هي جمهورية السراب التندوفية و من جهة اخرى يتحدث عن تحسن في العلاقات بين الدولتين اي المغرب و موريتانيا و لكن ما هو الشيئ او التصرف الذي اساء به المغرب لتلك العلاقات التي تجمع الشعبين الشقيقين فالمغرب لم يقم باي شيئ يسيئ لتلك العلاقات لم نسمع ان بلدنا اتخد موقفا معاديا من موريتانيا لكن بالمقابل شاهدنا هذا النظام الذي تخلى عن الحياد و اصطف الى جانب اعداء وحدتنا الترابية هنا يصبح كلامه الدبلماسي لا معنى له مجرد ذر الرماد في العيون فهو ربط تحسن العلاقات بتعيين سفير في الرباط و لكن لحد الان لم نرى هذا السفير يمارس اعماله داخل سفارة بلاده في الرباط لذالك اعتقد ان العقيد يحاول تسويق حياده بالاقوال لطمس الدسائس
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-7
11 - said الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:24
المغرب و موريطانيا بلد واحد ستلتحق بنا آجلا ام عاجلا و ستصبح فعلا المغرب الأقصى من طنجة إلى نهر السنغال ان شاء الله.ولن تبق عداوة بينهما.
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-3
12 - Oujdi From USA الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:25
"الأجيال القادمة" التي تتحدث عنها كرهتكم أجمعين و اكتشفت مذی ذلكم. فالبناء الذي تتحدث عنه يبدء بالتخلص من جميع سياستكم و خدامكم و عصاباتكم. هنا يمكن البناء علی أساس قوي. أما البناء علی فساد أسود لا يسمی بناء.
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3
13 - آسفي الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:31
أنا لم ارا من شعب الموريتاني شقيق الى الخير .وهم يوعزونا وا توجد جالية مغربية كتير في لبلد شقيق بالخصوص نواديبو
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1
14 - Mhammed الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:39
ان البوليزاريو المتبجدق بعروبته
الزاءفة وجمهوريته الوهمية
ليس الا كاءنا مسطنعا ولد ميتا
وسيدفن قريبا في هذه الصحراء الافريقية التي ما كانت
يوما ارضا عربية. وان سكان هده الصحراء نسيج امازيغي
وسكان بلدان جنوب الصحراء الكبرى باعتناقهم الاسلام تعلموا العربية فامتزجت بالامازيغية وبذلك تكونت
الحسانية.
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-3
15 - يزبد الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:39
ما زلت اتدكر مقولة فيصل القاسم مقدم برنامج اﻻتجاه المعاكس ب قناة الجزيرة القطرية وكان الموضع آنداك حول اتحاد المغرب العربي حيت قال موريطانيا ادا حضرت ﻻ تستشار وادا غابت ﻻ تنتظر
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0
16 - محمد قاسي الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:42
الرئيس الموريتاني يُدرك جيِّداً أن المملكة المغربية جارقوي و شريك ٱستراتيجي مهم ٬يمكن الإعتماد عليه على المدى البعيد٫ زيادة على أنَّ المملكة المغربية يمكن لها أن تلعب دور فاعل في ٱستقرار منطقة شمال إفريقيا وٱستتباب الأمن فيها ٬وهيَ تعرف جَيِّداً أنَّ المغرب كان ولا زال من المؤيدين الرئيسيين على قيام ٱتحاد المغرب العربِي٬ غير أنَّ خلط الأوراق الذي قامت به جارتنا الشرقية ،ومحاولتها فرض كيان وهمي على حساب الحقوق المشروعة للمملكة المغربية ، من خلال دعم جبهة البوليساريو الإرهابية ،حال دون تحقيق حلم شعوب المنطقة،التي تطمح إلى ٱزدهار المنطقة ونموها، وقد يرى النُّور هذا الحلم مستقبلاً بعد عودة النِّظام الجزائري إلى رُشده وتخلّيه عن مُساندة كِيان وهْمي من المستحيلْ أ ن يَتحقَّق لهُ وُجود على الأَرضْ٠٠
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