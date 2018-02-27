24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. دفاع بوعشرين يرفض "الاتجار بالبشر" وينفي وجود أشرطة جنسية (5.00)

  2. مسيرة احتجاجية ضد الرعاة الرّحل في اشتوكة (5.00)

  3. أمن مراكش يوقف شابا بمئات الأقراص المهلوسة (5.00)

  4. مساهمة أولية في الحوار الوطني (5.00)

  5. قافلة التبرع بالدم تنهي المرحلة الأولى لإنقاذ حياة مئات المغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | بوريطة: لا اتفاق مع الأوروبيين خارج سيادة المغرب على صحرائه

بوريطة: لا اتفاق مع الأوروبيين خارج سيادة المغرب على صحرائه

بوريطة: لا اتفاق مع الأوروبيين خارج سيادة المغرب على صحرائه
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:00

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ألا شيء في القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يمنع من استمرار التعاون في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وحتى بالأقاليم الجنوبية.

وأوضح رئيس الدبلوماسية المغربية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنطوق القضائي "لا يؤثر على الاتفاق الساري بين الرباط وبروكسيل، الذي سينتهي في يوليوز المقبل"، وأن "هناك مفاوضات جديدة سيشرع فيها القادة الأوروبيون مع الرباط لتجديد هذا الاتفاق".

وخلافاً لما تروج له الآلية الدعائية لجبهة البوليساريو، شدد المسؤول الحكومي على أن "الحكم لم يشر إلى عدم قدرة المملكة المغربية على توقيع اتفاقيات دولية تشمل منطقة الصحراء"، ولفت إلى أن المغرب يؤكد أنه "لا يمكن أن يوقع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خارج السيادة على الأقاليم الجنوبية".

وأشار بوريطة إلى أن قرار المحكمة الأوروبية يختلف كثيرا عن خلاصات المدعي العام الصادرة في العاشر من شهر يناير الماضي، "والتي جاء فيها أن الاتفاق غير شرعي، وأن المغرب لا يحق له التوقيع على أي شراكة من هذا القبيل في المناطق الصحراوية؛ كما تطرقت إلى خرق حق تقرير المصير". لكن، يُوضح المسؤول الحكومي أن الحكم الصادر اليوم "تجاهل جميع هذه الخلاصات ولم يعترف للبوليساريو بأي دور".

"الحكم الأوروبي لا ينص على أن الاتحاد الأوروبي لا يحق له أن يوقع اتفاقية تهم الصحراء مع المملكة المغربية"، يورد بوريطة، الذي أوضح أن المفوضية الأوروبية أخذت الموافقة الأسبوع الماضي من الدول الأعضاء للشروع في مفاوضات تجديد الاتفاقية مع المغرب.

ويتجه المغرب والاتحاد الأوروبي، حسب المعطيات التي قدمها الوزير ناصر بوريطة، إلى ذكر المناطق الجنوبية في الاتفاق المقبل، باعتبارها تشملها الشراكة الثنائية، ووفق ما أوصت به المحكمة، وهو الخيار الذي لجأ إليه المغرب والاتحاد في الاتفاق الفلاحي المرتقب أن يصوت عليه المجلس الأوروبي في غضون أيام قليلة.

وأورد بوريطة أن المفاوضات الجارية الآن حول الاتفاق الزراعي لا تفصل منطقة الصحراء أو تحدد وضعا خاصا لها؛ "لأن المغرب لا يمكنه أن يخلق مجالاً جغرافياً مختلفاً عن مجاله السيادي، بل يتعلق الأمر بالتنصيص على أن الشراكة الموقعة تشمل الصحراء لتكون الأمور واضحة للمحكمة الأوروبية".

وحول الحروب القانونية التي لجأت إليها جبهة البوليساريو في صراعها مع المملكة المغربية، خاصة بعد قرار محكمة جنوب إفريقيا حول مصادرة فوسفاط الصحراء، اعتبر بوريطة أن "الكيان الانفصالي جرب حرب حقوق الإنسان ما بين 2005 و2010 عن طريق استغلال قضية إكديم إيزيك، ولكنه فشل في ذلك، ثم مر إلى "حرب الثروات الطبيعية للصحراء" سنة 2013، والآن يسلك الحرب القانونية.

وأضاف الوزير أن المخطط الأخير فشلت فيه البوليساريو في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والدول الأوروبية، وتحاول الآن من خلال الدعوى التي أقامتها في لندن، قبل أن تتوجه نحو محكمة العدل الأوروبية، أن تناور من جديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - isamine الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:07
La Chine Occupe le Tibet depuis 1951 et personne ne peut lui rien dire. C'est question de force. Malheur à l'oeuf s'il tombe sur le rocher et malheur à l'oeuf si le rocher lui tombe dessus
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
2 - حلالة 59 الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:10
عين العقل. هذه هي الوطنية. و ليس كمن كيبرد الطرح و كيتباكى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
3 - rachida الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:11
الصحراء في مغربها وستبقى وعلى الدولة المغربية التعامل بحزم مع الاتحاد الاروبي اما ان يحترمنا او غيروا هذا السوق فالعالم مليء بالاسواق ومربحة اكثر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
4 - نوصير بن موسى الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:14
مايمكنش للشعب اعرف كيفاش هاد الاتفاق ويشرحوا ونسمعوا امرة في حياتكم اولا الشعب ماسوقوش خنوش هو اللي كيفرق علينا الثروة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
5 - يحيى الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:18
نبيعو السمك ديالنا بالعز او بالشروط ديالنا ولا نخليوه ناكلوه حنا او نبيعو لي بقا لمن بغينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
56
6 - تاوناتي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:21
الآن سنرى هل ستتشبثون باقوالكم ام ستتنازلون كما عودتنا دبلوماسيتنا.
كمغربي اذا كان هذا الاتفاق لايشمل الصحراء لااريده لان هذا يعتبر خيانة لقضية مقدسة ولدماء الشهداء الدين سقطوا دفاعا عن الصحراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
7 - Ana الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:22
المشكل اسي الوزير ماشي في اتفاقية الصيد انما المحكمة الاوربية قالت الصحراء ليست جزء من المغرب و هدا غريب من الشريك الاستراتيجي للمغرب فما ردك سيدي الوزي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
8 - France الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:22
فرنسا معنا وتساندنا ديما وها دير كلشي باش المغرب يكون بخير ويجدد الاتفاق .Merci la France
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-34
9 - تمغربيت الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:25
افرضوا عليهم شروط المغرب أما أن يقبلوا أو لا حينها فل يتمتع المغاربة بخيراتهم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
10 - ali الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:25
نعم الاتحاد الاوروبي .لا بديل له عن المغرب .يجب على معظم المعلقين ان يعلموا ان المغرب لديه اوراق كثيرة يمكنه الظغط بها على اوروبا .اولها الصيد ثم الصادرات الفلاحية و اخيرا و ليس اخيرا الهجرة السرية .لم يحضى المغرب بوضعية متقدمة مع الاتحاد من اجل لا شيء بل لان المغرب اصبح له وزنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
11 - كاوكاو الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:26
أولا الصحراء المغربية قضية جل المغاربة بدون استثناء ولا جدال فيها
أما عن إتفاقية الصيد البحري أتمناه من قبل إصدار الحكم لأن المواطن البسيط لا يستفيد من أي شيء على الإطلاق بالعكس حتى السردين ثمنه غالي أما الأنواع الأخرى لا يعرف حتى أسماءها
أتمنى أن تبقى اسماكنا في المغرب يأكلها المواطن ويتعرف على أنواعها و يتدوق طعمها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
12 - moh الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:27
لا اعتقد ان المرتزقة يدركون مدى تصميم المغرب الدى كان قائما قبل وجود الاتحاد الاوربي وكتير من دوله ٠ الم يشاهدوا مادا فعل المغاربة مع الامين العام لامم المتحدة عندما قام بمجرد تصريحات معادية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
13 - fattah rif الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:27
إذا ألتزم المغرب بما قاله بوريطة ولم يوقع مع الاوروبيين إتفاقية جديدة تشمل كل التراب المغربي حينئذ نعتبرها بمثابة رد قوي على كل متشكك وعلى رأسهم ( أنا). لننتذر!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
14 - عمر الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:28
يجب الضغط إدا حدف الصحراء ﻻ تتفاوض إغلاق الباب معهم والبحث عن جهة أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
15 - ابو الاميرتين الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:29
لا اعرف لمادا ماؤلاء المسؤولين يكدبون على الشعب اسي بوريطة اسي اخنوش راه هادو الناس اللاوربيين كيحترمو القانون والقضاء واش مولفين كتصدر احكام عندنا فبلادنا امكتنفدش وخاصة الي ضد الدولة صارحونا شويا عاد ناضلو في المفاواضات بتش نعرف علياش كتفوضو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
16 - لبيب وادي زم الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:29
قضي الامر ، نعم الرد على من سولت له نفسه استفزاز الشعب المغربي ، فالمغرب واحد من طنجة الى لكويرة،
حان الوقت الدولة اشهار ورقتي الامن والهجرة ، واعتبار بوزبال منضمة ارهابية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
17 - ابو مصطفى الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:29
للأسف الشديد ممثل وزارة الخارجية المغربية لا يقرأ و لايفهم ما بين السطور
رجاءا اشرحوا له الحكم بطريقة مبسطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
18 - بنت الري______________ش الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:33
الشفوي....اكملوا في سباتكم!!!فرق كبير بين القضاء والحكومات في اوروبا,اعتمدتم على بعض الصداقات القوية مع بعض الحكومات واعتقدتم ان هذا كافي!!!المحاكم هناك مستقلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى...لو قمتم بدوركم كما يجب قانونيا لكسب المغرب هذه القضية ولكن للاسف ملف قضيتنا الوطنية يسند لمستهترين !!!نعلم بانه ملف شائك ولكن ليس مستحيلا ,الصحراء صحرائنا ضحى عليها ومن اجلها الاف الرجال ولم ولن نسمح بشبر منها ومستعدين لنضحي باخر رجل من اجلها ولكن لا تخذلونا !!!هذه ليست محكمة الجنايات بالبيضاء !!!نتمنى ان تستفيقوا!!!!!!!!!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
19 - سلينا الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:34
الحمد لله على هذا الخبر المفرح لا اتفاق مع الاوروبيون خارج صحرائه الاتفاق يكون على جميع المجالات وداخل صحرائه والا سنطلق عليهم المهاجرين الافارقة وحينها سيعرفون من هو المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
20 - tarik الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:36
على المغرب ان يعبد اﻷمور الى السكة الصحيحة فﻻ مفاوضات مع كيان ﻻ يمثل شرعيا سكان الصحراء الغربية ولم يمكنه من هذا اﻹمتياز اﻻ حكوماتنا السابقات و هذا هو مربط الفرس للقضية فﻻ المحكمة الأوروبية اعترفت لهم بهذا اﻷهلية و ﻻ نحن ساعدنا مجموعة خط الشهيد بمخيمات لحمادة، ولذا علينا أن نصرح وندافع بأحقية ان هذا الكيان المدعوم من دولة لها مصالح مباشرة في النزاع لم يعد شريكا في عملية انهاء هذا النزاع المفتعل.غير هذا فنحن نتوجه لحائط غير محسوب خسائره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - رشيد اسبانيا الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:36
برافو..برافو.برافو.. هكدا اسي بريطه النغرب له سيادته. اما السيادة الكاملة على البلاد ِاو لا تجديد اي اتفاقية مع اتحاد الاروبي..سوا الصيد البحري او الفلاحة..و السلام. نحن في موضع قوه..و هم لهم الا ختيار..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - عبدو الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:37
الشعب المغربي لايستفد لا من الصحراء ولا من الصيد البحري بركا عليه غير الديشي الاروبي والله لاقدية الصحراء ستكشف عورة السمسارة في المغرب وثم نتحاسب اين ومن اين الحقيقة لاتخفى ابدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
23 - الأسد الجائع الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:39
Ana
كلام معقول أنت فهمت المضمون ، التنويم لم يعد يقنع ، يكفي عنتريات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
24 - bouhali الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:44
قالوا ليك اسي بوريطة :" الصحراء ماشي ديالك و بحكم المحكمة و غادي نجيو نصيدو فيها و ناخدو الحوث ليبغينا" ايوا اشمن انتصار علاش كاتكلمو ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
25 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:45
لا يمكن للدبلماسية المغربية ان تقبل هذا القرار الصادر عن المحكمة الاوروبية التي يحاول بعض قضاتها التطاول على سيادة المغرب على صحرائه بسبب الرشاوي الجزائرية من تحت الطاولة على يد سفيرها في بروكسيل المدعو عمار بلاني فاما الاتفاق الشامل على كل الشواطي المغربية من طنجة الى لكويرة دون الاشارة الى ما يسمى بالبوليساريو و اما تبقى اسماكنا في بحارنا تتكاثر فما هي قيمة 37 مليون دولار سنويا حتى نتعرض للابتزاز بسبب حثالة البوليساريو اما الاتفاق الفلاحي فلا توجد فلاحة في الصحراء المغربية قابلة للتصدير و ان كان كذالك فهذا يجب ان يلقى التنويه من الاوروبيين مادامت صحراءنا اصبحت تنتج و تصدر المنتوجات الفلاحية بمعنى اخر ان المغرب يستثمر في صحرائه لسعادة الساكنة و رفاهيتها قرار المحكمة الاوروبية ضد مصالح المغرب مدفوع من جهات معادية تستثمر في ملف الصحراء المغربية و تنتهز الفرص السنة الماضية قرار و هذه السنة قرار و السنة المقبلة يكون قرار اخر اخطر فان لم تجعل الدبلماسية حدا لمناورارات المحكمة الاوروبية تحت تاثير اموال بترول و غاز الشعب الجزائري فان ذالك سيفتح المجال للتشكيك في صحرائنا فالحزم ثم الحزم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
26 - مكناس الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:48
لماذا هذا الحكم في هذا الوقت بالذات؟ انهم يظنون ان هذه ستكون كوسيلة الضغط لتساعدهم على تحقيق غايتهم الا وهي استغلال ثرواتنا بابخس ثمن. على المغرب ان يظهر قوته ولو على حساب إلغاء او عدم تجديد هذه الاتفاقية. لا تذهبون بهيبة الدولة. اليوم المغرب في مكان قوة وهذه الاتفاقية من شأنها ان تقوينا اكثر لا ان تضعفنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - منقول من رقم 7 الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:49
المشكل اسي الوزير ماشي في اتفاقية الصيد انما
المحكمة الاوربية قالت الصحراء ليست جزء من المغرب
و هدا غريب من الشريك الاستراتيجي للمغرب
فما ردك سيدي الوزي
- اشكرك صديقي هدا هو لب الموضوع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
28 - atlas الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:49
جنوب افريقيا تحتجز الفوسفاط القادم من المغرب بدون رد فعل صريح من مسؤولينا كما لو كانوا سارقينو
والآن جاء الدور على الاتحاد الاوروبي في ما يخص الثروات الفلاحية و البحرية دون رد فعل صريح
لقد جاء الدور على اقرار سياسة المغرب الازرق قياسا بالمغرب الاخضر حيث تقدم للشباب المغربي قروض تمويل بواخر متطورة من أجل غزو أعماق بحارنا من طنجة الى الكركارات
أما لو استمر هذا العقم في السياسة الخارجية فحتما كل تلك الثروات المصدرة تعود إلى ثلة انتهازيين كانت ولازالت تريد الاستفراد بهاته الثروات تحت ظل الحماية الاوروبية لكن هاته الاخيرة لم تعد تستحمل ذلك بعد ظهور بوادر تفكك هذا الاتحاد
الان جاء وقت اخنوش كي نرى هل فعلا هو اهل لكي يتقلد رآسة الحكومة أم انه مجرد كومبارس كسابقيه ولاحقيه لا هم لهم سوى تنمية ثرواتهم ثم تحويل اموالها الى الخارج حيث سيتقاعدون مع ابنائهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - le vagabond الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:49
حسب ما قرأته في جريدة إسبانية هذا المساء "el mundo" أن حكم المحكمة الأوروبية يبقى حبرا على ورق اما الواقع فسيكون نتيجة المفاوضات. فسنرى ماذا ستفعل الدبلوماسية المغربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - expert الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:57
افتح المجال البحري للمهاجرين الأفارقة لغزو أوروبا،وأبرم اتفاقيات مع دول آسيا وإيران وروسيا وسنرى مصداقية هذة المحكمة الصهيونية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
31 - mounir الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:57
le Maroc doit négocier avec le polisario ....pour éviter des surprises qui ne sont pas gerable à long terme ...le Darfour peut se reproduire chez nous si le Maroc se comporte avec prétention ....l'histoire des peuples est riche en exemple ou des petits groupe. armées de conviction ont fait trembler des géants armés de force ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
32 - سنسنات متحررة الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:00
لو تجرأت الخارجية وفرضت فيزا على الأوروبيين الوافدين ب 50 أورو و صرفت نصفها على السياحة وتحتفظ الدولة بنصف اسماكها. .لو وباعت الأسماك الباقية مادة مصيدة في غير الأسواق الأوروبية ....لو تحقق ذا لك سنوفر بحول الله مع اقتسام الثورة أوتوماتيكيا بيننا ..سنوفر مآت ملايين السواح عبر العالم ونشتري الأسلحة التي تحمينا من ظلم وبطش أوروبا واحتقارها. ..سن سن على الأقل سن هذه أحسن من سنسنات الحكومات الخاضعة لاوربة. .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
33 - مغربي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:05
الاتحاد الأوربي لم يصدر يوما قرار واضحا اتجاه الصحراء المغربية شأنه الشأن الجميع آليات الغربية التي توظف القضية الصحراء المغربية كالباقي القضايا الثوثر بالعالم حسب استراتجيات وفق أجندات تخدم مصالحها التي تعد بالنسبة إليها فوق كل اعتبار وبالتالي لن نظل نتعامل بهذه مرونة في القصية المصيرية بالنسبة إلى المغاربة بل يجب أن يكون الرد قوي وصار خصوصا وأننا لدينا أوراق توظيفها بالشكل الناجع له ثاثير على مراكز صنع القرار كالمجال الأمني و الهجرة و الجريمة العابرة للحدود وبالتالي رغم الهزائم النكراء التي تلقاه أعداء الوحدة الترابية للمملكة على رأسهم الجزائر و صنيعتها مليشيات البوليساريو الإرهابية بعدد من المحافل دولية خصوصا إبان العودة المغرب الى الاتحاد الافريقي وأمريكا وفرنسا إلى أن هذا قرار سيصبح مرجع وفزاعة يوظفها الأعداء و المطية مستقبلا من أجل الابتزاز ومافي أعظم كما أن يعيد القضية إلى واجهة الأحداث دولية عكس هدف منشود حاليا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
34 - amagous الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:05
J'espere que nos amis français vont intervenir pour éviter le naufrage de la cooperation entre le maroc et l'union europeenne.Les decisions de certaines juridictions sont à caractere ideologique.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
35 - TAGADAT الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:06
D abord notre provainces de sud ne sont plus un sahara comme la mouritanie et ils sont mème mieux que la capable des harkis alkharairia,d autre part le maroc doit etre tres ferme contre ces ennemies qoi qu ils sont,le maroc doit intervenire dans les affaires des harkis par exemple de reconnaitre l independance de pp kabyle parceque on a aussi des praincipes,la mème chose pour le pp sahraoui de touaregue sahara centrale,le pp sahraoui de gherdaia et limzabe sahara centrale easte et l weaste,le pp sahraoui de sahara oriontale et le pp sahraoui de sahara sud et sud easte et l weaste,on fin il faut defenire ce monsoge cree par les harkis appeler pp sahraoui,sahara occedentale mème que plus de la moitier de ce qu ils appelent alkharairia est que des saharas et des pp sahraoui la mème chose on mouritanie amazighre marocaine.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:09
دائما اقول ان قضية الصحراء المغربية هي قضية الامة المغربية و المغاربة مستعدون في اي لحظة لاثبات ذالك و اتمنى ان يطلب صاحب الجلالة من شعبه الوفي المساهمة بقرض او هبة او دعم مالي لاجل الصحراء المغربية كما فعل المرحوم الحسن الثاني وجه خطابا للشعب لدعم الصحراء المغربية و المجهود الحربي فلم يمضي الا اسبوع حتى امتلات خزينة الدولة ب100 مليار و هذا ان مازلت اتذكر حدث في اواخر السبعينات ان لم تخونني الذاكرة فلا يمكن للمغاربة ان يقبلوا الابتزاز على صحرائهم بمبلغ ربما لا يتعدى 40 مليون دولار سنويا نتيجة هذا الاتفاق الملغوم فالكلمة الاولى و الاخيرة ستكون للشعب المغربي فعلى الدبلماسية ان تتصدى لهذه المحكمة و قراراتها الغير البريئة و الغير المحايدة يجب الوقوف بكل حزم من منطلق القوة فهل حثالة البوليساريو اهم من القضية الفلسطينية المعترف بها عالميا هل قامت هذه المحكمة باصدار حكم لصالح الفلسطينيين حتى تخرج علينا بهذه القرارات عن شعب وهمي لا تعترف به حتى دول الجامعة العربية بالرغم التسمية العربية لدولته الوهمية فهذه المحكمة تحاول ان تستبق الاحداث و تصادر قرارات الامم المتحدة بمحاولتها اعطاء شرعية للوهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
37 - ملاحظ ومتأمل الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:13
تورطتم منذ زمن ادخال محكمة لاهاي في ملف السيادة،والآن ليس هناك من نظرة واضحة لحلحلة الأزمة إلا بالإعتماد على قوة الشعب المغربي لكسب الجبهة الداخلية وكشف المنافقين ولو بالحديد والنار لأن الخائن كالفيروس مصيره الاستأصال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - عبد المالك لعزيز الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:14
اقترح على زعيم كطالونيا ان يتقدمه بملف كطالونيا الى هاته المحكمة تم ننظر ماذا تقول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
39 - منزو الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:16
مؤامرة أم صدفة؟
لما هذا الحكم الجائر حاليا؟
هل صارت محكمة الغدر الأوربية مأوى قانونيا لمرتزقة عاقين لبلدهم الأصلي؟
ألم تكن أوربا الإمبريالية سببا مباشرا في هذا النزاع المفتعل؟ وغذته بالتحريض غير المباشر للقطاء الأتراك والفرنسيس؟
لم تزامن صدور حمدين جائرين من القارة السمراء ومحتلتها العجوز وذكرى إعلان تأسيس جمهورية الوهم؟
أهو هدية للمرتزقة ونكاية بالدولة التاريخية الأصيلة المملكة المغربية؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
40 - Maria الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:16
هنيئا للمغاربة سينخفض ثمن السمك ، وسنأكل الميرنا والكلمار فقد إشتقنا لهم كثيرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
41 - nat الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:18
No es este mismo tribunal que dijo que el Sáhara siempre tuvo lados con los reyes marroquís en vida de Hassan segundo e por ello mando la marcha verde después del famoso descuerdo..e ahora dicen eso.. no tienen archivos? Memoria corta??? Vergüenza debería darles
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - سؤس الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:18
le renrd et le poisson يريدون السمك باقل ثمن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - oujdi الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:21
chers marocains unissez vous 45 ans de sacrifices ne part pas en l'air une chose a retenir quand il n'y aura aucun marocain sur terre dans ce cas la. algerien ou autre font ce qu'il leur plait
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - M med الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:22
البوليزاريو رفع دعوة لدى الاتحادالاروبي موضوع عدم استغلال ثروات الصحراء ربح ابتداءيا ونهاءيا هدا ما فهمناه نحن الشعب لكن حكامنا يرو العكس بل يعدنه انتصار لهم وسيستمرون في ابرام الاتفاق عادى ربما نحن الشعب لا نفقه شيء في القانون والعداله ربما هدا عصر النطق بالشىء يعتبر نقيضه هوالصحيح البراءة ادانه والادانه براءة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
45 - المهدي فاس الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:22
هل يوجد قانون يؤمن ببعض من دولة ويكفر ببعض سنكون اذن امام قانون غنصري يفرق بين ابناء الوطن الواحد والعمل علي تفقير الاف من ابناء المنطقة هذه المحكمة تحكم كانها امام ارض خلاء لا طير يطير ولا وحش يسير لا وجود فيها لكائن اسمه الانسان الذي ينشد الكرامة والازدهار .نسائل محكمة اوربا هل لصالح سكان الفضاء اصدرت حكمها ؟ بحرمانها ابناء المنطقة الذين يسيرون امورهم بانفسهم من خلال منتخبيهم سنرفض توقيع هذه الاتفاقية ونطالب الاتحاد الاوربي بتوقيعها مع الجن ان ارادوا فالمغرب في صحرائه وفي بحاره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
46 - وحدوي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:25
لا اومن ولا اعترف باي قرار دولي مهما كان حجم المؤسسة الدولية التي اصدرته ... من يريد ان يطعن في احقية المغرب في صحرائه بكل مايملكه من ثوابت تاريخية ...اتصحه ان يهتم بقضايا اكثر وضوحا كقضية سبتة ومليلية والجزر المستعمرة من طرف عضو داخل الاتحاد الاوربي اي اسبانيا وكقضية الصحراء الشرقية التي ظمت للجزائر عام 1845 من طرف عضو مؤسس الاتحاد الاوربي اي فرنسا وكقضية الشعب الفلسطيني الذي هجر من وطنه كي يجتمع شتات اليهود الغاصبين للارض ومن عليها بموجب وعد بلفور المشؤوم لعضو من الاتحاد الاوربي اي بريطانيا ....الاتحاد الاوربي ليست لذيه مصداقية كي يقرر مصير الصحراء المغربية لان التاريخ حدد مصيرها بشكل عادل اما ان تتبجح بلدان الاتحاد الاوربي بان المغرب ينهب خيرات الصحراء ....ههههه بالله عليك يا اوربا كم نهبتي من خيرات وثروات المغرب وغيره من بلدان افريقيا ...اين كان ضميرك مجمدا ...وانت تبنين بلدانك بخيرات البلاد وسواعد العباد الافريقية ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 46 | عرض: 1 - 46

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.