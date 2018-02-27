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الرئيسية | سياسة | سفير موريتانيا يقدّم أوراق اعتماده للخارجية المغربية

سفير موريتانيا يقدّم أوراق اعتماده للخارجية المغربية

سفير موريتانيا يقدّم أوراق اعتماده للخارجية المغربية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:34

استقبل، اليوم الثلاثاء، محمد علي الأزرق، السفير الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، محمد الأمين ولد آبي، السفير الموريتاني الجديد المعين بالمغرب، حيث سلّمه نسخة من أوراق اعتماده.

وقد سبق للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن عين، شهر دجنبر من السنة الماضية، الوزير السابق محمد الأمين ولد آبي سفيرا للجمهورية الإسلامية الموريتانية في المغرب، لينتهي بذلك مسلسل العلاقات المتوترة بين البلدين، حيث ظل المنصب شاغرا لخمس سنوات كاملة.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، في حوار مع مجلة "جون أفريك"، أن العلاقات مع الرباط شهدت بعض الخمول والصعود، مشددا على أنها تتحسن في الفترة الأخيرة، والهدف هو تطويرها.

وكان الملك محمد السادس قد استبق التعيين الموريتاني بتسمية حميد شبار، في يونيو الماضي، سفيرا لدى نواكشوط، ما اعتبر خطوة نحو نحسين العلاقات بين البلدين الجارين في أفق تطويرها في عدة مجالات.

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