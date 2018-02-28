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الرئيسية | سياسة | محمد بن زايد يهنئ الملك بنجاح العملية الجراحية

محمد بن زايد يهنئ الملك بنجاح العملية الجراحية

محمد بن زايد يهنئ الملك بنجاح العملية الجراحية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 فبراير 2018 - 16:03

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس، أعرب من خلاله عن خالص التهاني له وللشعب المغربي بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته في فرنسا.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن الشيخ محمد بن زايد "دعا الله أن يديم على الملك موفور الصحة والسعادة والعمر المديد لمواصلة دوره المعهود في قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة المغربية، متمنيا للشعب المغربي المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة".

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