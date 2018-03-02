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الرئيسية | سياسة | زيارة عمل وصداقة تقود المالكي إلى تونس

زيارة عمل وصداقة تقود المالكي إلى تونس

زيارة عمل وصداقة تقود المالكي إلى تونس
هسبريس من الرباط
الجمعة 02 مارس 2018 - 12:57

استقبل محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، بمقر المجلس، الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، ولطيفة أخرباش، سفيرة المملكة المغربية المعتمدة لدى جمهورية تونس.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس مجلس نواب الشعب التونسي أن تونس تمر من مرحلة مؤسساتية تاريخية، "تتمثل في حداثة البرلمان وفي تعدد مكوناته السياسية، والتقدم في البناء الدستوري للمؤسسات، بعد ما عرفته تونس من تغييرات هيكلية نتيجة لثورة الياسمين، التي تطلبت تغيير وملاءمة العديد من القوانين"، كاشفا عن استكمال انتخاب المحكمة الدستورية في الأيام القليلة المقبلة والانتخابات البلدية خلال الأشهر القادمة.

مثمّنا المسار التنموي والإصلاحي الذي ينهجه المغرب شكلا ومضمونًا، عبّر الناصر في كلمته عن الرغبة في الاستفادة من تجربة مجلس النواب المغربي فيما يخص تدبير الجلسات وإعداد التقارير ومنهج ممارسة الأدوار الدستورية للبرلمان المغربي، داعيا في الآن ذاته إلى ضرورة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية والتنسيقية بين البلدين إلى مستوى علاقات الأخوة والاحترام المتبادل التي تطبع العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه، شدّد المالكي، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجمهورية التونسية، على أن الانتماء إلى المغرب الكبير "يطرح على بلدان المنطقة وبإلحاح التكامل والبناء المغاربي، لمواجهة مخاطر اليوم والغد، ولضمان شروط الاستقرار وكرامة المواطن المغاربي أمام تعدد المخاطر المحدقة بالمنطقة"، مشيرا إلى أن المؤسسات التشريعية لبلدان المنطقة "يمكن أن تشكل منطلقا لهذا الاندماج، حيث بإمكان تونس والمغرب الدفع في هذا الاتجاه بما سيتيح بناء تكتل اقتصادي وقوة مبادرة في علاقة مع الشركاء في أوروبا وغيرها من التكتلات الاقتصادية".

كما اقترح رئيس مجلس النواب المغربي اعتماد اتفاقية للتعاون بين الطرفين "تشكل إطارا لتوحيد المواقف والرؤى ولترتيب لقاءات منتظمة بين برلمانيي البلدين تخصص لبحث سبل تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وخدمة المصالح المشتركة للبلدين"، مُعربا عن اهتمامه باستقبال وفد من إداريي وبرلمانيي مجلس نواب الشعب من أجل تبادل التجارب والخبرات واستشراف التجربة المغربية في مجال التشريع والتدبير الإداري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 02 مارس 2018 - 13:27
Tunisie ce n'est très importants pour nous le Maroc il faut viser plus les pays développer c'est cela qui sont très intéressants . si non la Tunisie ni l’Égypte d’ailleurs on a aucun profits de ces pays là. faut le relâcher un peu nous avons pas besoin comme ces pays pour le moment
لانستفيد منها في هذا الوقت
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