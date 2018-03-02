زيارة عمل وصداقة تقود المالكي إلى تونس

هسبريس من الرباط

استقبل محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، بمقر المجلس، الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، ولطيفة أخرباش، سفيرة المملكة المغربية المعتمدة لدى جمهورية تونس.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس مجلس نواب الشعب التونسي أن تونس تمر من مرحلة مؤسساتية تاريخية، "تتمثل في حداثة البرلمان وفي تعدد مكوناته السياسية، والتقدم في البناء الدستوري للمؤسسات، بعد ما عرفته تونس من تغييرات هيكلية نتيجة لثورة الياسمين، التي تطلبت تغيير وملاءمة العديد من القوانين"، كاشفا عن استكمال انتخاب المحكمة الدستورية في الأيام القليلة المقبلة والانتخابات البلدية خلال الأشهر القادمة.

مثمّنا المسار التنموي والإصلاحي الذي ينهجه المغرب شكلا ومضمونًا، عبّر الناصر في كلمته عن الرغبة في الاستفادة من تجربة مجلس النواب المغربي فيما يخص تدبير الجلسات وإعداد التقارير ومنهج ممارسة الأدوار الدستورية للبرلمان المغربي، داعيا في الآن ذاته إلى ضرورة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية والتنسيقية بين البلدين إلى مستوى علاقات الأخوة والاحترام المتبادل التي تطبع العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه، شدّد المالكي، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجمهورية التونسية، على أن الانتماء إلى المغرب الكبير "يطرح على بلدان المنطقة وبإلحاح التكامل والبناء المغاربي، لمواجهة مخاطر اليوم والغد، ولضمان شروط الاستقرار وكرامة المواطن المغاربي أمام تعدد المخاطر المحدقة بالمنطقة"، مشيرا إلى أن المؤسسات التشريعية لبلدان المنطقة "يمكن أن تشكل منطلقا لهذا الاندماج، حيث بإمكان تونس والمغرب الدفع في هذا الاتجاه بما سيتيح بناء تكتل اقتصادي وقوة مبادرة في علاقة مع الشركاء في أوروبا وغيرها من التكتلات الاقتصادية".

كما اقترح رئيس مجلس النواب المغربي اعتماد اتفاقية للتعاون بين الطرفين "تشكل إطارا لتوحيد المواقف والرؤى ولترتيب لقاءات منتظمة بين برلمانيي البلدين تخصص لبحث سبل تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وخدمة المصالح المشتركة للبلدين"، مُعربا عن اهتمامه باستقبال وفد من إداريي وبرلمانيي مجلس نواب الشعب من أجل تبادل التجارب والخبرات واستشراف التجربة المغربية في مجال التشريع والتدبير الإداري.