"الأحرار" يصدر كتابا لخدمة نموذج تنموي جديد

هسبريس - و.م.ع

أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار كتابا يحمل عنوان "مسار الثقة: في خدمة نموذج جديد للتنمية".

ويضم الكتاب الجديد من الحجم المتوسط ( 184 صفحة)، الذي قدم له رئيس التجمع عزيز أخنوش، على ثلاثة أجزاء (مسار الاستقلال)، و(فرصة للجميع)، و( مسار الثقة :لنبنيها معا)، مقسمة إلى عدة فصول.

ويتناول هذا الكتاب، الذي يعد مساهمة أولى من عرض الإصلاح ومنبرا للنقاش حول النموذج الجديد للتنمية في المغرب الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مواضيع مختلفة بدءا من التشغيل وصولا إلى الصحة ثم التعليم.

وفي تقديمه للكتاب، وبعد الإشادة بالتقدم الهائل الذي حققه المغرب بفضل الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالة الملك، بصفته قائدا مرموقا قاد البلاد بعزم وتصميم نحو المستقبل، أكد السيد أخنوش أن السياسة هي أولا وقبل كل شيء، "مسؤولية إنتاج أفكار واضحة ومتماسكة ومفهومة، ووفية لقيمها".

ودعا جميع المغاربة الى التفاعل مع هذه المساهمة، التي قال إنها "لن تفرض في ازدراء الواقع ولا تبنى خلف أبواب مغلقة على أساس الافتراضات المفترضة"، مضيفا "اننا مستعدون للاستماع اليكم والرد على التساؤلات التي ستطرحونها ودمج مقترحاتكم من أجل تطوير العرض السياسي للأحرار الذي سيشكل خارطة طريقة لنا اعتبارا من سنة 2018".

كما أكد رئيس التجمع الوطني للأحرار، أن الأحرار يقترحون رؤية وطريقة بديلة على أمل استعادة ثقة المواطن في السياسة.

وأضاف إن "هدفنا الحقيقي والوحيد هو خدمة مواطنينا، لأن ما يجمع الاحرار أينما وأيا كانوا هو واجب خدمة الأمة. بلادنا لديها جميع المؤهلات لكل مغربي ليكون واثقا في المستقبل. لنسلك معا مسار الثقة".

وجاء على غلاف الإصدار إن هذا الكتاب هو في الواقع ممارسة لبناء عقد الثقة مع المواطن "نحن نؤمن بالعمل والجدية، ونؤمن بالمواطنة والتقدم، وبمستقبل المغرب والمغاربة".

كما يعرب الأحرار عن رغبتهم في بلوغ تجمع يخدم المصلحة العامة، ويغذي الطموحات المشتركة للأمة.