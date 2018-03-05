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الرئيسية | سياسة | الملك يدين الهجومات الإرهابية في بوركينا فاسو

الملك يدين الهجومات الإرهابية في بوركينا فاسو

الملك يدين الهجومات الإرهابية في بوركينا فاسو
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 05 مارس 2018 - 15:10

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية وتضامن إلى رئيس جمهورية بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، إثر الهجمات الإرهابية الشنيعة التي استهدفت، يوم الجمعة الماضي، العاصمة واغادوغو.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، للرئيس كريستيان كابوري، ومن خلاله لأسر الضحايا الأبرياء ومجموع الشعب البوركينابي الشقيق، عن أحر التعازي وصادق المتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

كما أعرب الملك، باسم الشعب المغربي وباسمه الخاص، للرئيس البوركينابي عن إدانته الشديدة لهذه الأفعال الإرهابية الآثمة، مؤكدا لكريستيان كابوري التضامن ودعمه المطلق في مواجهة هذا الفعل الإجرامي الذي يتوخى المساس بأمن واستقرار هذا البلد الشقيق ومنطقة الساحل الصحراء برمتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - حلالة 59 الاثنين 05 مارس 2018 - 15:35
أشكر ملكنا الهمام سيدي محمد السادس أعزه الله و نصره . وتحية لمستشاريه الكبار الذين يرعون هذا الشعب و على رأسهم الأخ الكبير المحترم السيد فؤاد عالي الهمة
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-35
2 - مغربي الاثنين 05 مارس 2018 - 16:16
اللهم دم الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات على ملكنا المفدى و العز و النصر و التمكين وكن له ولي و الحافظ و المعين يارب العالمين أينما حل وارتحل الرائد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات اجتماعية و اقتصادية والسياسية دون ملل أو كلل و بالنكران الذات .
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-28
3 - العدل أساس الملك الاثنين 05 مارس 2018 - 17:44
أنا بدوري أدين سارقي أموال هذا الشعب المغلوب على أمره وكل من ساهم في ذلك من قريب أو بعيد
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38
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