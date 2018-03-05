24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:23
|06:49
|12:44
|15:57
|18:31
|19:45
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- إسبانيا .. "عنصران داعشيان" يتوجهان إلى المغرب
- الإهمال والعزلة والحرمان ينسف التاريخ العريق لبومالن دادس
- الأمن الوطني يضبط مهاجمي علب ليلية في مراكش
- بني درار .. قنبلة موقوتة
- بوسعيد والعلمي يخصصان 452 مليون درهم لدعم الغرف التجارية
الإهمال والعزلة والحرمان ينسف التاريخ العريق لبومالن دادس (5.00)
الخدمات الصحية في بني مسكين .. قلّة الموارد ونقص الأدوية (5.00)
"رأس الماء" السياحي في شفشاون .. عطاء الأرض وفيض السماء (5.00)
تقرير دولي: وضع المغرب قوي .. والأبناك الإسلامية خطوة كبيرة (5.00)
- البوليساريو تنقل الحرب ضد المغرب من المحيط إلى "سماء الصحراء" - (141)
- أخنوش: عرض "الأحرار" السياسي لا يرتبط بانتخابات سابقة لأوانها - (69)
- نشطاء: اتهام الحركة الأمازيغية للمغرب بخدمة إسرائيل نقاش مغلوط - (60)
- تقرير: السلطات المحلية والعدل والصحّة الأكثر "ارتشاء" بالمغرب - (54)
- مجموعة "إم بي سي" تمنع بث جميع الدراما التركية - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك يدين الهجومات الإرهابية في بوركينا فاسو
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية وتضامن إلى رئيس جمهورية بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، إثر الهجمات الإرهابية الشنيعة التي استهدفت، يوم الجمعة الماضي، العاصمة واغادوغو.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، للرئيس كريستيان كابوري، ومن خلاله لأسر الضحايا الأبرياء ومجموع الشعب البوركينابي الشقيق، عن أحر التعازي وصادق المتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.
كما أعرب الملك، باسم الشعب المغربي وباسمه الخاص، للرئيس البوركينابي عن إدانته الشديدة لهذه الأفعال الإرهابية الآثمة، مؤكدا لكريستيان كابوري التضامن ودعمه المطلق في مواجهة هذا الفعل الإجرامي الذي يتوخى المساس بأمن واستقرار هذا البلد الشقيق ومنطقة الساحل الصحراء برمتها.