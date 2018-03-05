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الرئيسية | سياسة | جلسات حوار تمهد لاتفاق بين رئيس الحكومة والنقابات قبل فاتح ماي

جلسات حوار تمهد لاتفاق بين رئيس الحكومة والنقابات قبل فاتح ماي

جلسات حوار تمهد لاتفاق بين رئيس الحكومة والنقابات قبل فاتح ماي
هسبريس- محمد بلقاسم (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الاثنين 05 مارس 2018 - 21:00

دفع اقتراب عيد العمال العالمي، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى فتح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، لمناقشة تفاصيل المطالب النقابية الكثيرة؛ وفي مقدمتها الرفع من الأجور.

اللقاءات التي عقدها العثماني اليوم الاثنين مع المركزيات النقابية، كل نقابة على حدة، جاءت بعد الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة إلى النقابات لحضور جلسة حوار، واضعا جدول أعمال في توسيع التشاور؛ استمرارا للجولة التي عقدت في أكتوبر الماضي.

المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية تؤكد أن رئيس الحكومة، تجنبا لغضب نقابي بمناسبة فاتح ماي، أعلن أمام المسؤولين النقابيين رغبته في عقد اتفاق بين الحكومة والمركزيات، على شاكلة الاتفاق الذي سبق أن عقده الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي، وأفضى إلى زيادات في الأجور

وفي هذا الصدد طمأن العثماني النقابات إلى أن هدفه هو مأسسة الحوار الاجتماعي، بوضع تواريخ محددة للجلسات المرتقبة، مؤكدا أنه يبتغي هو الخروج باتفاق مشترك خلال شهر أبريل المقبل، أي قبل عيد العمال الأممي.

وفي الوقت الذي لم يلتزم رئيس الحكومة بأي من مطالب النقابات التي شهدتها اللقاءات، التي دامت ساعتين مع ممثلي كل نقابة، جددت المركزيات مطالبها للحكومة بتخفيض الضريبة على الأجور، في القطاعين العام والخاص، داعين الحكومة إلى الزيادة العامة في الأجر للموظفين والجماعات ومؤسسات الدولة.

سعد الدين العثماني شدد أمام النقابيين على أن الحكومة حريصة على تفعيل حوار اجتماعي مؤسس، مقدما تطمينات بقوله إن "الحكومة جادة في إنجاح الحوار الاجتماعي، وليست لها أي نية، كما يروج لهذا البعض، في اتخاذ الحوار وسيلة لربح الوقت أو للتهرب من الالتزامات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - rachida الاثنين 05 مارس 2018 - 21:07
تعودنا على لعب الحكومة كلما اقترب فاتح ماي انا اظن ان لا شيء سينتج عن هذا الحوار وسيكون كسابقه مجرد وعود تنتظر فاتح ماي اخر .
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2 - في الصميم الاثنين 05 مارس 2018 - 21:13
نتمنى لكم التوافق في كل أمور التي تهم المواطن المغربي أولا وكذالك في تخفيف معانات العمال في القطاعين العمومي والخاص في العيش والتغلب على صعوبات المعيشة التي أصبحت تخيف وأرجوا منكم أن يكون على طاولتكم ملف جد مخيف ومؤتر على عدد كبير من المواطنين المتقاعدين الذين جلهم يعانون من أمراض مزمنة وهشاشة آجتماعية كذالك هشاشة عضامية لكبر سنهم والله الموفق على جهدكم
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3 - يحي وجدة الاثنين 05 مارس 2018 - 21:13
لا حكومة ولا نقابات لنا الله وحده لا شريك له والنصر من الله
لقد مللنا بالوعود الكاذبة حسبنا الله ونعم الوكيل
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4 - مواطن معطل الاثنين 05 مارس 2018 - 21:14
لا حوار مع رئيس الحكومة ﻷن ايامه الرئاسية اصبحت معدودة.
و ان كان الحوار و لا بد منه فليكن مع الوزير الحالي السوسي/ الرئيس القادم للحكومة ، و لا بأس ان جلست كذلك في طاولة الحوار المرأة الحديدية .
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5 - عروب الاثنين 05 مارس 2018 - 21:15
الزيادة العامة في الأجر لن تحل مشكل اختلالات منظومة الأجور بالمغرب...بدون عدالة أجرية والحد من الهوة السحيقة بين فئات المجتمع المغربي إنما هو تأجيل للإحتقان وتراكم المشاكل للأجيال اللاحقة ليس إلا.
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